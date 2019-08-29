Покупка дома: полезные советы

Вот и пришел тот день, когда денег вроде бы хватает и надо начинать искать дом своей мечты. В процессе подбора квартиры и частного дома есть довольно существенные различия, которые надо обязательно учитывать. Конечно, лучше всего воспользоваться услугами риелтора, но многие предпочитают обходиться без посредников и выбирают себе дом сами. Для этого надо прислушаться к некоторым советам.

Инфраструктура.

К сожалению, не многие понимают, что такое частный дом. Особенно это касается молодых людей, не живших за городом в собственном доме. Дом для постоянного проживания следует подбирать как можно ближе к городу. Конечно такие дома дороже, но со временем наличие инфраструкты приобретает особое значение.

Осмотр дома.

Когда выдаётся возможность осмотреть дом, надо делать это очень тщательно и внимательно. Это не квартира и любая трещина может быть критичной. Осматривать надо абсолютно все, как внутри, так и снаружи. Важно обнаружить все щели и трещины, особенно в оконных проемах и дверях. Очень важен осмотр крыши. Ведь любые дыры и трещины это в лучшем случае — потеря тепла, в худшем — невероятно дорогой ремонт.

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Год постройки.

Очень важно выяснить, когда этот дом был построен. Возможно внешний вид дома может быть идеален, но внутри стены будут рассыпаться. Также необходимо выяснить из какого материала этот дом строился. Возраст и материал может ответить на вопрос сколько этот дом ещё простоит.

Информация.

Не следует верить владельцу дома на слово. Его задача продать дом как можно дороже и быстрее, и скорее всего он умолчит о неприятных моментах, поэтому лучше обойти соседей. Соседи, как правило, охотно рассказывают истории про тех, кто живёт рядом. Возможно в этом доме жили больные туберкулёзом или больные другим страшным недугом и вам придется делать в доме дезинфекцию. А возможно вы узнаете другие страшные факты, которые не позволят вам осуществить эту покупку.

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Детали.

Почему надо очень внимательно осматривать дом? Даже если проблемы незначительны, они могут быть предметом торга. То есть, любая неисправность может существенно снизить цену и чем больше таких косяков обнаружится, тем больше шансов снизить цену дома.

Документы.

В любом случае надо обращаться к юристу. Дело в том, что после покупки может найтись родственник, который предъявит свои прав на этот дом и тогда у вас начнутся проблемы. Лучше всего себя юридически обезопасить. Ну и, естественно, надо убедиться, что у бывших владельцев нет долгов по коммуналке.

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Фото: innov-invest.ru