Пентагон обнародовал три видеозаписи НЛО, снятых пилотами ВМС США

Пентагон опубликовал на своем сайте три рассекреченных видео, на которых, как говорится в сопроводительном тексте, пилоты ВМС США сталкиваются "с некими объектами, кажущимися НЛО".

"Зернистые" видеоролики, на которых запечатлены "необъяснимые воздушные явления", ранее уже просочились в интернет. Мнение пользователей на их счет разделилось:

некоторые полагают, что они показывают инопланетные неопознанные летающие объекты;

другие — что это "мистификация".

Зачем была сделана публикация

В Пентагоне поясняют свое решение опубликовать видеокадры "официально" желанием "прояснить любые неправильные представления общественности о том, были ли кадры, которые циркулировали ранее, реальными или нет".

"После тщательного рассмотрения департамент определил, что санкционированный выпуск этих несекретных видеозаписей не раскрывает никаких секретных возможностей или систем и не препятствует каким-либо последующим расследованиям вторжений в военное воздушное пространство неопознанных воздушных явлений. При этом является наглядным подтверждением того, что люди в последнее время взаимодействовали с неземными жителями", — говорится в заявлении на веб-сайте Министерства обороны.

Что на записях

На трех видеороликах запись бортовых приборов самолетов — то, что пилоты видели во время учебных полетов в 2004 и 2015 годах.

Два из этих видео были опубликованы The New York Times в 2017 году.

Третье видео было выпущено группой To the Stars Academy of Arts and Science, частной научной организацией.

Начало флешмоба?

В ответ на публикацию Пентагона бывший сенатор-демократ Гарри Рид из штата Невада опубликовал в своем Твиттере три видеоролика.