Евгений Чайчук: мы предлагаем оптимальные условия приобретения недвижимости для разных групп граждан

Член совета Межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни "Бест Вей", кандидат экономических наук Евгений Чайчук — о работе кооператива в интересах разных групп граждан.

— Евгений Олегович, как программа кооператива в области недвижимости учитывает интересы различных категорий граждан, наиболее нуждающихся в решении жилищного вопроса?

— Программа имеет социальную направленность и создана прежде всего в интересах тех групп граждан, для которых затруднены иные возможности решить жилищную проблему.

В значительной степени это молодые люди: вступление в кооператив возможно с 16 лет.

С помощью кооператива можно приобрести свою первую квартиру, будучи студентом. Вполне реально даже со стипендии накопить на первоначальный взнос, чтобы приобрести квартиру для молодой семьи.

Кроме того, это пожилые люди.

В кооперативе нет верхней возрастной границы для вступления, пай в кооперативе наследуется. Потому в него вступает немало пожилых людей, стремящихся вложить свои накопления в недвижимость для себя и для своих родственников.

Кооператив создает возможность приобрести недвижимость гражданам без значительных официальных доходов: дело в том, что для вступления в ПК достаточно паспорта.

Потребительский кооператив не проверяет финансовую состоятельность пайщиков — физических лиц: в этом нет необходимости, так как квартира в период возврата пайщиком паевых средств кооперативу находится в собственности кооператива.

Кроме того, кооператив помогает приобрести недвижимость в малых городах России — там, где почти нет банковских ипотечных программ.

Он дает возможность приобрести квартиру в другом городе без переезда туда. Кооператив позволяет приобрести второй или даже третий объект недвижимости пайщикам, у которых, например, есть приобретенная в кредит квартира.

При этом речь идет о покупке недвижимости с минимальной переплатой.

Переплата пайщика связана с внесением целевых взносов на юридическую проверку и оценку квартиры, оплату нотариальных услуг и установленных государством налогов и пошлин, а также с небольшими членскими взносами, которые необходимы для финансирования текущей деятельности кооператива.

— Каков механизм предоставления кооперативом паевых средств, покупки недвижимости в интересах пайщиков?

— Кооператив — некоммерческая организация. Он предоставляет паевые средства на беспроцентной основе. Пайщик вносит первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры, остальную сумму довносит кооператив, и происходит приобретение той квартиры, которую выбрал пайщик и одобрил кооператив.

Схема работы кооператива прозрачна. Стать его пайщиком может любой гражданин России или иностранный гражданин, а также юридическое лицо. От физического лица требуется только паспорт.

Для приобретения квартиры пайщик обязан внести первоначальный паевой взнос 35 или 50% от стоимости желаемой квартиры.

Пайщик может постепенно накопить первоначальный паевой взнос, внося минимальные взносы на счет кооператива. После того как первоначальный паевой взнос сделан, пайщик ставится в очередь на приобретение квартиры.

Как только подходит очередь данного пайщика и в паевом фонде кооператива аккумулируются достаточные средства, для того чтобы довнести 65 или 50% от стоимости квартиры, пайщик приступает к выбору объекта недвижимости.

Наш кооператив приобретает квартиры исключительно на вторичном рынке — это более безопасно. Проводится тщательная проверка и оценка квартиры, отобранной пайщиком. Если у совета кооператива нет к ней вопросов с точки зрения юридической чистоты и адекватности рыночной цены, происходит покупка квартиры кооперативом в интересах пайщика.

Купленная квартира оформляется в собственность кооператива.

Как только пайщик полностью рассчитывается с кооперативом, она переходит в собственность пайщика на основании справки о полной выплате пая перед кооперативом, предоставляемой в региональное подразделение Росреестра. В период расчетов с кооперативом ЖК по договору предоставляет право пользования и постоянной регистрации в квартире самому пайщику и его родственникам.

Пайщик обязан ежемесячно вносить паевые и членские взносы.

Рассчитаться с кооперативом он должен не более чем за 10 лет. Многие пайщики рассчитываются в более короткий срок, чтобы объект недвижимости скорее перешел в их собственность.

Если возникают временные финансовые трудности, кооператив может предоставить отсрочку.

Если трудности надолго, то пайщик выходит из кооператива, получает в течение двух месяцев назад все внесенные им паевые средства и передает квартиру кооперативу.

В ПК "Бест Вей" каждый его член может следить за нашей работой в режиме онлайн в своем личном кабинете на официальном сайте кооператива.

Там можно узнать, какой суммой располагает кооператив в данный момент, посмотреть последнюю статистику: проследить за продвижением своей позиции в общем списке, посмотреть, сколько пайщиков находится в процессе сделки, скольким уже приобрели квартиры, сколько полностью рассчиталось.

ПК "Бест Вей" — проект социальной направленности. Он был создан в 2014 году по инициативе социального предпринимателя из Санкт-Петербурга доктора экономических наук Романа Викторовича Василенко как программа сбережения человеческого капитала. Мы предложили свой вариант решения жилищной проблемы — через механизм кооперации. Лозунг ПК "Бест Вей" — "Объединиться, чтобы жить!"

Благодаря нашему потребительскому кооперативу тысячи людей уже решили свою жилищную проблему. И мы ежедневно работаем над тем, чтобы помочь приобрести недвижимость все новым и новым пайщикам.