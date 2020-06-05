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Автор Евгений Стриж

Выбираем браузер: в чем разница

Наука » Технологии » Интернет

Изобилие браузеров часто сбивает с толку даже опытных пользователей: вроде бы название то же, а функции в очередной раз сменились. Так было, например, с браузером "Opera", который в итоге "распался" на улучшенную версию "Opera" и "Vivaldi". Чем же отличаются популярные браузеры — и какой выбрать?

Opera: удобство и адаптивность

Как Instagram и Facebook копировали опции из Snapchat, так и самые популярные на сегодняшний день веб-браузеры, такие как Google Chrome и Mozilla Firefox, копировали функции из Opera. Это вкладки в окне, "жесты" мыши и миниатюры загрузок.

Новая версия Opera, Reborn 3, делает большой шаг навстречу пользователям мобильных устройств. В частности, это первый мобильный браузер, удобный для работы одной рукой (Opera Touch) благодаря специальной "полосе" в левой части экрана.

Есть также вариант Opera Mini, который отлично подходит для ситуаций, когда у вас мало трафика или плохой сигнал. Кроме того, браузер защищен от вредоносных программ и имеет бесплатный VPN.

Chrome: расширения и синхронизация

Как и другие программные продукты Google, браузер удобен в навигации, потому что разработан максимально простым. И конечно же, если вы активно пользуетесь сервисами Google (диск, почта, презентации, документы) — все это удобно синхронизируется и настраивается для работы. Больше придется беспокоиться о том, что вы забыли флешку — документы можно хранить в "облаке" и получать к ним доступ с любого устройства, на котором стоит Chrome.

Однако на "полную мощность" браузер выводят плагины. В каталоге браузера есть огромное количеств решений под все нужды — и в результате вы можете "собрать" браузер своей мечты. А для начала можно поставить AdBlock — и попрощаться с рекламой на сайтах.

Firefox: безопасность

Firefox является вторым по популярности браузером после Google Chrome, и по весьма простой причине: компания Mozilla (разработчики браузера) активно работает над безопасностью пользователей.

Представители компании подчеркивают, что "люди должны знать, кто имеет доступ к данным, какой у них есть выбор в плане разрешений и конфиденциальности".

Среди известных опций безопасности:

  • Firefox Monitor — отслеживает возможные утечки данных и предупреждает пользователей;
  • Firefox Lockwise — улучшает защиту паролей на всех устройствах.

Vivaldi: максимум настроек

Страница настроек Vivaldi — целый "лабиринт" параметров, которые вы можете изменить.

Например, вы можете выбрать, где будут открываться вкладки: в верхней, нижней или боковой части экрана, настроить "каскады" открытия вкладок (при закрытии одной вкладки откроется другая) или "сложить" вкладки, как страницы в книге. И это — только опции вкладок, да и то не все.

Не каждый нуждается в таком количестве вариантов. Но если вы точно знаете, чего хотите, Vivaldi даст вам воплотить это в жизнь и создать идеально подходящий вам браузер.

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