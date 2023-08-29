Больше всего российские цены на квартиры растут в Москве, Перми и Краснодаре

Больше всего квартиры подорожали в Краснодаре: плюс 23 тыс. рублей (+20%) за квадратный метр на вторичном рынке и плюс 14 тыс. рублей (+11,1%) — на первичном, сообщает федеральная база недвижимости Restate.ru. Причем почти весь рост цен на готовое жилье пришелся на последний месяц, тогда как стоимость новостроек в это же время особо не менялась.

Фото: openverse.org

"Мы наблюдаем в последние две недели серьезное сжатие нашей базы по большинству городов страны, объявлений стало значительно меньше. Могу это объяснить стремлением поскорее приобрести квартиру со стороны тех, кому одобрили ипотеку на прежних условиях. Однако, такой всплеск спроса на "вторичке", очевидно будет скоротечным, поскольку ставки по льготным программам теперь в 2-2,5 раза меньше и очевидно, что новостройки на этом фоне вне конкуренции", — говорит Андрей Добрый, руководитель федеральной базы недвижимости Restate.ru.

Интересно, что цены на обоих рынках в столице Кубани сравнялись. Ситуация, впрочем, не такая уж редкая: в Ростове-на-Дону, Красноярске и Казани всё точно так же.

При этом краснодарский рынок поражает своим разнообразием. Например, только здесь можно по бросовой цене приобрести квартиру в доме, достраивать который жильцам приходится за свой счёт. Одновременно в Краснодаре появляется все больше проектов бизнес-класса и даже элитных ЖК, чего не так давно не было вовсе. Квартиры в них могут стоить сотни миллионов рублей, вот как в этом случае. Это очевидное следствие популярности города у обеспеченных покупателей из регионов, которые предпочитают его двум столицам в первую очередь из-за климата.

Ещё одним городом-миллионником, где резко вырос спрос и цены как на готовые, так и на строящиеся квартиры, является Пермь. "Квадрат" на "первичке" прибавил более 15 тыс. рублей (17%), а на "вторичке" — 11 тыс. рублей (13%).

В Москве цены на первичном рынке выросли всего на 4%, правда, в абсолютных цифрах итоги последних четырех месяцев выглядят внушительнее — плюс 13 тыс. руб. за "квадрат". Однако готовое жилье в столице подорожало гораздо сильнее — сразу на 59 тыс. рублей за квадратный метр или 18%. Тем самым московская "вторичка" снова стала стоить дороже, чем "первичка", причем значительно.

На сегодняшний день стоимость входа на рынок недвижимости столицы, если не брать студии, начинается с 10 млн рублей. За такие деньги можно приобрести "однушку" в новом доме в Новой Москве или такую же по площади внутри МКАД, но в домах постарше. Если поискать, то можно найти даже двухкомнатную квартиру по такой цене, впрочем, скорее всего она будет находиться не в лучшем состоянии и потребует серьезного ремонта. Вот как в этом случае.

На 8% выросла средняя стоимость "квадрата" готового жилья в Волгограде, на 5-6% — в Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Новгороде, в четырёх "миллионниках" рост не превысил 4,5%. А в трёх цены снизились. Например, квадратный метр в Петербурге потерял в стоимости 6 тыс. рублей или 2%, остановившись на цифре 202 тыс. рублей. Добавим, что прайс и на "первичке" в городе на Неве почти не изменился. Получается, что общероссийские тренды на него не распространяются.

Снизились средние цены ещё в Ростове-на-Дону и Красноярске, но тоже совсем ненамного — в пределах 3,5%.

Что касается первичного рынка, то очень сильно выросли цены за последние четыре месяца в Волгограде — сразу на 15 тыс. рублей за "квадрат" или +19,5%. Типичное предложение — просторная 35-метровая "однушка" в доме со сроком сдачи в 2024 году, находящемся в обжитом "спальнике".

Сразу 11% прибавил квадратный метр в челябинских новостройках. Теперь он стоит 80,5 тыс. рублей, однако всё равно это — самое дешевое предложение среди всех "миллионников". Например, здесь можно купить студию менее чем за 2 млн. рублей, причём даже в сданном доме.

На 5% увеличился средний прайс в Нижнем Новгороде. В остальных мегаполисах удорожание незначительное — от 1 до 5%. А Самара и Уфа оказались единственными мегаполисами, где ценник на строящееся жилье не изменился совсем.