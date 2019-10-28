Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (внутри дома/квартиры)

При просмотре недвижимости есть ряд вещей, которые нужно проверить. В конце концов, это возможность для вас оценить, соответствует ли она вашим требованиям и требуется ли арендодателю вносить какие-либо изменения в собственность в рамках вашего предложения (например, ремонт, добавление или удаление мебели и т. д.).

Читайте начало: Ваш чек-лист при просмотре недвижимости (вне дома)

Недвижимость в хорошем состоянии? Требуется ли ремонт? В частности, проверьте пол, окна (они открываются/закрываются правильно), стены и мебель.

Окна с двойным остеклением? Насколько хороша изоляция? Безопасны ли окна и правильно ли они закрываются?

Есть ли признаки плесени? Есть ли пятна воды на стенах или потолках, которые могут указывать на наличие утечек? В частности, обязательно проверьте встроенные шкафы, если они есть. Если есть признаки появления плесени или пятен от воды, важно, чтобы вы получили больше информации об этой проблеме — был ли это разовый инцидент или это повторяющаяся проблема, как она была устранена и т. Д.

Какая система отопления на месте? Есть ли центральное отопление? В некоторых зданиях есть центральное отопление, а отопление и горячая вода обычно включены в стоимость аренды. Все ли радиаторы работают нормально? Есть ли признаки утечки воды на стене или полу рядом с любым из радиаторов?

Где находится котел или бак для воды? Если вы просматриваете недвижимость с 1 кроватью, котел может быть расположен в главной спальне (например, шкаф), что может быть проблемой для вашего спокойного сна.

Все ли краны работают правильно? Достаточно ли хорошее давление воды? Это не является систематической частью "инвентарного реестра", и низкое давление воды может быть признаком серьезной проблемы с сантехникой, требующей большой работы. Вы должны систематически проверять, что все в порядке.

Где расположены телефонные розетки, широкополосное соединение и т. д.? Вам нужно будет получить расширение? Если это так, кто будет покрывать эти расходы?

Все ли кухонные приборы работают? Как правило, они проверяются во время "инвентаризации при регистрации", но лучше всего, если вы заранее узнаете о любом необходимом ремонте.

Какая мебель стоит и что уйдет? Если в момент просмотра недвижимость сдана в аренду, легко запутаться в том, что вы получите при въезде в дом/квартиру и что на самом деле принадлежит нынешнему арендатору.

Наконец, спросите об арендодателе: кто он/она и чем они занимаются? Им принадлежит несколько объектов недвижимости, или вы просматриваете только один? Они живут в этом городе/ стране или за границей? Будут ли они управлять собственностью? Местный арендодатель может быть более склонен напрямую решать любые вопросы, связанные с собственностью, в то время как арендодатель, проживающий за границей, вероятно, будет использовать какую-либо форму агента по управлению имуществом. Также полезно немного узнать о человеке, которому принадлежит этот дом.

По возможности поговорите с существующими арендаторами. Спросите о том, как долго они живут в этой собственности и почему выезжают. Спросите их об арендодателе и возможном опыте с ремонтом чего-либо в этом доме. Поговорите с носильщиком или консьержем (если он есть) — они часто могут быть информационным полем и очень хорошо знать местность и жителей!

Фото: domosite.ru