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Автор Игорь Буккер

Погода в ближайшие дни понравится не всем

Наука » Экология » Природа

Весенняя погода переменчива и непредсказуема. Нам всем, уставшим от холодов, очень хочется солнышка и тепла. Особенно сейчас, в канун Пасхи и майских праздников.

Погода в ближайшие дни понравится не всем

Что прогнозируют синоптики?

Об этом Игорю Буккеру, ведущему программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

По его словам, погода в ближайшие дни будет сложная, не всем понравится.

— Вы предрекаете опасность желтую, оранжевую или просто дождик моросящий уже после тепла?

— Пожалуй, наиболее некомфортный день был 21 апреля. Дело в том, что на нас вышел южный циклон, циклон с Черного моря, который идет на север.

Южные циклоны отличаются тем, что обычно они влажные. С ними связано достаточно много осадков. Из-за него у нас облачно, осадки, дождь, местами мокрый снег.

Я сейчас говорю про Москву и Московскую область.

— А куда именно на север движется циклон: в сторону Питера или куда-то в другую сторону?

— На север — да. Даже чуть восточнее: не сам Питер, а восточнее. Уже виднеется новый циклончик — его будем ощущать в субботу.

Два таких эпизода на этой неделе — среда и суббота наиболее ненастные. Четверг и пятница более комфортные.

В четверг температура будет подрастать, в пятницу — тоже. Облачность сохранится, но дождь уже в программе небольшой, по области местами умеренный. Больше ночью. Местами выпадет больше 15 миллиметров осадков.

Днем уже не так. Температура в столице — 6-8, по области — 5-10.

Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Непогода
Непогода

— Есть народная примета: когда зацветает черемуха — наступает похолодание.

Поскольку она в разных местах (страна у нас большая) зацветает в разное время, то и похолодания везде по-разному наступят? Или примета не работает уже?

— Я думаю, все же правильнее искать связь в обратную сторону: от погоды к растениям. Они подстраиваются.

Погода в регионах в ближайшие 10 дней

— Если посмотреть на ближайшую декаду, то:

  • в Центральном регионе температура около нормы;
  • теплее обычного на юге европейской территории страны — это Северо-Кавказский округ, Южный федеральный округ — там на 2-4 градуса выше нормы;
  • если посмотреть на север — на Ямал, на Таймыр, то есть северо-восток европейской территории и северо-запад Сибири — там сильно теплее обычного, то есть температурная аномалия — 4-8 градусов;
  • очень тепло в ближайшую декаду на крайнем северо-востоке — это побережье Чукотского моря — там температурные аномалии порядка 8 градусов;
  • холоднее обычного будет на юге Сибири и в Якутии — примерно на 2-4 градуса ниже нормы.

— 2 мая — в воскресенье — в России отмечается Пасха. Соответственно, майский праздник еще на день раньше выпадает субботний. Можно уже сейчас что-то про погоду сказать?

— Прогнозы по дням на такие сроки все-таки выпускать еще рановато.

Москва
Москва

Коротко о лете

— Некоторые Ваши коллеги-синоптики уже выступали в СМИ с прогнозом на предстоящее лето. Они говорят, что оно ожидается жарким. Как Вы считаете, насколько такой прогноз соответствует действительности?

— Насколько соответствует действительности — мы со временем увидим. Прогноз пока нехолодный, скажем так.

Лето не прогнозируется холодным. Но это не значит, что будет все время жарко. Нет, конечно, будут свои волны холода — без этого не обойдется. Но средний температурный фон — около и выше нормы на большей части территории страны.

— Считаете, этот год каких-то серьезных сюрпризов пока что не предполагает?

— Я думаю, что без сюрпризов никак не обойдется. Но экстремальные вещи становятся видны ближе к делу. Прогнозировать за месяцы вперед экстремальные явления было бы слишком самонадеянно.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы погода синоптик дмитрий киктев
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