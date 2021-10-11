Жизнь на Марсе: в Израиле проводят эксперимент-симуляцию

Внутри огромного кратера Рамон в выжженной солнцем пустыне Негев в Израиле команда в скафандрах приступила к моделированию жизни на Марсе.

В Израиле создана марсианская база

Исследователи из Австрийского космического форума совместно Израильским космическим агентством создали марсианскую базу в кратере глубиной 500 метров и шириной 40 километров. Шесть так называемых "астронавтов" будут жить изолированно на виртуальной станции до конца месяца.

"Это сбывшаяся мечта, — сказал AFP 36-летний израильтянин Алон Тензер. — Это то, над чем мы работали годами".

Все участники из

Австрии,

Германии,

Израиля,

Нидерландов,

Португалии,

Испании

должны были пройти изнурительные физические и психологические тесты. Во время своей миссии они проведут испытания, в том числе на прототипе беспилотника, который работает без GPS, а также на автоматизированных картографических транспортных средствах, работающих на ветровой и солнечной энергии.

Какие испытания предстоят астронавтам

Миссия также будет направлена на изучение человеческого поведения и влияния изоляции на космонавтов.

"Сплочённость группы и способность работать вместе имеют решающее значение для выживания на Марсе", — сказал Гернот Громер, руководитель миссии из Австрии.

Австрийский космический форум (частная организация, состоящая из специалистов в области аэрокосмической отрасли) уже организовала 12 подобных миссий, последняя из которых была в Омане в 2018 году.

Израильский проект является частью миссии Amadee-20, которая должна была начаться в прошлом году, но была отложена из-за пандемии COVID-19. Форум в партнёрстве с израильским исследовательским центром D-MARS построил базу на солнечной энергии.

Немецкий астронавт Аника Мехлис, единственная женщина в команде, рассказала AFP, как она счастлива быть частью проекта.

"Когда я была маленькой, отец водил меня в музей космонавтики, — сказала она. — Когда я увидела, что форум ищет космонавтов, я сказала себе, что должна подать заявку".

Мехлис, опытный микробиолог, изучит сценарий, при котором бактерии с Земли заражают потенциальные формы жизни, найденные на Марсе. По её мнению, такой вариант развития событий "будет огромной проблемой".

От базы на Земле к Марсу

Визуально окружающий пейзаж напоминает Красную планету с её каменистой пустыней в оранжевых оттенках.

"Здесь у нас температура около 25-30 градусов по Цельсию, но на Марсе температура составляет минус 60 градусов по Цельсию и атмосфера не подходит для людей, там нечем дышать", — сказал Громер.

Интерьер базы строгий, с небольшой кухней и двухъярусными кроватями. Большая часть места отведена для научных экспериментов.

НАСА предполагает, что первая человеческая миссия на Марс будет запущена в 2030 году.

"То, что мы делаем здесь, — это подготовка к большой миссии, к самому большому путешествию, которое когда-либо совершало наше общество, поскольку Марс и Земля находятся на расстоянии 380 миллионов километров друг от друга в своей крайней точке, — сказал Громер. — Я считаю, что первый человек, который ступит на Марс, уже родился и мы — кораблестроители, которые сделали возможным это путешествие".

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