Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?

Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.

Напомню, что называется он — алкогольдегидрогеназа. Многие считают, что именно его отсутствие заставляет представителей народов Сибири, а также японцев, китайцев, индейцев и прочих монголоидов быстро "косеть" и спиваться тоже быстрее, чем это происходит у европейцев и, в частности, русских. То есть, грубо говоря, пить азиатам совсем нельзя, поскольку у них нет соответствующей биохимической защиты организма.

Любопытно, что этот миф имеет комплексное происхождение — с одной стороны, его породил недостаток соответствующих исследований, и, следовательно, отсутствие точных данных. С другой стороны — наблюдения людей, оказавшихся в Восточной Азии, Сибири, или резервации индейцев, которые видели и целые спившиеся деревни (автор этих строк сам наблюдал подобное на Чукотке в начале 90-х годов прошлого века), и то, что жители Азии действительно быстрее пьянеют (они, правда, и быстрее протрезвляются, но вот этого, как правило, никто не замечает). А поскольку наука пока не может до конца объяснить, почему так происходит, то любопытный очевидец старается сам придумать логичную гипотезу.

Но как же все обстоит на самом деле? Начнем с того, что фермента, отвечающих за переработку алкоголя в организме, на самом деле два. Первый из них, вышеупомянутая алкогольдегидрогеназа, встречающаяся в клетках печени, как это и следует из ее названия, отнимает у спирта водород (то есть дегидрирует). В результате этанол превращается в этиловый альдегид.

Читайте также: Антитела излечат алкоголизм

Однако останавливаться на этом нельзя, поскольку данное соединение является химически высокоактивное и чрезвычайно токсичное. И хотя, как показывают исследования, его концентрация в крови значительно ниже концентрации самого этанола, однако ядовитое воздействие на организм этилового альдегида в десятки раз выше, чем таковое спирта. Собственно говоря, именно он-то и вызывает алкогольное отравление, называемое в народе "похмельем" или "бодуном".

Получается, что этот вредный альдегид тоже надо убирать — а то так и помереть недолго. Этим занимается второй фермент клеток печени, альдегиддегидрогеназа. Она, как и ее "сестричка", тоже отнимает водород (но уже у альдегида), и в итоге опасный токсин превращается в достаточно безобидную уксусную кислоту. А вот она уже может либо выводиться из организма, либо использоваться им в каких-нибудь химических реакциях. Как только весь альдегид удалось в нее перевести — так и похмелью конец. А кто не похмелялся — соответственно, молодец, ведь это действие, в конечном итоге, приведет не к уменьшению, а к увеличению количества этилового альдегида.

Итак, за очистку организма от алкоголя отвечают два фермента. К слову сказать, они имеются у всех людей на Земле. Иначе и быть не может — ведь если представить, что какого-то из них нет, то кто же будет "работать" с тем небольшим количеством этилового спирта, который всегда присутствует в организме (он выделяется как конечный продукт некоторых реакций)? Такой организм просто умрет от собственной алкогольной интоксикации. Именно поэтому все мутации, нарушающие работу данных генов, для любого представителя человечества (да и любого животного) летальны.

Однако гены, которые кодируют данные белки, имеют множество вариантов — их называют аллелями. Причем ферменты, "произведенные" разными аллелями, весьма незначительно отличаются по своему строению, однако весьма существенно — по скорости работы. Поэтому ученые говорят о "быстрых" и "медленных" аллелях дегидрогеназ.

Известно, что самым "быстрым" аллелем алкогольдегидрогеназы является вариант гена, называемый ADH1B*47His. "Производимый" им фермент будет быстрее всех превращать алкоголь в этиловый альдегид. А самым медленным аллелем альдегиддегидрогеназы является ALDH2*2. Соответственно, их носители будут испытывать самое тяжелое, острое и длинное алкогольное отравление.

Почему я вспомнил именно про эти два аллеля — да потому что именно их сочетание и дает способность очень быстро напиваться. И, что самое интересное, чаще всего оно встречается у жителей Юго-Восточной Азии. Так, например, среди японцев, китайцев, корейцев и вьетнамцев выявлено до 76 процентов носителей аллеля ADH1B*47His, и 24-35 процентов — ALDH2*2. Получается, что они действительно быстро "косеют", и нужно им для этого выпить намного меньше, чем русским, англичанам или африканцам.

Однако, как это ни странно, то же самое сочетание в буквальном смысле слова дает надежную гарантию того, что их носителю будет очень сложно приобрести алкогольную зависимость (то есть "спиться"). А исследования, проведенные в Китае и в Корее, выявили, что среди людей с аллелями "быстрой" алкогольдегидрогеназы и "неактивной" ацетальдегиддегидрогеназы в 91 раз реже встречаются алкоголики, чем среди людей с противоположными вариантами генов этих ферментов соответственно. Причина того достаточно проста — быстро наступающий, тяжелый и долгий алкогольный токсикоз мешает формированию привыкания. Он, скорее, формирует устойчивое отвращение к алкоголю — с такими-то "термоядерным бодуном"!

