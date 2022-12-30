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Ирина Шлионская

Женщины старше 40 полнеют из-за загрязнённого воздуха

Наука » Экология » Человек

Обычно после 40 тема лишнего веса становится для женщин особенно актуальной: обмен веществ в организме замедляется, и сбросить массу тела всё сложнее.

Женщины старше 40 полнеют из-за загрязнённого воздуха

Как правило, считается, что причина излишней полноты — неправильный образ жизни. И вот, дамы средних лет начинают изнурять себя диетами и хождениями в спортзал. Однако, исследователи из Мичиганского университета считают, что дело совсем в другом — грязном воздухе больших городов.

Эффект мегаполиса

В статье, опубликованной в издании ScienceDaily, сказано, что в исследовании участвовали 1654 американки европейского, азиатского и африканского происхождения в возрасте от 40 до 50 лет. Специалисты сравнивали различные параметры, касавшиеся их жизни.

Оказалось, что участницы, проживающие в районах, где отмечалось повышенное содержание в воздухе мелких частиц, диоксида азота и озона, чаще набирали лишний вес. В среднем, уровень жира в их организме был на 1,1 килограмма выше, чем у тех, кто проживал в местности, более благополучной с экологической точки зрения.

Что же касается образа жизни — в частности, питания и занятий спортом, то это не так сильно влияло на проблему веса, если верить руководителю исследования, врачу-эпидемиологу Синь Вану.

Спорт всё равно нужен!

Ранее исследования, касавшиеся корреляции веса и экологической обстановки, по-видимому, не проводились. Также предстоит ещё выяснить, какая тут связь.

Возможно, химический состав воздуха каким-то образом воздействует на обмен веществ и заставляет организм откладывать жир.

Но это не значит, что, переехав в более благополучный район или в сельскую местность, вам можно расслабиться и перестать беспокоиться о своём весе, говорят учёные. Конечно, если вы живёте где-нибудь на ферме, то, скорее всего, вам приходится активно заниматься физическим трудом, и калории сгорают. Но если вы живёте в городе, вам необходимы регулярные спортивные упражнения.

Всё не так просто

По мнению учёных, существуют различные факторы, обусловливающие повышенную массу тела. Это:

  • нездоровое питание с большим количеством жиров и углеводов;
  • недостаток физической активности, сидячий образ жизни, который приводит к тому, что мы не тратим калории, полученные с пищей;
  • нарушение метаболизма (это может быть, например, последствием какой-то болезни или результатом приёма неких препаратов);
  • генетическая предрасположенность (если у кого-то из родителей было ожирение, то и у нас высок риск его заполучить);
  • влияние окружения (дома закармливают высококалорийной пищей, или наши друзья любят фастфуд, а мы едим его с ними за компанию);
  • психологические проблемы (заедание стрессов и т. д.).

На вес могут влиять и сразу несколько факторов, и не всегда можно понять, какой из них "критический".

Синь Ван также подчёркивает, что исследование не затронуло ни мужчин, ни женщин, выходящих за рамки возрастной категории от 40 до 50. Однако, не исключено, что и там будут наблюдаться соответствующие закономерности.

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Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы диета наука ученые здоровье экология медицина исследование правильное питание
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Женщины старше 40 полнеют из-за загрязнённого воздуха
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