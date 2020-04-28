Пентагон обнародовал три видеозаписи НЛО, снятых пилотами ВМС США

Пентагон опубликовал на своем сайте три рассекреченных видео, на которых, как говорится в сопроводительном тексте, пилоты ВМС США сталкиваются "с некими объектами, кажущимися НЛО".
"Зернистые" видеоролики, на которых запечатлены "необъяснимые воздушные явления", ранее уже просочились в интернет. Мнение пользователей на их счет разделилось:
В Пентагоне поясняют свое решение опубликовать видеокадры "официально" желанием "прояснить любые неправильные представления общественности о том, были ли кадры, которые циркулировали ранее, реальными или нет".
"После тщательного рассмотрения департамент определил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеозаписей не раскрывает никаких секретных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям вторжений в военное воздушное пространство неопознанных воздушных явлений. При этом является наглядным подтверждением того, что люди в последнее время взаимодействовали с неземными жителями", — говорится в заявлении на веб-сайте Министерства обороны.
Два из этих видео были опубликованы The New York Times в 2017 году.
Третье видео было выпущено группой To the Stars Academy of Arts and Science, частной научной организацией.
В ответ на публикацию Пентагона бывший сенатор-демократ Гарри Рид из штата Невада опубликовал в своем Твиттере три видеоролика.
I'm glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U. S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020
На начавшейся неделе пройдет встреча министров иностранных дел стран-участниц "нормандского формата". Ожидается, что Украина будет настаивать на очередном саммите по Донбассу. Который, вероятнее всего, назначен не будет.