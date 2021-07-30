Евгений Чайчук: мы предлагаем оптимальные условия приобретения недвижимости для разных групп граждан

Член совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей", кандидат экономических наук Евгений Чайчук — о работе кооператива в интересах разных групп граждан.
— Евгений Олегович, как программа кооператива в области недвижимости учитывает интересы различных категорий граждан, наиболее нуждающихся в решении жилищного вопроса?
— Программа имеет социальную направленность и создана прежде всего в интересах тех групп граждан, для которых затруднены иные возможности решить жилищную проблему.
С помощью кооператива можно приобрести свою первую квартиру, будучи студентом. Вполне реально даже со стипендии накопить на первоначальный взнос, чтобы приобрести квартиру для молодой семьи.
В кооперативе нет верхней возрастной границы для вступления, пай в кооперативе наследуется. Потому в него вступает немало пожилых людей, стремящихся вложить свои накопления в недвижимость для себя и для своих родственников.
Потребительский кооператив не проверяет финансовую состоятельность пайщиков — физических лиц: в этом нет необходимости, так как квартира в период возврата пайщиком паевых средств кооперативу находится в собственности кооператива.
Он дает возможность приобрести квартиру в другом городе без переезда туда. Кооператив позволяет приобрести второй или даже третий объект недвижимости пайщикам, у которых, например, есть приобретенная в кредит квартира.
Переплата пайщика связана с внесением целевых взносов на юридическую проверку и оценку квартиры, оплату нотариальных услуг и установленных государством налогов и пошлин, а также с небольшими членскими взносами, которые необходимы для финансирования текущей деятельности кооператива.
— Каков механизм предоставления кооперативом паевых средств, покупки недвижимости в интересах пайщиков?
— Кооператив — некоммерческая организация. Он предоставляет паевые средства на беспроцентной основе. Пайщик вносит первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры, остальную сумму довносит кооператив, и происходит приобретение той квартиры, которую выбрал пайщик и одобрил кооператив.
Схема работы кооператива прозрачна. Стать его пайщиком может любой гражданин России или иностранный гражданин, а также юридическое лицо. От физического лица требуется только паспорт.
Пайщик может постепенно накопить первоначальный паевой взнос, внося минимальные взносы на счет кооператива. После того как первоначальный паевой взнос сделан, пайщик ставится в очередь на приобретение квартиры.
Наш кооператив приобретает квартиры исключительно на вторичном рынке — это более безопасно. Проводится тщательная проверка и оценка квартиры, отобранной пайщиком. Если у совета кооператива нет к ней вопросов с точки зрения юридической чистоты и адекватности рыночной цены, происходит покупка квартиры кооперативом в интересах пайщика.
Как только пайщик полностью рассчитывается с кооперативом, она переходит в собственность пайщика на основании справки о полной выплате пая перед кооперативом, предоставляемой в региональное подразделение Росреестра. В период расчетов с кооперативом ЖК по договору предоставляет право пользования и постоянной регистрации в квартире самому пайщику и его родственникам.
Рассчитаться с кооперативом он должен не более чем за 10 лет. Многие пайщики рассчитываются в более короткий срок, чтобы объект недвижимости скорее перешел в их собственность.
Если трудности надолго, то пайщик выходит из кооператива, получает в течение двух месяцев назад все внесенные им паевые средства и передает квартиру кооперативу.
Там можно узнать, какой суммой располагает кооператив в данный момент, посмотреть последнюю статистику: проследить за продвижением своей позиции в общем списке, посмотреть, сколько пайщиков находится в процессе сделки, скольким уже приобрели квартиры, сколько полностью рассчиталось.
ПК "Бест Вей" — проект социальной направленности. Он был создан в 2014 году по инициативе социального предпринимателя из Санкт-Петербурга доктора экономических наук Романа Викторовича Василенко как программа сбережения человеческого капитала.
Мы предложили свой вариант решения жилищной проблемы — через механизм кооперации. Лозунг ПК "Бест Вей" — "Объединиться, чтобы жить!"
Благодаря нашему потребительскому кооперативу тысячи людей уже решили свою жилищную проблему. И мы ежедневно работаем над тем, чтобы помочь приобрести недвижимость все новым и новым пайщикам.
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