А вот в других местах дело с этим куда хуже — "быстрый" вариант алкогольдегидрогеназы, связанный со сниженным риском алкоголизма, имеется в среднем у трех-семи процентов жителей Восточной Европы В частности, такой уровень можно наблюдать и среди представителей большинства народов России, хотя у некоторых он выше (у чувашей, например — 18 процентов, а у русских — от одного до десяти процентов).

Но, что интересно, данный аллель практически отсутствует в Западной Европе (кроме скандинавских народов, у шведов, например, имеется 10 процентов носителей этого аллеля, почти как у нас), в регионах южнее Сахары и в Северной Америке (особенно плохо дело обстоит у североамериканских индейцев). А самым любопытным является то, что среди европейских городов самый высокий процент носителей быстрого аллеля зарегистрирован… в Москве — целых 41 процент!

Что касается аллеля ALDH2*2, то с ним в Европе, Сибири и в Африке еще хуже — в среднем число его носителей не превышает двух процентов. И хотя это тоже неплохо, поскольку "быстрые" варианты альдегиддегидрогеназы избавляют от тяжелого похмелья, однако "восточноазиатское" сочетание, гарантирующее защиту от запоев, в этих местах весьма редкое. Но если вернуться к народам Крайнего Севера, Сибири и североамериканским индейцам, то можно с уверенностью сказать, что частота встречаемости этого сочетания у них точно такая же, как у русских, англичан, африканцев или арабов.

Получается, что какой-то особой генетической предрасположенности к алкогольной зависимости у них нет. Точнее говоря, чукчи, якуты и индейцы племени дакота с генетической точки зрения также устойчивы к алкоголю, как русские, англичане и испанцы (хотя хуже, чем китайцы и японцы). И "хорошими" становятся в процессе употребления спиртного они, соответственно, не сильно быстрее нас.

Так откуда же взялись те самые "пьяные деревни", которые, увы, не миф, а печальная реальность? Вполне возможно, конечно, что это результат частой встречаемости каких-то еще аллельных сочетаний, которые ученые еще не исследовали, однако мне более логичной кажется версия, высказанная не генетиками, а биохимиками. Имеются данные о том, что белково-жировой тип питания, свойственный коренным народам Сибири и Северной Америки, приводит к тому, что в организме в крови понижается содержание гормонов стресса — кортикостероидов. Таким образом, традиционный для этих народов белково-липидный рацион обладает антистрессовым действием.

Интенсивные же контакты с европейцами, начавшиеся с XVIII века (а именно тогда и начинают появляться сообщения о массовом пьянстве) и увеличение в рационе этих народов растительной пищи (а это тоже происходило, индейцев, например, в массовом порядке принуждали к земледелию, а что касается народов Сибири, то растительная пища была важным продуктом обмена на торгах между ними и русскими) вызвало увеличение в крови кортикостероидов. То есть постоянный стресс. А чем его быстро можно было снять? Правильно, "огненной водой", что также приносили "бледнолицые". То есть получается, что массовый алкоголизм был вызван переходом на несвойственную аборигенам диету.

Эти данные косвенно подтверждаются фактами, говорящими о том, что среди современных индейцев больше всего алкоголиков среди тех, кто живет в городах, а не в резервациях, где есть возможность охотиться. А среди чукчей и эскимосов вспышка "запойности" возникла во времена СССР, когда их детей отправляли учиться в интернаты (в обязательном, естественно, порядке), где их кормили пищей, обычной для жителей Европейской России, и, тем самым, нарушали нормальный для них обмен веществ. Канадские и гренландские эскимосы тоже "укладываются" в эту статистику: меньше всего алкоголиков среди тех, кто живет в маленьких поселках у моря и продолжает охотиться на морского зверя, а больше — среди тех, кто живет в городах и ест покупную еду.

Читайте также: Российские ученые придумали, как победить алкоголизм

Итак, как видите, основная причина алкоголизма у представителей народов Сибири и Северной Америки в общем-то та же, что и у нас — стресс. Правда, вызван он немножко другими факторами. Но легче им от этого, увы, не становится.

А в заключение хочу рассказать о том, кто же из жителей Земли являются самыми устойчивыми к алкоголю. Это, как ни странно… южноамериканские индейцы! У этих народов практически в 80 процентах случаев наблюдается сочетание аллелей ADH1B*47His и ALDH 7, то есть самой "быстрой" алкагольдегидрогеназы и самой быстрой альдегиддегидрогеназы. То есть у этих людей алкоголь выводится из организма максимально быстро — как говорится, толком и не опьянели, а уже протрезвели.

Интересно также, что подобное сочетание вообще часто встречается в Южной Америке — что не удивительно, ведь там браки между индейцами, европейцами и африканцами всегда были достаточно регулярным явлением, поэтому-то комбинация из двух аллелей так хорошо и распространилась. Но я не думаю, чтобы нам понравилось быть такими же, как эти "мачо" — ну, какой, скажите, смысл пить, если опьянеть никак не можешь?