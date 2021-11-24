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Автор Ирина Гусакова

Андроиды-официанты и полёты в космос: в Мосуле работает необычный ресторан

Наука

Из-под обломков разрушенного войной иракского города Мосул появляются андроиды… Нет, это не сценарий фантастического боевика, а суровая реальность наступившего будущего с продвинутыми технологиями. Андроиды снуют между столиками в ресторане, словно паря над полом, обслуживая довольных клиентов:

  • "Добро пожаловать"
  • "Желаем вам хорошо провести время в нашем ресторане"
  • "Мы будем рады узнать ваше мнение о качестве обслуживания"
роботы

Такие фразы произносят автоматы-роботы, а их красные глаза мигают на фоне сияющих сине-белых оболочек.

Путешествие в космос

"Роботы и столы с сенсорным экраном есть в Объединенных Арабских Эмиратах, Испании и Японии. Я же пытаюсь внедрить подобные технологии и в Мосуле", — сказал Рами Чкиб Абдельрахман, гордый владелец White Fox, открывшегося в июне.

Футуризм стал новой реальностью в северном городе, бывшем оплоте джихадистской группировки ИГ*.

"Мы видели эту концепцию в социальных сетях во многих ресторанах", — сказал Абдельрахман, стоматолог по профессии.

Мосул, который был оккупирован ИГ* с 2014 по 2017 год, до сих пор несет на себе шрамы войны. Но во время обеда посетители ресторана, который каждый вечер переполнен, могут сбежать из города и отправиться в путешествие по космическим просторам нашей галактики.

Астронавт, плывущий по стене с фресками, виды Земли и других планет из космоса — весь антураж в ресторане настраивает клиентов на определенное настроение, у многих складывается впечатление, будто они выглядывают через иллюминаторы космического корабля. Потолок усыпан светящимися созвездиями.

Но главными звездами остаются два андроида, на которых накинули шарфики и черные береты. Они курсируют по ресторану по рельсам и доставляют заказы. Дети с удовольствием фотографируются вместе с ними на память.

роботы

Абдельрахман объяснил, что все в ресторане настроено на цифровое обслуживание, включая 15 столов с сенсорным экраном и встроенным меню. Команда Мосульского университета занималась программированием и подключила сеть и сервер к ресторану. Люди не были полностью заменены машинами. Четверо молодых официантов собирают посуду с подносов роботов и ставят их на столы.

Обедая с женой, Башар Махмуд был покорен увиденным. Он сделал селфи, широко улыбаясь.

"Я ездил за границу и никогда не видел ничего подобного, ни в Турции, ни в Иордании, ни в Саудовской Аравии", — поделился впечатлениями 50-летний кузнец в интервью France 24.

* запрещенная в РФ террористическая организация

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