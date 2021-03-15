Марсианские иллюзии

Как и в прошлом, так и в нынешнем веке марсиане "завоевывают" Землю. Правда, не так, как представлял их нашествие Герберт Уэллс (они прибывают у него с враждебными намерениями!), а вполне дружелюбно, мол, поинтересуйтесь, пожалуйста, как мы жили прошлом… А как именно? Это очень любопытно хотя бы потому, что не исключено, что и нас, землян, ждет такая же участь… Впрочем, об этом чуть позже, а пока вернемся в ХХ век в то время, когда Марс настолько приблизился к Земле, что стало возможным отправить к нему наши исследовательские аппараты.

"Братья по разуму, ау!"

Всматриваюсь в марсианские пейзажи, который передает на Землю новый ровер, названный "Настойчивым", и становится грустно: взору открывается пустынная местность, усеянная небольшими камнями, и застывшая пустота. Ничто не радует глаз, и это естественно, так как однообразие быстро наскучивает. Нет, не завидую я будущим покорителям Красной планеты, которым суждено здесь побывать! Мало того, что полгода проведут они в тоскливом перелете между нашими планетами, и на самой планете не смогут "разлечься", так как нет здесь ни кустика, под которым можно "разлить на троих с друзьями", ни речки, чтобы порыбачить, ни существ, на которых захотелось бы поохотиться. Но главное — нет здесь существ, с которыми хотелось бы "выяснить отношения" и, наконец-то, достоверно узнать, зачем они (судя по Уэллсу) хотели завоевать Землю.

Впрочем, догадаться легко: у нас условия гораздо комфортабельней, чем у них…

Марсиане появились чуть более века назад. А если точнее, то в 1877 году один из астрономов увидел прямые линии на Марсе, которые соединяли темные пятна, и заявил, что это каналы, которые соединяют марсианские моря. Это открытие принесло не только сиюминутную славу Скиапарелли, но и навсегда оставило его имя в истории и науки, и человечества. Сомнений не было. И коллеги астронома начали утверждать, что иного и не может быть. История о марсианах с каждым годом пополнялась новыми фактами и утверждениями.

К примеру, в начале ХХ века известный профессор В. Фостер писал: "В пользу того, что системы линий на Марсе могут быть обязаны своим происхождением планомерной технике живых существ, говорит то, что на этой планете сила тяжести меньше четырех десятых силы тяжести на земле, а потому такие технические работы, как перевозка, постройка и прочее, должны выполняться с большой легкостью, чем на земле; конечно, при этом делается предположение, что известные нам формы энергии проявляются там в живых существах таким же образом, как и на земле…"

К ученым сразу же присоединились и писатели. Не только фантасты, такие, как Уэллс, но и, к примеру, такие, как Алексей Толстой.

Он, в частности, подробно описал внешний вид марсианина: "Показалась голова марсианина в шапке яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его выше колен туго обмотаны".

Такое впечатление, будто писатель сам встречался с марсианами, настолько детально описывает он их.

В атмосфере научных утверждений и фантазий писателей и вырастало поколение тех, кто получил возможность "дотянуться до Марса". Причем ученые и конструкторы появились одновременно по обе стороны океана. То есть и в Америке, и у нас.

Еще в 30-х годах многие рабочие дни у будущих Главных конструкторов Сергея Королева и Валентина Глушко начинались с приветствия их учителя Фридриха Цандера — "Вперед на Марс!" С этими словами он входил в лабораторию, где зарождались будущие ракеты и двигатели для них. И вполне естественно, что при первой возможности эти люди и постарались осуществить свою Великую Мечту.

Первые старты ворвавшейся в жизнь космической эпохи, казалось бы, открывают перед ними все необходимые возможности. Они еще не подозревали, что находятся во власти космических (а следовательно, и марсианских) иллюзий.

Впрочем, не только они, но и высшее руководство страны. Никита Хрущев страстно увлекался не только выращиванием кукурузы, но и космическими исследованиями. Он регулярно встречался с Главными конструкторами, обсуждал с ними будущее ракетной техники и космонавтики, выдел огромные средства на новые технологии. В общем, не Ленина, а именно его следовало называть "кремлевским мечтателем". Первый был мудрым практиком, а потому план электрификации России в основном был осуществлен, а второй так и "утонул в своих мечтаниях". Но об этом в 1959 году еще никто не догадывался. В том числе и его собеседники — ученые и конструкторы.

