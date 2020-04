Пентагон обнародовал три видеозаписи НЛО, снятых пилотами ВМС США

Пентагон опубликовал на своем сайте три рассекреченных видео, на которых, как говорится в сопроводительном тексте, пилоты ВМС США сталкиваются "с некими объектами, кажущимися НЛО".

"Зернистые" видеоролики, на которых запечатлены "необъяснимые воздушные явления", ранее уже просочились в интернет. Мнение пользователей на их счет разделилось:

В Пентагоне поясняют свое решение опубликовать видеокадры "официально" желанием "прояснить любые неправильные представления общественности о том, были ли кадры, которые циркулировали ранее, реальными или нет".

Два из этих видео были опубликованы The New York Times в 2017 году.

Третье видео было выпущено группой To the Stars Academy of Arts and Science, частной научной организацией.

В ответ на публикацию Пентагона бывший сенатор-демократ Гарри Рид из штата Невада опубликовал в своем Твиттере три видеоролика.

I'm glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U. S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u