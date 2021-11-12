Как обновить интерьер без особых затрат

Сейчас многие работают на удаленке, поэтому квартира становится особым местом, где приходится не только отдыхать, но и работать. Поэтому так важно, чтобы гостиная или же комната для отдыха приятно радовала глаз. К счастью, не нужно тратить целое состояние, чтобы освежить домашнее пространство. Откройте для себя несколько простых, но эффективных приемов эконом-класса для обновления дизайна.

Бюджетные идеи для обновления интерьера

Добавьте яркие акценты

Цвета — самый простой способ сделать нейтральный дизайн менее мягким. Например, вы можете оживить комнату с помощью зеленого дивана. Если вы не хотите кардинальных изменений, остановите свой выбор на небольших элементах. Например, вы можете наклеить на окно несколько цветных стеклышек или украсить журнальный столик вазой с сухоцветом.

Сделайте коврик центральным элементом

Стильный коврик с геометрическими фигурами не будет стоить целого состояния, но он освежит интерьер. Чтобы эффект был максимальным, расставьте вокруг него предметы мебели. Положите на диван несколько подушек, чтобы комната выглядела еще шикарнее. Коврик не должен быть слишком маленьким или слишком большим. В последнем случае коврик станет нелепым пятном, скрывающим ваш красивый паркет, а в первом случае коврик будет выглядеть несуразно, будто его подвесили в воздухе непонятно зачем.

Игра с темными цветами

Если вы человек замкнутый и предпочитаете находиться в своего рода коконе, то можно создать уютную атмосферу, отдав предпочтение "драматичным" оттенкам. Например, есть недорогие бренды, предлагающие обои или краску для стен насыщенных темных тонов. Вы можете выбрать темно-синие обои или индиго с интересными узорами, такими как перья. Прекрасно будет смотреться даже черный или грифельно-серый. Не забудьте добавить несколько ярких деталей, таких как лампа, потолочный светильник или витражный стол.

Смешайте текстуры

Комбинируйте разные материалы для создания изысканного интерьера, особенно такой микс будет хорошо смотреться с нейтральной палитрой. Например, вы можете добавить немного металла, твида, кожи, бархата, шерстяных элементов, перьев или овечьих шкур.

Переставьте мебель

Попробуйте переставить мебель и предметы, чтобы освободить больше места. Также если вы живете в доме, где есть камин, то можно разместить витражи и вазы симметрично с обеих сторон, чтобы создать более изысканный вид.

Используйте длинные шторы

Закажите шторы в пол, тогда вы придадите пространству величия. Шторы не обязательно должны быть однотонными — если вы выберете с узором, то это даже лучше, будет более свежий вид. Чтобы добавить изысканности, повесьте красивую люстру.

Как видите, освежить домашнее пространство можно без значительных вложений. Переставьте предметы, добавьте яркие акценты и поиграйте с текстурами и цветами, чтобы найти новое видение. Если у вас есть винтажные вещи, то смело доставайте их из бабушкиного сундука, мода на ретро пока тоже никуда не уходила!

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