Это было самое начало космических исследований. Был запущен спутник, полетала Лайка, состоялись первые старты к Луне, но еще Юрий Гагарин не произнес свое знаменитое "Поехали!". Более того, он еще не приступил к тренировкам к полету, а в Кремле рождались поистине фантастические планы.

В январе 1960 года Хрущев пригласил в Кремль Келдыша, Королева и других Главных конструкторов. Речь зашла о будущих исследованиях в космосе. Руководитель государства потребовал от них создать "реальный план полетов", чтобы его утвердить в ЦК партии и Совете Министров СССР.

3 марта 1960 года Сергей Королев направил проект такого Постановления "наверх". И там документ был утвержден, став для историков космонавтики "самым фантастическим произведением с грифом "совершенно секретно"!

В проекте Постановления С. П. Королев утверждал, в частности, что к 1965 году возможно "создание межпланетного корабля с экипажем 2-3 чел. для полета к Марсу и Венере с облетом этих планет и последующем возвращением на Землю; вероятная длительность такого полета 2-3 года; изучение планет может быть произведено путем наблюдения с борта корабля, а также при помощи автоматических станций, сбрасываемых с борта корабля на поверхность планеты…"

Фантастика?

А ведь Сергей Павлович однажды сказал: "Фантастикой не увлекаюсь, предпочитаю ее в чертежах".

Не потому ли в том документе появилось утверждение, что ракета Н-11 предполагает "создание тяжелого межпланетного корабля с экипажем 2-3 чел. для полета к Марсу и Венере для высадки на их поверхность; эта задача может быть решена при условии, что будет осуществлен групповой полет 3-4 кораблей одновременно; возврат людей с поверхности планеты осуществляется на один из резервных кораблей с дальнейшим возвращением на Землю…"

Даже в наши дни подобные космические проекты относятся к фантастике и у многих специалистов вызывают улыбку. Однако 60 лет назад их считали реальными! Соратники великого конструктора спорили с ним лишь о датах полета к Марсу и Венере — они считали, что не через три-четыре года, как утверждалось в документе, а через пять-шесть лет их удасться осуществить! Но Сергей Павлович настаивал на своем, и в документе, направленном в ЦК партии И правительство, остались те даты, которые предложил Королев.

Это было время великих мечтателей, которым уже в ближайшие месяцы предстояло столкнуться с жестокой реальностью…

Эхо многих стартов

Выяснилось, что и в Америке ученые и конструкторы тоже погрузились в мечтания. Началось соревнование за Марс.

1960 год. Дважды пытались специалисты КБ Королева отправить к Красной планете свои станции. Но обе попытки оказались неудачными — подвели ненадежные носители.

Через два года в разгар Карибского кризиса удалось не только предотвратить третью мировую войну, но и отправить в сторону Марса наш межпланетный аппарат, получивший гордое название "Марс-1". Оно подразумевало, что будут и другие станции, но…

В 1964 году к Марсу отправился американский "Маринер-4" и наш "Зонд-2". Оба добрались до заветной цели. Первый пролетел на расстоянии почти 10 тысяч километров от планеты, а второй "разглядывал" Марс с расстояния тысячи пятисот километров.

В документальной повести "Первый марсианин" я писал об этих полетах. В частности, отметил, что "Маринер-4" передал на Землю 22 снимка хорошего качества.

"На снимках видно более 70 кратеров диаметром от 4 до 120 километров, — писал я. — Края кратеров поднимаются над уровнем поверхности на 100 метров, глубина марсианских "воронок" — несколько сот метров. Кратеры по своему характеру напоминают лунные, их возраст 2-5 миллиардов лет. Так как нет эрозии, то ученые считают, что за это время атмосфера на Марсе не претерпела существенных изменений. На краю некоторых кратеров просматривается иней, других признаков воды нет…"

Первые снимки Марса вызвали сенсацию в науке. Перед нами предстал иной мир, так похожий на лунный, но не очень понятный. Ясно стало лишь то, что теперь сторонникам "марсиан" стало труднее отстаивать их существование…

В то же время оставалась надежда, что жизнь там есть — надо только выяснить в каких именно формах она существует. Это поможет нам лучше понять, где именно, на каких планетах, искать себе подобных.

