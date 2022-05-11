Координаты планеты и "обнажёнка" — послание от NASA поторопит инопланетян с визитом на Землю

Проект Beacon in the Galaxy (Маяк в Галактике — англ) предложил отправить новое сообщение в космос, чтобы связаться с внеземным разумом Млечного Пути.

BITG - проект, объединяющий специалистов из различных учреждений, таких как Лаборатория реактивного движения и Департамент аэрокосмической техники НАСА (США), а также университетов Великобритании, Нидерландов и Китая.

"Космическое письмо", которое предлагается отправить возможным "братьям по разуму" — сообщение, закодированное в двоичной системе, включает в себя информацию о биохимическом составе жизни на Земле, положении Солнечной системы в Млечном Пути, а также оцифрованные научные данные, "детальное описание обнажённых человеческих тел" и приглашение инопланетянам "ответить" или "посетить Землю".

Опасность вторжения

Когда Beacon in the Galaxy впервые поделились планами с учёными, изучающими космос, специалисты Оксфордского университета Великобритании забили тревогу по поводу планов NASA транслировать данные о местоположении Земли и другую информацию о планете в космос.

По их мнению, "эти усилия могут иметь опасные непреднамеренные последствия, включая запуск инопланетного вторжения".

Андерс Сандберг, старший научный сотрудник Оксфордского института будущего человечества (FHI), утверждает, что такая трансляция может быть рискованной.

"В маловероятном случае, если инопланетная цивилизация получит сообщение, — сказал он газете Telegraph, — ответ может быть не просто дружеским приветствием".

Другой ученый FHI в Оксфорде, Тоби Орд, предположил, что перед отправкой сигналов инопланетянам должно быть общественное обсуждение, поскольку "космическая трансляция" может быть "использована для захвата землян":

"Опасность, конечно, невелика, но мы не знаем, с кем или чем может встретиться и потому не можем управлять вероятными последствиями".

Пока учёные спорят, Пентагон "следит за НЛО"

Комитет по разведке Палаты представителей США запланировал на 17 мая слушание по итогам 143 наблюдений НЛО, зарегистрированных в период с 2004 по 2021 год.

Об этом сообщил конгрессмен Андре Карсон. Уточнив, что слушания проведёт подкомитет Комитета по разведке по борьбе с терроризмом, контрразведке.

"Поскольку это область высокого общественного интереса, любая чрезмерная секретность может служить препятствием для разгадки тайны, или это может помешать нам найти решения потенциальных уязвимостей", — сказал Карсон, уточнив, что "отчитываться о проделанной работе по изучению встреч с НЛО" будут заместитель министра обороны по разведке и безопасности Рональд Моултри и заместитель директора военно-морской разведки Скотт Брей.

Напомним, в 2017 году выяснилось, что у Пентагона есть проект, известный как Advanced Aerospace Threat Identification Program (Усовершенствованная Программа Идентификации аэрокосмических угроз — англ), который занимается сбором информации о предполагаемых встречах американских лётчиков с НЛО и "необъяснимых воздушных явлениях".

Пентагон в 2020 году даже опубликовал три видеоролика, на которых неопознанные объекты выполняют странные манёвры поблизости от самолётов ВВС США.

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