Имя ветра знали наши предки

Чем для наших предков был ветер? На первый взгляд кажется — не столь важным явлением, как вода, дарившая жизнь посевам или приносившая наводнения, и не столь существенным, как огонь,

приносящий тепло в очаг

или несущий смерть

и опустошение от пожара.

На самом же деле ветер значил не меньше.

Почему молились Богу ветра?

Наглядное тому подтверждение: в любой культуре существовал бог ветра, которого изображали на фресках и картинах, которому

поклонялись,

приносили жертвы.

Более того, ветер был самым загадочным из всех стихий: в древности он казался людям, не знавшим физических причин его возникновения, нематериальным. Огонь появлялся от удара молнии, его можно было вызвать трением, вода текла в реках и проливалась с неба. Ветер же приходил из ниоткуда, но власть его была ощутимой: он мог нагнать дождевые тучи, орошающие посевы — а мог, напротив,

иссушить поля и уничтожить всходы,

вызвать бурю, ломающую деревья и прибивающую к земле злаки…

Целиком и полностью зависели от прихоти ветров моряки. Рыбаки знают о влиянии ветра на клев, а охотники определяют движение воздушных потоков, чтоб добыча не учуяла их раньше времени.

Хотя в древности люди и не знали таких слов — современные биологи признают важнейшую роль ветра в жизни любых растений, их опылении и различных обменных процессах, почвоведы отмечают существенное влияние ветра на формирование рельефа и состава почвы (например, за счет ветровой эрозии — "выдувания" верхних слоев земли). Ну, а метеорологи, понятное дело, могут рассказать массу всего о роли ветра в формировании подводных течений, перепаде температур и даже его влиянии на самочувствие людей и животных.

Даже не обладая тем арсеналом научных познаний, который имеем мы сейчас, древние отмечали несомненное влияние ветра на жизнь природы — а значит, и их собственную. Ветер

одушевляли,

с ним общались,

пытаясь объяснить его переменчивое поведение, и всячески старались задобрить. Более того — замечая, что ветры дуют с разных сторон света, бывают холодными и теплыми, влажными и иссушающими, древние народы нередко "назначали" ответственными за воздушную стихию сразу нескольких божеств.

Юноша-полубог Эола был властителем ветра для древних греков

Античные греки считали властителем ветров Эола, юношу-полубога, жившего на дальних Эольских островах в западном море. Эол был сыном смертной женщины и морского бога Посейдона (что еще раз доказывает: для древних греков взаимосвязь морских течений, волн и ветра была очевидна).

Другие "ветряные боги" у элинов

Самих же "ветряных богов" у эллинов было несколько. Борей считался олицетворением сурового северного ветра. Изображался он крылатым, с длинными волосами, бородой и всегда суровым лицом. "Бореас" по-гречески означало "ревущий", "шумный". Но, несмотря на громогласность, Борея греки любили — он приносил им исключительно благоприятные погодные условия, подгонял корабли и способствовал будущему хорошему урожаю, а однажды даже погубил флот персидского царя Ксеркса, выступившего войной против афинян. Вообще, жителям Африки Борей не сулил ничего хорошего, всегда принося с собой дожди и крайне скверную погоду.

У римлян этот же ветер назывался

Аквилон или Аркгурус,

а у египтян —

Кеху - "бараний лоб".

Бог западного ветра по имени Зефир считался вестником и глашатаем других богов. "Зефирос" означало "темный": грекам этот поток воздуха всегда приносил бури и грозы. Позже древние римляне "назначили" Зефира олицетворением мягкого, ласкающего ветерка — им, а также народам Запада он как раз сулил благоприятную весеннюю погоду, удобную для парусного судоходства.

Бог южного ветра Нот обычно, как и Борей, изображался с бородой и крыльями: нрав у него тоже был нелегкий.

"Нотос" по-гречески означает "влажный", что сразу подсказывает нам важную характеристику этого ветра: Нот был сырым, и в начале каждого лета приносил в Грецию туманную, дождливую и теплую погоду, которая ухудшала видимость моряками и портила здоровье обычным гражданам.

Юго-восточный ветер — Эвр, или Эурос, один из сыновей Эола, чаще бывал сухим, но иногда приносил и сырость. Он и по сей день дует в тех краях зимой, обычно на переломе дня и ночи. Любопытно, что он единственный из всех божеств-ветров был лишен антропоморфизма — Эвра никогда не изображали похожим на человека существом. В компании с Нотом или Зефиром Эвр частенько топил эллинские корабли.

В Палестину восточный ветер приходил из пустыни,

горячим

и иссушенным.

Там его называли хамсин, и обычно он нес беды —

засуху

и последующий голод.

В то же время палестинские поверья гласили, что люди, рожденные под восточным ветром, в будущем станут счастливы и богаты — видимо, в качестве искупления за невзгоды, перенесенные в самом начале жизни.

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В маздаизме, религии древних персов, понятие "ветер" подразумевало саму Вселенную, ее влияние на Землю и людей как в физическом, так и в энергетическом смысле. Согласно верованиям мусульман, ветры происходили от взмахов крыльев мифологических птиц, поддерживающих трон Аллаха.

Стрибог — самый известный Бог ветра у восточных славян

Самый известный бог ветра из пантеона восточных славян — конечно, Стрибог. Представляли его обычно в образе седовласого старика-отшельника, обитающего на краю света, в глухом лесу или на острове посреди моря-океана. Любопытно, что упоминали и почитали Стрибога вместе с Дажьбогом, богом дождя. Имя Стрибога восходило к древнему корню "стрег" и означало "старший", "дядя по отцу".

