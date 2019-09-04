Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Анна Румянцева

Как правильно выбрать квартиру с отделкой

Недвижимость print

Если раньше первичное жилье с отделкой было диковинкой, то сегодня застройщики в погоне за победой над конкурентами все чаще предлагают готовые варианты "заезжай и живи". Сейчас на первичном рынке квартиры с отделкой составляют больше половины предложения. Это весьма заманчиво — не тратить деньги, время и нервы на ремонт в купленной квартире, и сразу въехать "на все готовое". Но в этом случае покупателей ожидает немало подводных камней.

С какой отделкой квартиру покупать выгоднее?

На рынке недвижимости предлагаются три варианта отделки:

  • черновой;
  • предчистовой;
  • чистовой.

Черновая отделка (которую в рекламных проспектах часто называют свободной планировкой) подразумевает, что в квартире нет никакой отделки, инженерные коммуникации подведены, но разводки также нет. Заехать сразу в квартиру с черновым ремонтом не получится — в ней иногда отсутствуют даже межкомнатные перегородки.

Чистовая отделка - это полностью готовая к заселению квартира с ремонтом. Обычно на стадии выбора жилья покупателю предлагают несколько вариантов отделки на выбор.

Предчистовая отделка - это выровненные и оштукатуренные стены и потолки, подведенные коммуникации. С точки зрения выгоды этот вариант наиболее предпочтителен для покупателей: это не голые стены, а отличная возможность без предварительных работ приступить к воплощению своих дизайнерских идей.

Читайте также: Покупка дома: полезные советы

На что обратить особое внимание?

1. Обязательно посетите шоу-рум застройщика. Это выставочный вариант квартиры, в котором можно оценить, как будет выглядеть готовый ремонт, посмотреть, какие материалы будут использоваться — образцы плитки, ламината, панелей, обоев обычно представлены в шоу-румах в виде образцов.

2. Обязательно нужно сосредоточить внимание не на поверхностной отделке, а на коммуникациях. Обои или светильники легко заменить, а неисправные газовая колонка, трубопровод или сантехника в дальнейшем доставят множество неприятностей.

3. Стоит всегда представлять себе перспективы ремонта. Дорогостоящие обои, которые увеличивают общую цену квартиры, тем не менее намного неудобнее для жильцов, чем обычные обои под покраску. Первые сложнее переклеивать, если захочется поменять квартиру под себя.

4. Незастекленный балкон, неустановленные потолки сводят на нет чистовую отделку стен: при ремонте они скорее всего будут испорчены, и их в любом случае тоже придется переделывать.

Отличный способ правильно оценить отделку в квартире — поискать отзывы о предыдущих проектах застройщика. Лучше выписать для себя основные проблемы, описанные уже заселившимися покупателями — так их будет проще отследить при окончательном осмотре своего будущего жилья.

Читайте также: На что необходимо обращать внимание при покупке недвижимости за рубежом

Фото: smartremstroy. ru

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы квартира недвижимость полезные советы квартира с ремонтом
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Чем опасен храп и как с ним бороться
Недвижимость
Как правильно выбрать квартиру с отделкой
Новости спорта
Восстановительные напитки и снеки после тренировки
Новости Все >
"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
Звезда "Моей прекрасной няни" Заворотнюк не опровергла слухи о раке
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
19-летняя футболистка Кобзева умерла во время тренировки по ММА
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Мединский призвал читать книги, чтобы управлять любителями ТВ
В Совфеде высмеяли Трампа из-за невежества
В бункере под Сенатом Франции найдены бюст Гитлера и нацистский флаг
Последние материалы
Как правильно выбрать квартиру с отделкой
"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
Звезда "Моей прекрасной няни" Заворотнюк не опровергла слухи о раке
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
Восстановительные напитки и снеки после тренировки
19-летняя футболистка Кобзева умерла во время тренировки по ММА
В Зимбабве смертность от ВИЧ падает, в России растет
"Яндекс" бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Мединский призвал читать книги, чтобы управлять любителями ТВ
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Военные новости
Российская артиллерия случайно ударила по забайкальскому селу
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Общество
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Гипотезы
Дольмены Новороссийска и маг Заратустра
Руслан Веснянко Зеленский начнёт бороться с коррупцией в чернобыльской зоне Руслан Веснянко Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов
Комментарии
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В Совфеде высмеяли Трампа из-за невежества
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
В России выросла средняя зарплата
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Почему россиянам не дают кредит и ипотеку под 2-3% годовых
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Глава Минтруда: четырехдневка - "абстракция", вспомните о шестидневке
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Зеленский начнёт бороться с коррупцией в чернобыльской зоне
Житель Норильска выкинул гостью из окна за то, что она хотела уйти
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
В Италии туристы из России скрутили уличного вора
В бункере под Сенатом Франции найдены бюст Гитлера и нацистский флаг
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Глава РВИО: Европа забирает у СССР победу с одобрения Запада
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
История и современность
Шесть смертельных опасностей, подстерегающих нас в лесу
Шесть смертельных опасностей, подстерегающих нас в лесу
Жилье вскладчину: как жилищные кооперативы решают квартирный вопрос
Жилье вскладчину: как жилищные кооперативы решают квартирный вопрос
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй Мировой
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй Мировой
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Турция и Россия консультируются по поставкам Су-35
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Союзники Гитлера: о роли Болгарии во Второй мировой войны
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Россия "присоединит" Арктику не по-крымски
Запад убеждает мир "СССР не победитель, а оккупант"
Запад убеждает мир "СССР не победитель, а оккупант"
Фотогалереи
Королева дорог в отдельно взятой стране 6 Фото Королева дорог в отдельно взятой стране
Прелести восточных красавиц 8 Фото Прелести восточных красавиц
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Домашнее
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
Финики помогут справиться с депрессией
Шоколад защитит от многих болезней
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
Мигрень, или Почему голова болит от "Шанель №5", молнии и сыра
В российских дынях и арбузах содержится опасное количество металлов
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию для школьников
Специалисты рассказали, почему разбитый телефон опасен для здоровья
Специалисты рассказали, почему разбитый телефон опасен для здоровья
Специалисты Роскачества составили идеальный завтрак для школьников
Специалисты Роскачества составили идеальный завтрак для школьников
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины 20 века
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины 20 века
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о ходе ремонта в новой квартире
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Супруга Алдонина рассказала об успехах дочери Началовой
Биотин: польза или вред
Биотин: польза или вред
Организуем рабочее место для школьника
Организуем рабочее место для школьника
Частые ошибки при самостоятельной укладке кафеля
Частые ошибки при самостоятельной укладке кафеля
Забавные фото
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