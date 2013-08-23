Если ведущим полушарием мозга у вас является правое — вы креативный и творческий человек с развитой интуицией. Левополушарные люди рациональны и логичны. Вы тоже слышали это? Но нейробиологи развенчали один из величайших мифов столетия. Никаких "левополушарных" и "правополушарных" людей не существует, как не существует и доминирующего полушария.
Как мы знаем из научно-популярных статей, люди с ведущим правым полушариям — креативные, задумчивые и непохожие на других, а те, у кого доминирует левое полушарие, внимательны к деталям, логичны и все подвергают анализу. Последнюю сотню лет в науке и массовом сознании главенствовало убеждение в том, что у большинства людей одно полушарие мозга доминирует над другим, и это определяет тип личности. Этот факт упоминали во время лекций на медицинских и психологических факультетах.
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Считалось, что у "правополушарных" людей преобладает сфера чувств — они более эмоциональны, импульсивны, а у людей с ведущим левым полушарием голос рассудка преобладает над эмоциями. Цитата с сайта о детях-правшах и левшах: "правополушарным детям тяжелее учиться, у них большая двигательная активность, хуже поведение …. Часто они более подвижны, чем их праворукие сверстники. Кажется, что у них спрятан где-то моторчик, им обязательно нужно многое успеть. Они — страстные выдумщики".
Предполагалось, что ребенок, у которого ведущим полушарием является правое, скорее вырастет человеком искусства — художником, писателем или актером, а левополушарные дети и взрослые имеют большую склонность к точным наукам и аналитике.
Однако совсем недавно американские нейробиологи, кажется, разрушили этот миф. Ученые из Университета Юты под руководством Джеффри Андерсона сравнили активность мозга у молодых добровольцев в возрасте от 7 до 29 лет. Исследователи просканировали мозг тысяче с лишним людей. Во время проведения МРТ участники опыта находились в состоянии покоя, не выполняя никаких заданий — ни творческих, ни логических. Затем исследователи проанализировали взаимодействие между семью тысячами зон, на которые они условно разделили мозг.
Ни у одного из 1011 испытуемых не удалось обнаружить никаких признаков доминирования правого или левого полушария, пишут ученые в статье, опубликованной в издании PLoS ONE. Проследив за плотностью межзонных контактов в мозге, исследователи пришли к выводу, что доминирования — то есть систематического усиления связей в правом или левом полушарии попросту не существует. Ни у кого из обследуемых одно полушарие не обладало более развитой информационной структурой, чем другое.
Разумеется, существование специализированных зон мозга сомнений не вызывает — это доказывают результаты исследований и МРТ-сканирования. Правое полушарие, к примеру, отвечает за вербальную информацию и языковые способности человека, а левое за пространственную ориентацию и восприятие символов и образов.
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Но теория о том, что какое-то из полушарий доминирует, и это лежит в основе формирования разных типов личности, по-видимому, потерпела крах. Все-таки человеческая личность — куда более сложное явление, и даже на нейробиологическом уровне оно определяется чем-то более сложным, чем просто более интенсивная работа одной половины мозга.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.