Согласно мифам, родился Стрибог из дыхания Сварога — главного бога, символизирующего род. Кроме других функций, Стрибог отвечал за связь Верхнего и Нижнего языческих миров. Кстати, по свидетельствам фолклористов, культ Стрибога жил невероятно долго. Этого бога еще в XIX веке призывали мельники в придонских районах. Они звали его Стрыбом, и учили своих детей своеобразной песенке-заклинанию:

Повей, Стрыбу, нам из неба,

Треба нам на завтра хлеба!

Другие боги ветра у славян

Другие боги ветра у славян, как и в верованиях других народов, олицетворяли различные виды ветров. Изображавшийся румяным юношей с русыми кудрями, Догода (он же Погода) символизировал несильный ветер, приятное дуновение воздуха в ясный день — словом, хорошую погоду. Догода не дружил с братом Позвиздом (Посвистом), который, напротив, вызывал непогоду и бури. С густой бороды Посвиста текли дожди, а своим дыханием он нагонял туманы. Если Посвист встряхивал головой, на землю сыпался град.

Подага - жаркий, иссушающий ветерт — приходил с юга.

Выделяли славяне и северный ветер — Сиверко, что нес холод от Ледовитого Океана. Сиверко был суров, и только к лету немного смягчался. Большинство названий западных и восточных ветров происходило от слов, обозначающих соответствующую сторону света:

восточный и северовосточный ветры называли " всток ", " всточина ", " всточник ",

", " ", " ", западный, в свою очередь, — "западник или "закатник".

На Руси названия ветров вообще часто образовывали от названия той стороны света или местности, откуда они приходили.

К примеру, на Волге

ветер с юга называли " моряной ",

", а юго-восточный — "горыч" или "нагорный";

на Байкал северо-восточный ветер звали "ангара" по названию вытекающей из Байкала реки.

Кстати, на озере Байкал, где ветер дует почти всегда, известно более тридцати местных названий ветров. Особенность пронизывающих байкальских ветров в том, что большинство из них дуют вдоль берега и укрытий от них немного. Видимо, это с древности приучило местных жителей отличать одни потоки холодного воздуха от других, чтобы знать, где можно укрыться от очередного.

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Фото: AP

Были у наших славянских предков и такие названия ветров, которые красноречиво свидетельствовали о свойствах последних:

температуре,

силе

и характере дуновения…

и даже запахе.

Переменчивого направления вихревой ветер, помимо привычного нам слова "смерч", называли "вихорь" или "заверт", ровный и сильный северный ветер на Онеге — "продольный" или "столбище", а жители приволжских земель без затей прозвали свой южный ветер "гнилым".

Современные, всем известные названия ветров тоже могут многое рассказать об их истории и о народах, жизнь которых зависела от этих бурь и воздушных порывов.

Ветры в культуре разных народов

Слово "ураган" пришло из языка знаменитых индейцев майя из племени киче — бури и штормы у них вызывал одноногий бог грома и грозы Хуракан (он же, кстати, был и одним из творцов мира, а также прародителем людей).

На дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии то же явление называли китайским словом тай-фэн, "очень большой ветер" (слово "тай" здесь означает "большой" в превосходной степени, а "фэн"- собственно, ветер), впоследствии превратившимся в привычное нам слово "тайфун".

Более спокойный муссон (от арабского "маусим", сезон) — это сильный сезонный ветер, изменяющий характер своего дуновения от сезона дождей к сухому сезону и наоборот.

Пассаты (термин немецкого или голландского происхождения, или, под другой версии, названный от испанского "пассада" — переезжать) относятся к постоянным ветрам, дующим в той или иной местности круглый год с постоянной силой 3-4 балла и приблизительно одинаковом направлении.

Местными ветрами называют те, что возникают над определенной частью суши или водного пространства, но притом отличаются постоянством возникновения в данном районе.

Самые известные их них:

бриз - это теплый ветер, дующий днем с моря на берег, а ночью — с берега на море;

бора - это холодный порывистый местный ветер, дующий с гор на побережье или долину;

фен - тоже ветер порывистой, но теплый и сухой, который также приходит в долину или на побережье с гор (кстати, название бытового прибора "фен", выдувающего теплый сухой воздух, произошло именно от этого слова).

К местным воздушным потокам относится и

ветер с романтичным названием сирокко (от итальянского Scirocco или арабского‎‎ "шарк" — восток) — сильный южный или юго-западный ветер, зарождающийся в в Северной Африке и на Ближнем Востоке, а также

мистраль (французское слово) — сильный и холодный северо-западный ветер, дующий иногда с гор Севенн на Средиземноморское побережье Франции. Мистраль настолько силен, что нередко вырывает с корнем деревья. О его постоянно дуновении говорят одиноко растущие деревья — в этой местности большинство из них наклонены к югу.

Хамсин, что по-арабски буквально означает "пятьдесят", — это сухой, невыносимо жаркий местный ветер южных направлений. Хамсин нередко дует на северо-востоке Африки, в Египте и Судане, а также в странах Ближнего Востока. Температура воздушного потока в хамсине — 40 градусов и больше, дует он со штормовой силой, но прекращается не больше, чем через пятьдесят дней (отсюда и название).

Перечислять их красивые имена и их значения можно бесконечно. Можно лишь добавить, что ветер, считавшийся одним из наиболее романтичных образов стихийных сил природы, издревле считался покровителем людей слова:

сказителей,

поэтов

и писателей —

а, возможно, и журналистов…

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