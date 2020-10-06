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Автор Олег Артюков

Загадка ЧП на Камчатке: версии экологического бедствия

Ученые пока не могут установить причин экологического ЧП на Камчатке. Хотя в российском отделении "Гринпис" заявляют не просто о ЧП, а об "экологической катастрофе".

Загадка ЧП на Камчатке: версии экологического бедствия

Версии произошедшего

Напомним, в конце сентября жители Камчатского края сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. В соцсетях были опубликованы фотографии выбросившихся на берег морских животных.

В начале октября Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в 3,5 раза, и более чем в 2,5 — по фенолу. По официальной предварительной версии, нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива.

Но на самом деле, это только одна из возможных версий. Для установления причин произошедшего взятые с места ЧП пробы были отправлены в Москву. По данным Минприроды РФ, расширенный анализ проб воды с тихоокеанского побережья Камчатки завершится к 8 октября.

На данный момент известно о трех версиях произошедшего, которые рассматривают специалисты:

  • техногенное загрязнение;
  • природные явления (например, воздействие токсичных микроводорослей);
  • сейсмическая активность на полуострове и деятельность вулканов.

Причины пока установить не могут

Между тем, заведующий отделом и лабораторией мониторинга Государственного Океанографического Института Александр Коршенко в понедельник заявил, что содержание вредных веществ начинает представлять угрозу для морских животных с 20-30 ПДК (предельно допустимая концентрация), в то время как концентрация фенола и углеводородов в пробах воды из Авачинского залива достигает 2-4 ПДК.

"Космические снимки, сделанные в различных спектрах, позволили установить, что 9 сентября произошел значительный вынос пресных вод в акваторию океана в районе устья реки Налычева. Эксперты отмечают, что вынос носил типичный характер и был связан с переносом осадочных пород, характерным для горных рек. Недавние снимки из космоса также позволяют говорить о повышенной концентрации хлорофилла и взвешенных частиц в прибрежных водах, однако это можно объяснить прохождением штормового циклона в конце сентября. Подтвердить или опровергнуть факт загрязнения эти данные не позволяют", — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

Во вторник губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что группа специалистов отправилась на Козельский полигон ядохимикатов.

"Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры", — отметил глава региона.

Однако само отравляющее вещество эксперты пока не определили.

"Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем", — сообщил Владимир Солодов.

Над решением этого вопроса работают специалисты региональных и федеральных структур.

Также стало известно, что губернатор поручил организовать проверку Камчатского водоканала и "Камчатскэнерго", которые потенциально могли оказать воздействие на окружающую среду.

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Темы камчатка экология авачинская бухта владимир солодов
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