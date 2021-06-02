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Автор Игорь Буккер

Древние иудеи плевать хотели на кошерное

Наука

Когда жили легендарные Гомер и Ромул, в Иудее правили цари из колена Давидова, а в Израиле — малоизвестные ветхозаветные царьки, простые иудеи за обе щеки и с большим удовольствием уплетали свинину и другие некошерные продукты.

Некоторые виды рыб оказались опасными для здоровья

Во время раскопок двух древних иудейских поселений на территории, некогда принадлежавшей Израильскому царству на севере и Иудейскому царству на юге, археологи исследовали миквы — водоемы для ритуального омовения. В них были обнаружены останки трех видов водоплавающих:

  • сома,
  • ската,
  • акулы.

В соответствии с законом кашрута — свод записанных в Торе правил — такие виды рыб считаются некошерными, следовательно, непригодными для употребления в пищу правоверными иудеями.

Почему древние иудеи ели трефное?

Недавно в журнале Tel Aviv появилась статья, из которой следует, что на протяжении большей части первого тысячелетия до нашей эры иудеи не придерживались законов галахи касательно кошерной пищи. Жители Иудеи в больших количествах поглощали мясо сома.

Если следовать раввинской традиции, Моисей получил заповеди примерно в 13 веке до нашей эры. Однако ученым точно неизвестно, когда эти правила были занесены в Тору, но доказательства их соблюдения не появляются вплоть до периода Хасмонеев, который длился с 140 г. до н. э. до 37 г. до н. э. Время, когда иудеи восприняли предписанные Торой пищевые запреты, также не установлено.

"Я могу многое сказать о людях, просматривая оставленный ими мусор. Таким образом, мы можем узнать многое о том, чем на самом деле занимались люди, через материальные останки, и это в особенности верно по отношению к пище", — полагает археолог Йонатан Адлер из израильского Ариэльского университета.

Иудеям закон не писан

Основная масса жителей Иудеи — неграмотные землепашцы и батраки. Книгочеи и талмудисты той эпохи записывали законы на шкурах животных или на папирусе, однако подавляющее большинство иудеев ничего не знало о них и о кашруте, то есть о кошерной пище.

гигантский семисвечник

Израильским исследователям удалось собрать внушительную коллекцию из примерно ста тысяч останков рыб, собранных в десятках мест по всей территории Израиля, за период, охватывающий 10 000 лет от неолита до наших дней.

Эти два сотрудника нашли, что в персидский период, который продлился от 539 до 332 до н. э., спустя века после того, как Моисей получил свои заповеди, древний Джудинс съел много зубатки, а также конька и акулы. Ближе к римским временам рыба почти исчезла из древнего мусора. К сожалению, очень мало данных о рыбе в эллинистический период. Это не обязательно означает, что люди не ели рыбу; возможно, археологи не нашли достаточного количества рыбьих костей в мусоре. Как правило, мелкие обломки рыбы труднее найти, поэтому археологи должны просеять грязь, чтобы обнаружить их. Это трудоемкий процесс, поэтому ученые будут делать это только в том случае, если они рассчитывают найти что-то ценное.

Археозоолог из Тель-Авивского университета Лидар Сапир-Хен, не принимавшая участия в этом исследовании, но также интересовавшаяся темой кошерного питания, в свою очередь обнаружила аналогичные доказательства того, что иудеи в упомянутую эпоху не следовали законам кашрута.

Изучив останки свиней, найденные в древних поселениях Иудейского царства, она сделала следующее наблюдение: в этом регионе обнаружено очень мало свиных костей, но в Израильском царстве таковых нашлось очень много.

"Похоже, в Израильском царстве многие ели свинину в 8-м веке до нашей эры, — утверждает Сапир-Хен. — Поэтому мы думаем, что пищевые запреты относятся к более позднему времени. В настоящее время еврейские историки сходятся во мнении, что древние иудеи не придерживались строгих предписаний употреблять исключительно кошерную пищу".

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Еврейская энциклопедия. Кулинарные традиции.
Редактор: Ирина Гусакова, Куратор: Владимир Губарев
Темы тора иудеи археология
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