EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Как обновить интерьер без особых затрат

Недвижимость

Сейчас многие работают на удаленке, поэтому квартира становится особым местом, где приходится не только отдыхать, но и работать. Поэтому так важно, чтобы гостиная или же комната для отдыха приятно радовала глаз. К счастью, не нужно тратить целое состояние, чтобы освежить домашнее пространство. Откройте для себя несколько простых, но эффективных приемов эконом-класса для обновления дизайна.

Кухня гостиная в двухкомнатной квартире
 

Бюджетные идеи для обновления интерьера

Добавьте яркие акценты

Цвета — самый простой способ сделать нейтральный дизайн менее мягким. Например, вы можете оживить комнату с помощью зеленого дивана. Если вы не хотите кардинальных изменений, остановите свой выбор на небольших элементах. Например, вы можете наклеить на окно несколько цветных стеклышек или украсить журнальный столик вазой с сухоцветом.

Сделайте коврик центральным элементом

Стильный коврик с геометрическими фигурами не будет стоить целого состояния, но он освежит интерьер. Чтобы эффект был максимальным, расставьте вокруг него предметы мебели. Положите на диван несколько подушек, чтобы комната выглядела еще шикарнее. Коврик не должен быть слишком маленьким или слишком большим. В последнем случае коврик станет нелепым пятном, скрывающим ваш красивый паркет, а в первом случае коврик будет выглядеть несуразно, будто его подвесили в воздухе непонятно зачем.

Игра с темными цветами

Если вы человек замкнутый и предпочитаете находиться в своего рода коконе, то можно создать уютную атмосферу, отдав предпочтение "драматичным" оттенкам. Например, есть недорогие бренды, предлагающие обои или краску для стен насыщенных темных тонов. Вы можете выбрать темно-синие обои или индиго с интересными узорами, такими как перья. Прекрасно будет смотреться даже черный или грифельно-серый. Не забудьте добавить несколько ярких деталей, таких как лампа, потолочный светильник или витражный стол.

Смешайте текстуры

Комбинируйте разные материалы для создания изысканного интерьера, особенно такой микс будет хорошо смотреться с нейтральной палитрой. Например, вы можете добавить немного металла, твида, кожи, бархата, шерстяных элементов, перьев или овечьих шкур.

Квартира

Переставьте мебель

Попробуйте переставить мебель и предметы, чтобы освободить больше места. Также если вы живете в доме, где есть камин, то можно разместить витражи и вазы симметрично с обеих сторон, чтобы создать более изысканный вид.

Используйте длинные шторы

Закажите шторы в пол, тогда вы придадите пространству величия. Шторы не обязательно должны быть однотонными — если вы выберете с узором, то это даже лучше, будет более свежий вид. Чтобы добавить изысканности, повесьте красивую люстру.

Как видите, освежить домашнее пространство можно без значительных вложений. Переставьте предметы, добавьте яркие акценты и поиграйте с текстурами и цветами, чтобы найти новое видение. Если у вас есть винтажные вещи, то смело доставайте их из бабушкиного сундука, мода на ретро пока тоже никуда не уходила!

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«Цифровой текстиль» сломал 2000 летнюю традицию создания тканей
Темы
Новости
В Белоруссии в ходе учений погибли два российских десантника
Глава Минтранса рассказал, как будут проверять QR-коды на транспорте
Заслуженный учитель РФ Ямбург развеял фейки о вреде "удалёнки" на школьников
Депутат Драпеко раскритиковала идею Андреасяна о запрете украинских фильмов
Путин оценил технологию по переводу языка жестов в текст
В ближайшие два месяца Москва выпустит "зелёные" облигации для физлиц
Минобороны Британии отправило военных на границу Польши и Белоруссии
В России будут активировать сертификаты в день ревакцинации "Спутником Лайт"
Дмитрий Песков привился "Спутником Лайт"
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в пяти регионах РФ
Последние материалы
Как обновить интерьер без особых затрат
В Белоруссии в ходе учений погибли два российских десантника
Глава Минтранса рассказал, как будут проверять QR-коды на транспорте
Заслуженный учитель РФ Ямбург развеял фейки о вреде "удалёнки" на школьников
Депутат Драпеко раскритиковала идею Андреасяна о запрете украинских фильмов
Путин оценил технологию по переводу языка жестов в текст
В ближайшие два месяца Москва выпустит "зелёные" облигации для физлиц
Минобороны Британии отправило военных на границу Польши и Белоруссии
В России будут активировать сертификаты в день ревакцинации "Спутником Лайт"
Дмитрий Песков привился "Спутником Лайт"
Популярное
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом

На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.

Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
Светлана Тихановская дала совет Кремлю
Мир. Новости мира
В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций
Мир. Новости мира
Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию
Любовь Степушова В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла? Любовь Степушова Дмитрий Соколов Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки Дмитрий Соколов Игорь Буккер Хунта Мьянмы отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер
Здоровье
В Москве стартует третья фаза исследований вакцины от COVID-19 для подростков
Экономика и бизнес
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Валентин Катасонов: Россией управляют извне через Центробанк и ВОЗ
Экономика и бизнес
Валентин Катасонов: Россией управляют извне через Центробанк и ВОЗ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников