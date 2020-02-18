Много шума из ничего. Что стоит за очередной атакой в Телеграме на Дмитрия Рогозина?

В последнее время вновь засуетились анонимные телеграмеры, политконсультанты на пенсии и прочие "аналитики". Опять запущены слухи об отставке главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Произошло все это аккурат после совещания на прошлой неделе у Дмитрия Медведва по строительству космодрома "Восточный" и других проблемам космической отрасли, где тот выступил уже в новом качестве, как зампредседателя Совета Безопасности. Медведев в своем прежнем качестве премьер-министра уже выступал с критикой Рогозина, причем демонстративно на публику.

Вряд ли совещание прошло гладко, скорее всего, разговор был жестким, ведь среди его участников был вице-премьер Юрий Борисов, считающийся не только главным аппаратным оппонентом Рогозина, но и организатором травли как главы "Роскосмоса", так и его семьи. Высказывались предположения, что именно он является одним из спонсоров и дирижеров кампании черного пиара в отношении Рогозина.

Причина конфликта лежит на поверхности — это борьба за финансовые ресурсы космической отрасли, которые переодетые в военное платье коммерсанты во главе с Борисовым давно мечтают подмять под себя. Для них Рогозин как кость в горле.

Однако по итогам совещания гора родила мышь — скупые сообщения в информационных агентствах и не более того, никакие критические замечания в прессу не просочились.

Роскосмос в свою очередь раскрыл карты, выступив в прессе с интервью первого зама Рогозина по экономике и финансам Максима Овчинникова.

Из него видно, что у Роскосмоса еще много долгов и запуски откладываются, но смотреть надо не на сами цифры, а на их динамику. Так что Рогозину было чем отбиваться на совещании. За год удалось погасить 10 млрд. рублей задолженности, а это более, чем 20% от текущей задолженности. Центр Хруничева фактически спасен от банкротства, на грани которого он находился при прежнем менеджменте Роскосмоса. Гособоронзаказ выполняется полностью. И главное, ни единой аварии.

На фоне деградации авиапрома и других стратегических отраслей Роскосмос действительно выглядит неплохо. Россия сохраняет лидирующие позиции в космосе, несмотря на успехи зарубежных частных космических компаний, рост бюджета NASA и китайской космической программы. Американцы по-прежнему покупают наши двигатели, летают на наших кораблях, спутники OneWeb запускаются с российских "Протонов".

Да, пока что у Рогозина лучше получается следить за финансовой дисциплиной, чем внедрять инновации и разрабатывать новые космические аппараты (разработка "Ангары" затягивается, нет ясности с новым кораблем "Орел"). Но и откровенных провалов, как Sukhoi Superjet в авиапроме или, например, в практически полностью разваленной микроэлектронике, в отрасли нет. Кстати, и ОАК, и микроэлектронику курирует тот самый Юрий Борисов, которого в медиа назвали "неудачником прошлого года", учитывая количество провалов на вверенном ему направлении ОПК.

Так что, вероятно, и эта атака на Рогозина после совещания была предпринята все тем же Юрием Борисовым, ожидавшим от него совсем другого итога. Почему атака в очередной раз захлебнулась? Ответ прост — на стороне Рогозина президент. Единственная слабость главы Роскосмоса является одновременно главной его силой — это отсутствие влиятельной группы поддержки в лице одного из кланов элиты. Надо полагать, что именно это ценит в нем Путин, для которого важнее личная преданность и возможность сохранять баланс в системе власти. Вряд ли президент сейчас готов отдать российский космос группе борисовских коммерсантов, положивших глаз на дополнительный бюджет.