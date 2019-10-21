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Автор Сергей Бухранский

Популярные виды мошенничества на рынке вторичного жилья

Недвижимость print

Давайте рассмотрим самые распространенные схемы мошенничества при покупке квартир на вторичном рынке.

Невысокая цена.

Подобная схема известна уже очень давно. Суть ее очень проста. Сначала жилье выставляется по невероятно низкой цене и только в последний момент цена резко вырастет. Чтобы не стать жертвой такой аферы, надо обезопасить себя предварительным договором. В этот договор надо внести пункт, где будет указан размер задатка. Важно обсуждать сумму задатка непосредственно с собственником жилья. Такой документ значительно снизит риски. Если собственник вдруг откажется от сделки, то согласно такому договору ему придется вернуть задаток в двойном размере. Ну а если покупатель вдруг передумает, то ему придется потерять задаток.

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Поддельные документы.

Тоже очень частый вид мошенничества. В данной схеме жилье продают третьи лица от имени владельца жилья. Это часто происходит, когда владельцы квартиры сдают ее и надолго уезжают. Или просто редко наведываются в свое сдаваемое жилье. В данном случае мошенники подделывают все нужные документы. Сегодня уровень мастерства подделки документов может поразить. Поэтому слепо доверять водяным знакам сегодня просто смешно. Во время сделки, агенты по недвижимости должны всячески постараться выяснить, кто является настоящим хозяином квартиры. Для этого надо обязательно познакомится с соседями продаваемой квартиры и выяснить кто на самом деле ее хозяин.

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Другие сомнительные сделки.

Данный вид сделки сам по себе не является мошенничеством. Но осложнить жизнь будущему владельцу может очень сильно. И тут разговор пойдет о тех владельцах квартир, которые не выписываться вплоть до момента оформления. Часто они объясняют это тем, что только покупают дорогую квартиру и на это требуется какое-то время для подготовки документов. Другими словами, как только заходит речь о регистрации, владельцы сразу переводят тему или уклоняются от ответа. Подобное поведение должно сразу насторожить и лучшим решением будет отказ от покупки такого жилья. В любом случае отказ — это лучше, чем получить свою квартиру с другими жильцами.

То есть даже после проведенной сделки, бывшие жильцы не торопятся собирать вещи. Причин может быть масса. Например, сложные жизненные обстоятельства. Конечно если подать в суд, то таких жильцов выселят, но суд может длится очень долго, особенно если в квартире прописаны дети, старики или инвалиды. Это один из главных критериев проверки жилья. И об этом должен помнить не только потенциальный покупатель, но и риелтор, который такого покупателя обслуживает.

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Фото: park72. ru

Темы покупка квартиры мошеннические схемы
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