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Автор Игорь Буккер

Геолог: цивилизации на Марсе не могло быть в принципе

Наука

Вся история изучения ближайшей к нам планеты Солнечной системы — Марса — сосредоточена на том, чтобы найти на нем следы существовавшей там цивилизации. Но это неосуществимое желание.

Почему? Ведущему программы "Точка зрения" рассказал кандидат геологических наук, заместитель президента Международной ассоциации независимых исследований "Команда Fortis", руководитель проекта "Метеоритика" Мансур Абдрахимов.

— На протяжении 3,7 млрд лет Марс был пустыней. И говорить, что там были обнаружены следы каких-то цивилизаций, мне кажется, опрометчиво.

Когда она могла бы быть?

Сдувание атмосферы и превращение планеты в пустыню, если пропадает магнитное поле, — это довольно быстрый процесс. Несколько тысячелетий — и всё.

Максимум, что могло зародиться на Марсе, пока там еще была атмосфера, — микроорганизмы. Но они вряд ли успели "вырасти" в более сложные формы.

Кстати, полагать, что Марс мог бы быть колонизирован некоей цивилизацией — хотя бы на короткий период времени, тоже вряд ли стоит.

Если туда прилетали, допустим, какие-то инопланетяне и там оставили свои следы… Но там были бы тогда следы высокотехнологичных каких-то станций.

Сейчас на Луне нашли наш луноход, который мы оставили в 60-е. Но он там лежит себе спокойно, его видно было при хорошем разрешении съемки, когда японцы запустили спутник. Если бы на Марсе что-то было, то это была бы высокотехнологичная форма, то есть мы бы там космический корабль нашли.

Может, американцы и наткнулись на космический корабль — мы этого не знаем.

Если бы там было что-то интересное, я думаю, они бы подъехали и уже сняли это хорошо. И судя по тем снимкам, которые я смотрел, мне кажется, это все же форма выветривания, игра теней.

Но я не собираюсь разрушать романтическое настроение, что там были каналы, были какие-то постройки марсиан в древности.

— До вас уже это разрушили. А вот скажите, пожалуйста, Мансур Забихович, не так давно китайцы посылали луноход, чтобы взять грунт лунный. А вот что касается марсианского грунта, тут что-то Вам известно как геологу?

— Марсианский грунт сильно покрыт пылью. Ее очень много в атмосфере — 5-10% железистой пыли. Это железистые окислы, поэтому атмосфера тоже красноватая.

Когда там едет марсоход, хорошо видны следы, то есть грунт там есть. Он поменьше, чем на Луне, но всё равно присутствует.

А вот если говорить о каких-то гумидных почвах, которые есть у нас на Земле, то таких, естественно, там нет, потому что они состоят из органики.

Но мне кажется, что американцы сейчас настойчиво хотят тоже найти доказательства того, что жизнь могла образовываться не только на Земле, но и где-то на других планетах. Наверное, на всякий случай, если вдруг какая-то крупная катастрофа на Земле случится.

Земля и Марс — ровесники

Земля и Марс образовались примерно в одно время. И если удастся найти следы органики, существовавшей там раньше, скопления бактерий, возраст которых больше 3 миллиардов лет, то это будет, конечно, открытие века. Равносильное тому, что вдруг нашли внеземную жизнь на другой планете.

Когда-то была сенсация с марсианским метеоритом.

Почему на Земле находят куски Марса метеоритные? Это тоже интересно. Из-за того, что разряженная атмосфера. Марс бомбардируют метеориты из астероидного пояса, и удара достаточно, если крупный метеорит, чтобы кусок Марса рикошетом улетел в космос. И потом, уже там вращаясь, периодически такие куски попадают на Землю.

В общем, было найдено порядка нескольких десятков марсианских метеоритов на Земле. И вот где-то в ЮАР (это в 70-х или 60-х годах, сейчас я точно не помню дату) был найден метеорит, в котором якобы были окаменевшие черви.

Но потом стали тщательно изучать под разными микроскопами, в том числе электронными, и поняли, что это минеральное образование, просто некая конвергенция образовала форму минералов, похожих на органические остатки, а по составу там никакой органики не оказалось.

Поэтому с Марсом, мне кажется, вот такая ситуация: реально там можно найти или какие-то оставшиеся корабли космические, или найти древнюю жизнь, которая там существовала, но несложную.

Это, вероятнее всего, какие-то формы растений или микроорганизмов.

  • Это подтверждается всей историей Солнечной системы, поскольку планеты возникли одновременно, у них и геологические процессы шли примерно одинаковые.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
Темы марс марсоход мансур абдрахимов
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