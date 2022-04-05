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Автор Ольга Лебедева

Пентагон озадачен: корабли ВМФ США преследовали сразу два НЛО

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Корабли США, принимавшие участие в военных учениях у восточного побережья страны, подверглись преследованию сразу двух НЛО, каждый из которых "был размером с автомобиль".

Пентагон озадачен: корабли ВМФ США преследовали сразу два НЛО

Об инциденте сообщает New York Post. По данным издания, ни отпугнуть, ни сбить непрошенных конвоиров оружием, эффективным против беспилотников, морякам не удалось.

По словам очевидцев из членов команд кораблей, "шары света" выглядели "странно и угрожающе". И вели себя соответственно:

  • следовали примерно в 800 метрах позади кораблей, периодически "зависая" метрах в 60 над океаном.

Кроме того, вахтовый расчёт на палубе не смог поймать шары в тепловой прицел, после чего стало понятно: неопознанные объекты "не были частью внезапных учений по новому оружию против дронов".

New York Post обратился за комментариями в специальный отдел при Пентагоне, который занимается изучением НЛО, но там, как отмечает автор статьи, "только руками развели".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Темы пентагон
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