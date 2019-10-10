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Автор Владан Джурич

Что делать, если сосед использует жилье не по назначению?

Недвижимость print

Собственники квартир могут использовать жилье не по назначению, мешая тем самым своим соседям. Подобная практика встречается все чаще и чаще. В доме могут открывать коммерческие помещения, хостелы и вести другую деятельность. Эксперты рассказали, что делать при использовании жилья не по назначению.

В последнее время большая активность появляется в малоэтажных домах. Собственники разделяют этажи для жизни и ведения коммерческой деятельности. В квартирах открывают хостелы или пункты выдачи интернет-магазина. Эксперты утверждают, что большинство этих действий — незаконны.

По мнению специалистов, люди часто злоупотребляют предназначением земельных участков. Говоря о дачных поселках, очень сложно произвести перевод земли в нежилой Фонд. Согласно судебной практике, перевод для частных домов практически невозможен.

В случае с квартирами, о предпринимательстве нужно и вовсе забыть, поскольку ведение предпринимательской деятельности возможно только после перевода помещения в нежилой Фонд. Как правило, такие квартиры располагаются только на первых этажах дома.

Собственники недвижимости часто злоупотребляют предназначением квартиры или частного дома, зная о рисках.

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При этом использование жилья по иным предназначениям влияет на окружающих. Так, например, в частных домах устанавливают производственный цех недалеко от находящихся школ и детских садов. Помимо этого, все соседние участники будут загрязняться: снижается качество почвы и чистота водоемов.

К тому же при возведении подобной деятельности, земельные участки находятся недалеко друг от друга согласно правилам индивидуального жилищного строительства.

Если обнаружены незаконные использования жилья соседа, то следует немедленно решить проблему. Эксперты рекомендуют сначала просто поговорить с человеком, объяснив всю ситуацию.

Тем не менее в любом случае нужно собирать доказательную базу, если человек не пойдет на мирное разрешение конфликта. Первым делом нужно делать фотографии и видеоматериалы, доказывающие существование незаконной деятельности в квартире или частном доме.

Дополнительно можно использовать буклеты компании и сайт организации. Как только данные будут собраны, следует обратиться в полицию к участковому. Если его действия не помогут, то нужно обращаться в прокуратуру, Роспотребнадзор или жилищную инспекцию.

Если разрешить конфликт через инстанции не получилось, то можно смело идти в суд. Заявителю нужно подать исковой документ с описанием проблемы. В качестве предмета для обращения в суд выступает самовольная постройка с целью организации предпринимательской деятельности, наносящей вред здоровью.

Дополнительно к иску нужно приложить доказательную базу и квитанцию об оплате государственной пошлины. Заявитель обращается в суд по месту нахождения спорного объекта недвижимости.

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Фото: repairshome.ru

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