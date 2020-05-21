Что случится, если выключить Интернет... навсегда

Скорее всего вы, как и большинство людей, утром проверяете соцсети или почту с телефона или компьютера. Но представьте себе: что, если ничего не загружается? Вы проверяете подключение, осматриваете кабель или роутер, но ничего не помогает. Техподдержка не отвечает.

ЧТО будет, если ИСЧЕЗНЕТ ИНТЕРНЕТ?

Вы идете на работу или учебу, чтобы спросить знакомых, работает ли сеть у них. И оказывается, что Интернет выключился у всех. Мир без Интернета стал реальностью. Что произойдет дальше?

Экономические последствия: счет на миллиарды

Как бы неправдоподобно это ни звучало — специалисты-техники и экономисты тратят немало времени на проработку плана действий в такой ситуации.

"Отключение всех интернет-коммуникаций, даже если все починят за день-два, приведет к огромным экономическим издержкам, — говорит Томас Хазлетт, занимавший должность главного экономиста Федеральной комиссии по связи в начале 1990-х годов. — Посмотрите на экономический ущерб, нанесенный атаками 11 сентября, которые привели к закрытию торговли на Уолл-стрит и остановке международных рейсов в большую часть мира примерно на неделю. Потери составили более чем 120 миллиардов долларов".

Понятие "отключения Интернета" в контексте XXI века — суровая реальность: вспомните о странах, которые блокируют определенные приложения или отключают телекоммуникационные услуги. Организация экономического сотрудничества и развития подсчитала, что если бы во время революции 2011 года в Египте Интернет был отключен в течение всего года, то страна потеряла бы 5% ВВП, или 236 млрд. долларов.

Нет денег: суровый мир без Интернета

"У большинства компаний в мире существует так называемая "денежная подушка". Это средства, которые нужны в случае кризиса: платить зарплаты, если нет спроса, гасить кредиты и аренду. Схожие накопления есть и у населения. Но чаще всего денег хватает примерно на 30 дней", — говорит Брет Пайетт, генеральный директор компании по кибербезопасности Jungle Disk.

Проблема, по словам экономистов, также и в том, что деньги лежат на электронных счетах, доступ к которым станет возможен только из банков. Так что проблемы начнутся не через 30 дней, а гораздо раньше. В крупных городах уже сегодня многие предпочитают платить картами — но без Интернета они станут кусками пластика, а деньги "зависнут" на счетах, и все упрется в два фактора: скорость починки банкоматов и количество в них наличных.

По словам Аниты Чандры, старшего научного сотрудника корпорации RAND (изучение последствий стихийных бедствий и разработка планов восстановления), мы полагаемся на Интернет в гораздо большей степени, чем привыкли думать. От обмена новостями до работы, от сериалов до обучения: множество вещей мы, не задумываясь, перенесли в Интернет, потому что это удобно.

"Пока такой сценарий нереалистичен"

К счастью для нас, нет никакого "общего рубильника", который выключил бы Интернет во всем мире. Структура сети основана на децентрализации, то есть представляет собой большое количество независимых узлов. Хотя возможно отключение или блокировки на уровне стран, сделать то же самое для всего мира пока невозможно технически.

"Интересно думать о своеобразном "Апокалипсисе без Интернета" — знаете, что-то в духе фильмов про Безумного Макса. Как футурист, я бы никогда не сказал, что все невозможно. Но пока такой сценарий — лишь концепция, и концепция это неправдоподобна", — подытоживает футурист Эми Уэбб, профессор Школы бизнеса Штерна (Нью-Йорк).

Фото: windowssearch-exp.com