Как вызвать неприязнь к Трампу или пицце

Один только вид любого политика или продукта питания может спонтанно вызвать оценочные реакции, которые автоматически повлияют на поведение человека. Правда, в первом случае результат скажется на избирательной кампании, а в другом — на диете.

Этими примерами двое бельгийских психологов из Гентского университета проиллюстрировали практическую значимость своей работы по изменению имплицитных (скрытых, подсознательных) ассоциаций и оценочных суждений. Как сообщают на страницах журнала "Психологическая наука" (Psychological Science) авторы данного исследования, этого им удалось добиться с помощью всего-навсего одного сеанса гипноза.

Питер ван-Дессел (Pieter van Dessel) и Ян Де-Хаувер (Jan De Houwer) провели два эксперимента, предложив некоторым из более чем 130 участников из числа студентов, обработать новую информацию непосредственно после гипноза. Участники контрольной группы не были загипнотизированы, получив указание закрыть глаза и лишь сделать упражнения на расслабление.

Полученная новая информация вступила в противоречие с ассоциациями, спровоцированными мыслями, которые исследователи внушали загипнотизированным студентам. В первом эксперименте одна вымышленная группа была охарактеризована как цивилизованная, а другая — как агрессивная.

Во втором эксперименте 80 раз одно из двух нейтральных лиц, представленных на мониторе, всегда сопровождали положительные или негативные слова. После этого психологи проверили, было ли успешным классическое обусловливание, то есть возникли желаемые положительные или отрицательные ассоциации.

После гипноза часть испытуемых в первом эксперименте узнала, что "хорошая" группа стала агрессивной, а "плохая" превратилась в мирную. Затем их ассоциации изменились больше, нежели у других участников эксперимента, которые получили новую нейтральную информацию об этих группах. С контрольной группой, которая не была подвержена гипнозу, такое не произошло.

Среди прочего, изменения нашли отражение в тесте, который косвенно регистрирует конгруэнтные положительные ассоциации в течение более короткого времени на реакцию (имплицитный ассоциативный тест — Implicit Association Test). Такие тесты позволяют исследовать подсознательные мысли и чувства, которые человек может скрывать при применении "нормальных" тестов и опросов, в силу сознательного утаивания, в результате социальной желательности или вследствие психологических защит. Данный метод используется преимущественно социальными психологами. Исследователи нашли похожие результаты во втором эксперименте, при котором прежде "добрый" человек внезапно был описан как злой, и наоборот.

Ученые Ван-Дессел и Де-Хаувер объясняют, что внушенную под гипнозом столь глубокую переработку, процесса, посредством которого происходит вовлечение переживания, раздражения, возбуждения в деятельность психического аппарата, где последние перерабатываются путем образования ассоциаций или путем связывания с прежними переживаниями, можно достичь с помощью доведения простой противоречивой информации.

Исследователи надеются, что путем внушения положительных мыслей можно будет избавить зависимых людей от наркотиков, а страдающих от ожирения от нездоровой пищи. Хотя с долгосрочными пристрастиями, а также вредными привычками это может быть гораздо сложнее. Кроме того, в первом эксперименте приняли участие исключительно добровольцы, которые, согласно предоставленным лично ими сведениям, по крайней мере в среднем восприимчивы к внушению. По крайней мере, психологи смогли доказать, что подобный метод может работать.

Источник фото: sunhome. ru