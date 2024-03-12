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Александр Приходько
Памятка новоселам: от каких проблем не застрахован ни один покупатель недвижимости

Застройщики и специалисты УК рассказали, с какими проблемами сталкиваются новосёлы в новых домах

7:00
Недвижимость

Покупка квартиры — для большинства очень значимое событие в жизни. С новым жильём связаны надежды, мечты. Но как исключить эффект "ожидание-реальность" после покупки квартиры? Рецепт только один: заранее понимать, что новый дом — это пластичная конструкция и неизбежно будут возникать нюансы, требующие корректировки.

Застройщики и специалисты УК рассказали, с какими проблемами сталкиваются новосёлы в новых домах
Фото: Сайт уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under Public domain

Не спешите расстраиваться. Помните, что новое жильё всегда лучше ветшающей "вторички", а все трудности преодолимы, в том числе при помощи застройщика и управляющей компании дома.

Итак, с какими же подводными камнями придётся столкнуться новосёлам?

Регулировка пластиковых окон

Въезжая в новую квартиру в ближайшие месяцы, не забудьте отрегулировать режим "зима-лето" на пластиковых окнах для перехода на летний режим. Сделать это можно самостоятельно, посмотрев видеоинструкции в интернете. Также можно вызвать специалистов. Если квартира с предчистовой отделкой, то имейте в виду, что такая жилплощадь будет без устройства откосов и подоконников, монтаж придётся делать за свой счёт.

"Многих беспокоит вопрос, связанный с регулировкой окон, обслуживанием фурнитуры, уходом за уплотнителям. Мы объясняем негарантийный характер такого обращения, рекомендуем произвести замену уплотнительной резинки на оконных конструкциях, производить своевременно сезонную регулировку элементов фурнитуры окон", — рассказывают в интервью Pravda.Ru сотрудники управляющей компании "Наш дом".

Проблемы с покрытием стен

Иногда в новом доме по обоям или краске может внезапно пойти трещина, является это следствием усадки только что построенного дома. Увы, перед усадкой никакие материалы не устоят. И это суровая неизбежность, однако паниковать не стоит. Трещина вследствие усадки идёт не по стене, а по штукатурке. Конечно, это неприятно, но и не так страшно, как действительно треснувшая стена. Поэтому не стоит решаться на дорогостоящий ремонт в ближайшие пять лет после покупки квартиры в новостройке.

"Парад ремонтов"

Въезжая в новостройку, вы неизбежно попадёте в сезон "парада ремонтов", который чреват шумом, большим количеством мусора, авариями. Поэтому стоит обратить внимание на покупку жилья в том корпусе, где квартиры продаются с чистовой отделкой от застройщика. Как, например, в проекте iD Murino III от компании "Евроинвест Девелопмент". Если вы хотите экспериментов и готовы к смелым дизайнерским решениям, то в iD Murino III есть варианты квартир и в корпусах с предчистовой отделкой.

Трудности водопровода

Системы водоснабжения и водоотведения — капризные особы. Обращаться с ними нужно внимательно и аккуратно, соблюдая все нормы эксплуатации.

Помните, что даже в дорогом жилье ваша жизнь на первых порах может сопровождаться запахом совсем из другой ценовой категории. Одна из самых частых причин — банальная невнимательность: например, ваши соседи, делая ремонт, забыли вернуть заглушку на трубу канализации. Кроме того, многие собственники даже не задумываются, как устроена система канализации и спускают в унитаз, например, использованный наполнитель для кошачьих туалетов или даже ветошь. В результате — промыв всего стояка канализации и неделя до полного исчезновения запаха.

В новостройках встречается ещё одна частая проблема с водопроводом — это так называемый непролив стояков: если вы уже заселились, сделали ремонт, а ниже или выше никто не живёт, то ждать горячую воду придётся довольно долго.

Не спешите огорчаться, любые проблемы можно решить, если знать, куда обращаться. Клиентский сервис застройщика и УК на объектах всегда максимально лоялен к собственникам, они готовы ответить на вопросы и помочь с решением тех или иных проблем.

В управляющей компании "Наш дом" отмечают, что нередки обращения по поводу избыточной влажности в помещениях. Однако собственники всего лишь забывают соблюдать правила содержания квартиры, где чётко прописано, что запрещается закрывать приточные оконные клапаны, демонтировать их, что запрещена установка кухонных вытяжек в вентиляцию. Несоблюдение этих и других прописанных норм эксплуатации помещения как раз и ведёт к появлению таких обращений.

Также возникают и ситуации, связанные с утеплением лоджии. Бывает, что собственник провёл работы без соблюдения правил и регламентов, а потом появляются проблемы по всему стояку витражной конструкции.

"Мы регулярно объясняем собственникам, что категорически запрещаются любые вмешательства в несущие конструкции дома. В случае выявления фактов самовольного вмешательства гарантия с конструкций остекления балконов и фасада будет сниматься по всему стояку, и ответственность за последствия будет нести лицо, которое выполнило самовольное вмешательство", — отмечают в УК.

Таким образом, львиная доля обращений в УК возникает по причине нарушения и несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также непонимания границ гарантии.

"Сами по себе проблемы все решаемы, а самое главное — предотвращаемы! Поэтому мы уделяем огромное внимание информационно-разъяснительной работе, благодаря которой удаётся значительно сокращать количество таких случаев. Мы всегда находимся на связи с жильцами, не оставляем их один на один с проблемой и часто идём навстречу в разрешении их вопросов", — подчёркивают в УК.

Самый частый вопрос новосёла к застройщику — сроки передачи ключей. Представитель застройщика "Евроинвест Девелопмент" отмечает, что они всегда стараются передать ключи раньше предельного срока, установленного в договоре.

Также покупатели квартир часто интересуются результатами обмеров. На этапе строительства многие дольщики спрашивают кладочные планы, потому что новосёл спешит составить дизайн-проект ещё в процессе строительства. И здесь есть свой нюанс.

"Не все покупатели понимают, что кладочные планы это не фактические размеры квартиры, в которую они заселятся. При строительстве и отделке размеры могут измениться. Чтобы наш клиент не заказывал мебель и обстановку, исходя из размеров, заложенных в кладочных планах, мы ведём соответствующую разъяснительную работу, в том числе с использованием соцсетей", — отмечает представитель застройщика "Евроинвест Девелопмент".

Не спешите огорчаться после ознакомления с этими типовыми ситуациями у новосёлов. То, что кажется глобальной проблемой, на самом деле является таковой только для людей, не знающих, куда обращаться, или склонных преувеличивать масштаб ситуации. Клиентский сервис застройщика и УК на объектах всегда максимально лояльно настроены к своим дольщикам/собственникам, они готовы ответить на вопросы и помочь с решением тех или иных проблем. Но надо быть готовым к тому, что в новом доме, как и в старом, всегда могут возникнуть непредвиденные ситуации.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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