И тут научный мир всколыхнулся от гипотезы о том, что "спутники Марса искусственные"!

"Если расчеты Шарплеса верны…"

Гипотеза принадлежит Иосифу Шкловскому, знаменитому нашему физику, астроному, доктору наук.

Но сначала несколько слов о его предшественнике по изучению Марса. Я имею в виду Асафа Холла, который открыл спутники Марса. Он определил размеры марсианских лун, а названы они были в честь огненных коней — двух божеств, которые служили у бога войны Марса, — Страхе и Ужасе. Фобос — Страх, Деймос — Ужас.

Именно они имели искусственное происхождение, то есть были выведены на орбиты вокруг Марса существами, жившими когда-то на планете.

А расспрашивал ученого о его гипотезе во время одной из наших встреч.

— Честно говоря, я удивляюсь, почему такое внимание уделяется именно этой гипотезе, — улыбнулся Шкловский. — За свою жизнь в науке я предложил несколько десятков гипотез, более смелых, чем искусственные спутники Марса, но эта пользуется особой популярностью.

— Из-за марсиан…

— Конечно. Дело в том, что американский астроном Шарплес провел расчеты движения Фобоса и пришел к выводу, что спутник Марса движется вопреки всем законам механики: он находился в той точке пространства, где никак не мог быть. То есть спутник приблизился к поверхности планеты — такой вывод сделал Шарплес. Свои расчеты он провел в 1945 году. Поэтому я и сделал вывод, что если расчеты Шарплеса верны, значит, Фобос — искусственный спутник Марса. Изменения в характере движения Фобоса так велики, что мы можем уверенно сказать, что присутствуем при медленной агонии небесного тела. Ведь приблизительно через пятнадцать миллионов лет Фобос должен будет упасть на Марс. В астрономических масштабах это весьма и весьма малый срок.

Легенда об искусственных спутниках Марса по-прежнему теплится в умах сторонников инопланетян. Иногда мне кажется, что один из грандиозных проектов по исследованию Марса появился на свет отчасти из-за гипотезы Шкловского. Я имею в виду программу "Фобос", которая заняла особое место в гонке за тайнами Марса.

Марсианская гонка

1969 год. В легендарной фирме С. А. Лавочкина, где под руководством член-корреспондента Академии наук СССР Георгия Бабакина создавались межпланетные станции, были созданы два аппарата для полета к Марсу. Но марте и апреле при запуске они погибли, так как оба носителя взорвались при старте.

1971 год. Предполагалось запустить три станции. Одна должна была стать спутником планеты, а две других совершить посадку. Однако пуск 10 мая был неудачным — станция осталась на околоземной орбите.

19 и 28 мая в полет ушли "Марс-2" и "Марс-3". Они благополучно долетели до Красной планеты. Однако один спускаемый аппарат вошел в атмосферу под нерасчетным углом и погиб, а второй совершил посадку в центр мощной пылевой бури и смог поработать лишь 14 секунд. Связь с ним прервалась. И лишь спустя почти полвека удалось "рассмотреть" на поверхности наш аппарат, который хоть и покрыт слоем пыли хороши виден с орбиты… Это было первое "приземление" на Марс.

Были еще пуски новых станций "Марс", но, к сожалению, они не выполнили главной задачи — не опустились на поверхность, куда должны были доставить марсоходы.

В 80-годах родился амбициозный проект "Фобос".

