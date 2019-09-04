Как правильно выбрать квартиру с отделкой

Если раньше первичное жилье с отделкой было диковинкой, то сегодня застройщики в погоне за победой над конкурентами все чаще предлагают готовые варианты "заезжай и живи". Сейчас на первичном рынке квартиры с отделкой составляют больше половины предложения. Это весьма заманчиво — не тратить деньги, время и нервы на ремонт в купленной квартире, и сразу въехать "на все готовое". Но в этом случае покупателей ожидает немало подводных камней.

С какой отделкой квартиру покупать выгоднее?

На рынке недвижимости предлагаются три варианта отделки:

черновой;

предчистовой;

чистовой.

Черновая отделка (которую в рекламных проспектах часто называют свободной планировкой) подразумевает, что в квартире нет никакой отделки, инженерные коммуникации подведены, но разводки также нет. Заехать сразу в квартиру с черновым ремонтом не получится — в ней иногда отсутствуют даже межкомнатные перегородки.

Чистовая отделка - это полностью готовая к заселению квартира с ремонтом. Обычно на стадии выбора жилья покупателю предлагают несколько вариантов отделки на выбор.

Предчистовая отделка - это выровненные и оштукатуренные стены и потолки, подведенные коммуникации. С точки зрения выгоды этот вариант наиболее предпочтителен для покупателей: это не голые стены, а отличная возможность без предварительных работ приступить к воплощению своих дизайнерских идей.

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На что обратить особое внимание?

1. Обязательно посетите шоу-рум застройщика. Это выставочный вариант квартиры, в котором можно оценить, как будет выглядеть готовый ремонт, посмотреть, какие материалы будут использоваться — образцы плитки, ламината, панелей, обоев обычно представлены в шоу-румах в виде образцов.

2. Обязательно нужно сосредоточить внимание не на поверхностной отделке, а на коммуникациях. Обои или светильники легко заменить, а неисправные газовая колонка, трубопровод или сантехника в дальнейшем доставят множество неприятностей.

3. Стоит всегда представлять себе перспективы ремонта. Дорогостоящие обои, которые увеличивают общую цену квартиры, тем не менее намного неудобнее для жильцов, чем обычные обои под покраску. Первые сложнее переклеивать, если захочется поменять квартиру под себя.

4. Незастекленный балкон, неустановленные потолки сводят на нет чистовую отделку стен: при ремонте они скорее всего будут испорчены, и их в любом случае тоже придется переделывать.

Отличный способ правильно оценить отделку в квартире — поискать отзывы о предыдущих проектах застройщика. Лучше выписать для себя основные проблемы, описанные уже заселившимися покупателями — так их будет проще отследить при окончательном осмотре своего будущего жилья.

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Фото: smartremstroy. ru