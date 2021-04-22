Весенняя погода переменчива и непредсказуема. Нам всем, уставшим от холодов, очень хочется солнышка и тепла. Особенно сейчас, в канун Пасхи и майских праздников.
Что прогнозируют синоптики?
Об этом Игорю Буккеру, ведущему программы "Точка зрения" на "Правда.Ру" рассказал заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
По его словам, погода в ближайшие дни будет сложная, не всем понравится.
— Вы предрекаете опасность желтую, оранжевую или просто дождик моросящий уже после тепла?
— Пожалуй, наиболее некомфортный день был 21 апреля. Дело в том, что на нас вышел южный циклон, циклон с Черного моря, который идет на север.
Южные циклоны отличаются тем, что обычно они влажные. С ними связано достаточно много осадков. Из-за него у нас облачно, осадки, дождь, местами мокрый снег.
Я сейчас говорю про Москву и Московскую область.
— А куда именно на север движется циклон: в сторону Питера или куда-то в другую сторону?
— На север — да. Даже чуть восточнее: не сам Питер, а восточнее. Уже виднеется новый циклончик — его будем ощущать в субботу.
Два таких эпизода на этой неделе — среда и суббота наиболее ненастные. Четверг и пятница более комфортные.
В четверг температура будет подрастать, в пятницу — тоже. Облачность сохранится, но дождь уже в программе небольшой, по области местами умеренный. Больше ночью. Местами выпадет больше 15 миллиметров осадков.
Днем уже не так. Температура в столице — 6-8, по области — 5-10.
Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
— Есть народная примета: когда зацветает черемуха — наступает похолодание.
Поскольку она в разных местах (страна у нас большая) зацветает в разное время, то и похолодания везде по-разному наступят? Или примета не работает уже?
— Я думаю, все же правильнее искать связь в обратную сторону: от погоды к растениям. Они подстраиваются.
— Если посмотреть на ближайшую декаду, то:
— 2 мая — в воскресенье — в России отмечается Пасха. Соответственно, майский праздник еще на день раньше выпадает субботний. Можно уже сейчас что-то про погоду сказать?
— Прогнозы по дням на такие сроки все-таки выпускать еще рановато.
— Некоторые Ваши коллеги-синоптики уже выступали в СМИ с прогнозом на предстоящее лето. Они говорят, что оно ожидается жарким. Как Вы считаете, насколько такой прогноз соответствует действительности?
— Насколько соответствует действительности — мы со временем увидим. Прогноз пока нехолодный, скажем так.
Лето не прогнозируется холодным. Но это не значит, что будет все время жарко. Нет, конечно, будут свои волны холода — без этого не обойдется. Но средний температурный фон — около и выше нормы на большей части территории страны.
— Считаете, этот год каких-то серьезных сюрпризов пока что не предполагает?
— Я думаю, что без сюрпризов никак не обойдется. Но экстремальные вещи становятся видны ближе к делу. Прогнозировать за месяцы вперед экстремальные явления было бы слишком самонадеянно.
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