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Автор Евгений Стриж

SkyDrive SD-03 — летающий автомобиль завтрашнего дня

Мечты о летающих автомобилях все ближе к реальности: в конце августа прототип "машины будущего" SkyDrive SD-03 совершил свой первый пилотируемый полет по испытательному полигону Toyota в Японии. Что известно о SkyDrive — и когда машина появится на улицах (а точнее — в небесах) городов?

SkyDrive Project SD-03 world debut

О проекте: выход в серию намечен на 2023 год

SkyDrive — поддерживаемый Toyota японский стартап, цель которого — сделать летающие такси реальностью уже к 2023 году. Тестовый полет проходил на одноместной модели с четырьмя парами пропеллеров и электрической батареей.

Предварительные испытания ограничили подъемом машины на высоту около 2 метров. Полет длился около пяти минут и стал первым полетом для SkyDrive SD-03, в ходе которого в машине был человек.

"Мы очень рады. С момента основания SkyDrive прошло всего 2 года — и вот мы уже совершаем первый полет. Наша основная задача — коммерциализация таких полетов", — отметил Томохиро Фукудзава, генеральный директор SkyDrive.

По словам Фукудзавы, глобальной целью проекта является общество, в котором доступ к полетам будет у всех, причем пассажиры "…смогут испытать безопасный, надежный и комфортный способ перемещения, который изменит их образ жизни".

Характеристики: самый маленький eVTOL в мире

Пока SD-03 является всего лишь прототипом одноместного летающего автомобиля, но коммерческая версия уже активно разрабатывается. Планируется одновременно с одноместной запустить в серию двухместную модель.

Технически SD-03 — самый маленький в мире электромобиль eVTOL (электромобиль вертикального взлета и посадки). При высоте в 2 и ширине в 4 метра SD-03 занимает столько же места, сколько две припаркованные обычные машины. Двигателей у SD-03 целых 8, все они электрические. Инженеры считают, что 8 двигателей обеспечат не только комфорт, но и безопасность в различных аварийных ситуациях.

Успехи скромные, но есть потенциал: ждем серийные модели

"Мы стремимся вывести наш социальный эксперимент на новый уровень в 2023 году, и с этой целью мы будем активно работать и постоянно развивать SkyDrive", — отметили представители компании.

Несмотря на скромные успехи (на данный момент SkyDrive SD-03 может летать только до 10 минут и на малых скоростях), в будущем компания планирует проводить полеты до 30 минут на скорости до 64 км/ч.

Также пресса отмечает, что "болезни" других похожих проектов (например, Flyer от Kitty Hawk Corp. и "летающих такси" от Uber) позволили разработчикам SkyDrive оказаться в авангарде технологии "летающих авто". И в случае их успеха нас ждут именно аналоги машин SkyDrive — легче будет скопировать их, чем делать что-то с нуля, уверены японские специалисты.

Фото: nydailynews.com

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