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Автор Яна Филимонова

Мельница мифов: Люди так не делятся

Наука » Полезно знать

Если ведущим полушарием мозга у вас является правое — вы креативный и творческий человек с развитой интуицией. Левополушарные люди рациональны и логичны. Вы тоже слышали это? Но нейробиологи развенчали один из величайших мифов столетия. Никаких "левополушарных" и "правополушарных" людей не существует, как не существует и доминирующего полушария.

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Как мы знаем из научно-популярных статей, люди с ведущим правым полушариям — креативные, задумчивые и непохожие на других, а те, у кого доминирует левое полушарие, внимательны к деталям, логичны и все подвергают анализу. Последнюю сотню лет в науке и массовом сознании главенствовало убеждение в том, что у большинства людей одно полушарие мозга доминирует над другим, и это определяет тип личности. Этот факт упоминали во время лекций на медицинских и психологических факультетах.

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Считалось, что у "правополушарных" людей преобладает сфера чувств — они более эмоциональны, импульсивны, а у людей с ведущим левым полушарием голос рассудка преобладает над эмоциями. Цитата с сайта о детях-правшах и левшах: "правополушарным детям тяжелее учиться, у них большая двигательная активность, хуже поведение …. Часто они более подвижны, чем их праворукие сверстники. Кажется, что у них спрятан где-то моторчик, им обязательно нужно многое успеть. Они — страстные выдумщики".

Предполагалось, что ребенок, у которого ведущим полушарием является правое, скорее вырастет человеком искусства — художником, писателем или актером, а левополушарные дети и взрослые имеют большую склонность к точным наукам и аналитике.

Однако совсем недавно американские нейробиологи, кажется, разрушили этот миф. Ученые из Университета Юты под руководством Джеффри Андерсона сравнили активность мозга у молодых добровольцев в возрасте от 7 до 29 лет. Исследователи просканировали мозг тысяче с лишним людей. Во время проведения МРТ участники опыта находились в состоянии покоя, не выполняя никаких заданий — ни творческих, ни логических. Затем исследователи проанализировали взаимодействие между семью тысячами зон, на которые они условно разделили мозг.

 

Ни у одного из 1011 испытуемых не удалось обнаружить никаких признаков доминирования правого или левого полушария, пишут ученые в статье, опубликованной в издании PLoS ONE. Проследив за плотностью межзонных контактов в мозге, исследователи пришли к выводу, что доминирования — то есть систематического усиления связей в правом или левом полушарии попросту не существует. Ни у кого из обследуемых одно полушарие не обладало более развитой информационной структурой, чем другое.

Разумеется, существование специализированных зон мозга сомнений не вызывает — это доказывают результаты исследований и МРТ-сканирования. Правое полушарие, к примеру, отвечает за вербальную информацию и языковые способности человека, а левое за пространственную ориентацию и восприятие символов и образов.

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Но теория о том, что какое-то из полушарий доминирует, и это лежит в основе формирования разных типов личности, по-видимому, потерпела крах. Все-таки человеческая личность — куда более сложное явление, и даже на нейробиологическом уровне оно определяется чем-то более сложным, чем просто более интенсивная работа одной половины мозга.

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Темы мозг ребенок полушарие нейробиолог мельница мифов
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