Лауреат Ленинской премии Олег Ивановский, заместитель главного конструктора, рассказывал: "Планировался перелет двух аппаратов к Марсу, выведение их на орбиту спутников, затем сближение с Фобосом, торможение близ него, зависание и дрейф на малой высоте над его поверхностью, телевизионная съемка, радиопросвечивание внутренней структуры, лазерное и ионопучковое облучение поверхности с использованием проб вещества для химического и изотопного анализов на борту и самое интересное — десантирование на поверхность Фобоса спускаемых аппаратов. После этого — удаление от Фобоса, продолжение полета вокруг Марса и прямые наблюдения центров солнечной активности и на невидимой с Земли стороне Солнца, исследование структуры его хромосомы и короны. История космонавтики, пожалуй, еще не знала столь сложной и многоцелевой станции, отправлявшейся в космос".

В июле 1988 года "Фобос-1" и "Фобос-2" благополучно стартовали с Байконура и взяли курс на Марс.

Ничто не предвещало трагических событий.

И вдруг всего одна буква в программе, переданной на борт "Фобоса-1", вывела из строя уникальный космический аппарат. Надо было включить один прибор. Об этом попросили ученые. И в космос ушла команда. Оператор "забыл" поставить одну из букв программы. Погрешность никто не заметил. А она вывела станцию из строя! Ошибочная команды выключила систему ориентации, и уже ничто не могло спасти "Фобос-1".

"Фобос-2" долетел до Марса, 25 суток наблюдал за Фобосом, потом сблизился с ним, чтобы десантировать на него спускаемый аппарат. И в это время связь прервалась. Что случилось там, выяснить не удалось до сегодняшнего дня.

И последняя наша попытка "завоевать" Марс была предпринята в 1996-м году. Была создана уникальная космическая межпланетная станция. Однако уйти от Земли она не смогла — так и осталась на околоземной орбите из-за отказа техники…

У американцев судьба исследований Марса сложилась более радужной. Сквозь неудачи им удалось все-таки прорваться к поверхности планеты и опустить на нее свои марсоходы, которые до сих пор бороздят марсианские просторы. А в феврале нынешнего года к ним присоединился марсоход Perseverance. Имя его "Настойчивость", что весьма символично, так как аппарату предстоит решать очень сложные проблемы.

Жили ли на Марсе динозавры?

На Земле они жили. Непонятно только отчего они вдруг исчезли: толи от бедствий, связанных с падением на Землю астероида, толи от коронавируса, который не нашел на планете разумных существ, а потому уничтожил динозавров? В общем, загадка остается загадкой… А вдруг ответ на нее мы найдем на Марсе? Ведь отчасти ради этого отправился туда новый марсоход…

Одна из задач его — найти признаки жизни, которая на Марсе когда-то была, а затем стремительно исчезла. Почему? Как это случилось? Сохранились ли ее следы?

Это главная задача "Настойчивого". Его посадка прошла благополучно. Волнительно, конечно, так как она была сложной. Специальный кран с тросами мягко опустил марсоход на поверхность, потом отстегнулся и отлетел в сторону. Первые панорамы показали, что поверхность планеты в этом районе сравнительно ровная, что обеспечивает хорошую работу всей аппаратуры на борту станции. В частности, небольшого вертолета, который есть на ней. Вертолет должен найти наиболее интересные места для буровых работ — ведь новому разведчику предстоит отобрать несколько десятков образцов грунта. Они будут помещены в специальное хранилище. Предполагается, что через несколько лет в этот район прибудет новый марсоход, который заберет из ампулы с грунтом и доставит их на орбиту, где будет находиться большая марсианская станция. В конце концов она стартует в сторону Земли и доставит ученым грунт, в котором, как они надеются, еще сохранятся какие-то признаки минувшей жизни на Марсе.

"Настойчивый" находится в очень интересном районе. Это озеро, в которое впадала река. В ее дельте и будет брать пробы марсоход. Именно здесь, по мнению ученых, и следует искать признаки давней жизни на планете.

Образцы марсианского грунта должны быть доставлены на Землю в течение десяти лет…

Фантастический проект, не правда ли?!

Под руководством нашего великого конструктора Георгия Николаевича Бабакина были созданы межпланетные станции, которые осуществили первые посадки на Луну, Венеру и Марс. Он утверждал, что в космосе можно с помощью автоматов решать самые сложные и необычные проекты и задачи, в том числе и такие, что кажутся нам фантастическими. Новые экспедиции на Марс землян подтверждают верность его предвидений…