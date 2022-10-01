Свитки Шапиры не оставляют учёных равнодушными

Вокруг так называемых свитков Шапиры и по сей день идут оживлённые дискуссии. Хотя подавляющее большинство убеждено, что это фальшивка, есть те, кто находит аргументы в пользу подлинности артефакта.

Текст на полосках кожи

В 1883 году иерусалимский торговец древностями Моисей Вильгельм Шапира заявил, что к нему в руки попал библейский манускрипт, являющийся одной из ранних версий Книги Второзакония.

Согласно версии торговца, однажды в июле 1878 года его навестил шейх Махмуд Аракат, с которым он вёл дела и раньше. С собой шейх привёл нескольких бедуинов. От них Моисей услышал, что во время сражения с арабами в пещерах, вырубленных высоко в скале близ Муджиба (территория нынешней Иордании), было найдено несколько тюков, внутри которых лежало старое бельё. Под ним оказались почерневшие полоски кожи с надписями на древнееврейском. Часть полосок бедуины не то выбросили, не то сожгли в костре, но один из них подобрал то, что осталось.

Шапира попросил привезти ему эти предметы, в том числе и те, что могли ещё оставаться в пещере. Через 12 дней он получил первую партию кожаных полосок. Затем последовала вторая. Всего уцелевших полосок оказалось около 25. Больше бедуин не появлялся, а шейх вскоре умер, и эта связь прервалась.

Торговец утверждал, что несколько лет исследовал тексты на полосках, прежде чем обнародовать своё открытие. Он считал, что манускрипт относился к периоду Первого Храма, предшествующему Вавилонскому изгнанию, и, возможно, принадлежал самому пророку Моисею, так как предположительно содержал 11-ю божественную заповедь, гласившую:

"Не возненавидь брата твоего в сердце твоём: Я Бог, твой бог".

Смерть "мистификатора"

Как только Шапира предал информацию огласке, она сразу же попала на первые полосы газет по всей Европе. Ведь речь шла об одном из древнейших библейских текстов! Эксперты, однако, отнеслись к "сенсации" куда прохладнее. Шапира не поленился разослать копии свитков различным учёным, но почти все назвали их подделкой, в том числе и немецкий протестантский теолог и востоковед Герман Леберехт Штрак, который считался главным в Германии специалистом в области талмудической и раввинистической литературы. Впрочем Шапира получил от Королевской библиотеки Берлина предложение купить у него свитки, но только для того, чтобы студенты могли изучать на них искусство фальсификации древних рукописей.

Дело ещё было и в том, что Моисей Шапира успел завоевать репутацию фальсификатора. Однажды он попытался продать фальшивый "гроб Самсона", а в другой раз предложил берлинскому музею приобрести 1700 статуэток-новоделов под видом древних артефактов. Но в данном случае Шапира упорно утверждал, что реликвия настоящая. И даже предложил выставить два фрагмента манускрипта на всеобщее обозрение в Британском музее, с тем что если эксперты признают их подлинными, то музей должен будет выплатить Шапире миллион фунтов.

Фрагменты были выставлены в качестве экспонатов, и толпы людей приходили в музей посмотреть на них. В их числе оказался даже тогдашний премьер-министр Британии Уильям Гладстон. Тем не менее вердикт специалистов опять был тот же: рукопись — подделка! С этим согласились и главный библиотекарь Британского музея Эдвард Август Бонд, и библеист Кристиан Дэвид Гинзбург, с которыми Шапира вёл активную переписку.

Какое-то время Моисей Шапира пробыл в Лондоне, надеясь вернуть себе доброе имя. Когда стало ясно, что его усилия не увенчались успехом, он отбыл в Амстердам. Торговец и далее пытался отстаивать подлинность свитков, но все до единого эксперты, к которым он обращался, обвиняли его в фальсификации. В конце концов Шапира застрелился. Случилось это в 1884 году.

Британский музей вскоре продал фрагменты из экспозиции практически за бесценок. В последний раз их видели в 1889 году. Что стало с остальными "кусочками" рукописи, тоже неизвестно.

А что если это подлинник?

Сегодня интерес к свиткам Шапиры не угас. Так, Идан Дершовиц из Потсдамского университета в Германии полагает, что они могли быть настоящими. Ему удалось реконструировать текст с копий посредством современных методик, а также просмотреть документы, хранящиеся в Берлинской государственной библиотеке. По словам Дершовица, среди них есть три рукописных листа, в которых, по-видимому, содержится перевод, сделанный самим Шапирой. То, что он самостоятельно пытался перевести текст с кожаных полосок, свидетельствует, что свитки были подлинными. Иначе зачем бы ему это делать? И если он действительно фальсифицировал древнюю реликвию, зачем ему потребовалось так рьяно доказывать свою правоту и кончать жизнь самоубийством после того, как выяснилось, что игра проиграна?

Разумеется, немало экспертов продолжают обвинять Шапиру в мистификации. В частности, это библеисты Рональд Хендель из Калифорнийского университета в Беркли и Матье Ришель из Лёвенского католического университета в Бельгии. Но ведь оригиналов свитков ни у кого в наличии нет.

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