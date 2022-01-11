Летающий автомобиль станет реальностью в 2024-м

С тех пор, как братья Райт доказали, что полёт летательного аппарата с мотором возможен, люди не переставали мечтать о том, чтобы иметь такой в личном пользовании, чтобы свободно летать над домами, быстро добираться до работы и вдобавок не зависеть от взлётно-посадочных площадок большой протяжённости, то есть взлетать с пятачка.

Вертолёт? Вроде бы хорош, да, но уж очень аелика площадь, обметаемая его винтом. К тому же все его плюсы превращаются в минусы, когда он переходит в горизонтальный полёт.

"Летающее авто" от двери до двери…

Идея удобных авиаперелётов "от двери до двери" многие годы будоражила воображение многих конструкторов, но потребовалось более века технологических инноваций, прежде чем мечта о личном самолёте наконец-то стала воплощаться в жизнь.

Занялась разработкой такого аппарата и компания Doroni Aerospace в США. С 2016 года её интернациональная команда начала работу над аппаратом с вертикальным взлётом и посадкой и электрическим приводом, причём настолько простым с точки зрения управления, чтобы управлять им мог бы любой взрослый человек, имеющий навыки управления автомобилем.

Проблемы на земле решаются в воздухе…

Сегодня перегруженность наземной транспортной системы очевидна, и она самым негативным образом влияет на качество жизни в крупных мегаполисах. Отсюда

стресс,

потеря производительности труда,

а ещё чрезмерный расход топлива

и разрушение окружающей среды от вредных выбросов —

всё это достигло критической стадии.

Вот почему создание электролётов для сообщения внутри городов — задача исключительной социальной значимости.

И компания Doroni Aerospace во главе с Дороном Мердингером занялась её решением. Причём команда у него подобралась, ну, совершенно интернациональная.

Так, её соучредителем и главным инженером по аэродинамике и механике является Роман Антонов, имеющий более чем 15-летний опыт работы в области аэрокосмической техники. Он отвечает за гидродинамические расчёты, механическое проектирование и интеграцию всех компонентов конструкции в одно устройство. Начинал он в одной из крупнейших авиастроительных компаний мира — КБ Антонова, участвовал в разработке и производстве дронов, моноколёс, ховербордов, электровелосипедов и электрогрузовиков, ну, а теперь вот с успехом работает в Doroni Aerospace.

Олег Суховой также имеет более чем 15-летний опыт работы в области аэрокосмической техники. Он отвечает за дизайн и эргономику разработок компании, и он также работал в КБ Антонова.

Ну а итогом работы этой команды стал аппарат Н1.

10 июня 2021 года Space Florida и Флоридский венчурный форум объявили, что именно компания Doroni заняла второе место и получила приз в размере 15 тысяч долларов США на полностью виртуальном шестом ежегодном Форуме аэрокосмических инноваций и технологий 2021 года. Причём всего претендентов было более 80, а отобраны для участия в конкурсе были разработки лишь 20 компаний. Так что это успех, и успех немалый.

Что же представляет из себя этот аппарат и почему он вызвал такой интерес у специалистов?

Не самолёт, не вертолёт, а нечто между ними среднее

Аппарат Doroni H1 — это и не вертолёт и не самолёт, это, как считает Дорон Мердингер, новый тип самолёта. В нём взято всё лучшее из самолётов, но при этом он лишён их недостатков. Благодаря крыльям он может летать как самолёт. Но они невелики по размеру, поэтому хранить его можно в гараже для двух автомашин. Однако в воздух он поднимается за счёт воздушных винтов, по-вертолётному, так что площадка для разбега ему не нужна.

Безопасность аппарата достигается за счёт того, что этот "самолёт" изначально сконструирован так, чтобы быть максимально безопасным воздушным судном. В нём не один двигатель, а четыре, то есть при отказе одного, он всегда сможет опуститься на трёх. Он оборудован датчиками предотвращения столкновения и даже собственным парашютом.

В то время как обычные самолёты чрезмерно сложны, надёжность и долговечность этого аппарата достигаются за счёт значительного уменьшения количества движущихся деталей и использования модульной конструкции для упрощения его обслуживания.

Очень важна и его способность функционировать в различных климатических условиях, а наличие гироскопов автоматический стабилизации позволяет уменьшить его зависимость от силы ветра, а также сделать этот электролёт очень лёгким в управлении (управлять им даже проще, чем водить автомобиль).

Кроме того, он не загрязняет окружающую среду своими выхлопными газами. Причём H1 будет иметь несколько вариантов управления, от пилотируемого до дистанционного, и в будущем планируется использование искусственного интеллекта для обеспечения полностью автономного полёта.

"Сексуальный дизайн" в стиле "Формулы-1"…

Так что же представляет собой этот новый летательный аппарат?

На сайте компании указано, что новый аппарат обладает "сексуальным дизайном" в стиле "Формуды-1". Насколько это заявление соответствует истине, сказать трудно, но он действительно имеет прекрасную аэродинамическую форму и хорошо "входит" в воздух.

С технической точки зрения H1 — есть не что иное, как двухместный самолёт, который поднимает полезный груз в 181 килограмм. Полёт осуществляется на крейсерской скорости 161 километр в час (максимальная — 225 километров в час), хотя дальность полёта пока что невелика — 97 километров. Время нахождения в воздухе — 40 минут.

Корпус — исключительно лёгкий, но прочный, поскольку выполнен из углепластика. Воздушные винты защищены при помощи жалюзи, что повышает также безопасность пассажиров. Кстати, их может быть два, весом по 90 килограммов каждый.

Одним словом, это самый настоящий аппарат будущего. Но не слишком далёкого: по мнению Дорони, уже в 2024 году его компания должна будет провести испытательные полёты уже полномасштабного аппарата H1.

Ждать совершенства осталось недолго…

Компания Doroni старается обеспечить доступность своего аппарата по цене. Сегодня он стоит от 135 до 150 тысяч долларов США. Заказы будут приниматься в 2024 году. Так что цена может и увеличиться.

Целевая аудитория данной техники —

службы быстрого реагирования,

коммунальные предприятия,

предприятия сельского хозяйства

и туристические организации.

Аппарат будет востребован и в сфере грузопассажирских перевозок. Вот почему следующий аппарат будет рассчитан уже на четырёх пассажиров.

Ну а насколько прогнозы его создателей окажутся правильными, мы очень скоро узнаем. Ждать осталось всего каких-то два года.

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