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Автор Мария Иванова

Архитектура Израиля: история и стиль

Недвижимость print

Королевства крестоносцев не стало и Наполеон еще не попал в Палестину, в этот период европейцы не особо интересовались тем, как живет Ближний Восток, все встало на круги своя после того, как Наполеон проехался по Святой Земле.


Израиль - колыбель религий, части 1, 2

Влияние постоянно пытались перехватить из рук в руки, в этот период острой борьбы за земли нынешнего Израиля построили много чего. Церкви, детские дома, больницы, монастыри и еврейский квартал Мишкенот Шаананим как раз выросли в то время, конечно, не все строили с нуля, многое реставрировали, ремонтировали.

Сразу после этого начался период, когда русские, французы и немцы боролись за власть, появилось Русское Подворье, там строили сооружения для паломников из России. Немцы тоже оставили свой след, они построили приюты и храмы в Иерусалиме. Французы могут похвастаться тем, как они возвели больницы, церкви и монастыри. Много появилось и зданий, иллюстрирующих культурный код Англии, Австрии, Греции, Румынии и Италии.

В общем - можно сказать, что период с 1850 по 1930 годы был временем большой стройки. Все жители Святой Земли мирились с западными веяниями, их технологии никто не признавал. Арабское строительство в его традиционном виде осталось только в бедных кварталах тогда. Дом Сарая в Яффо, часовые башни и резиденции представителей власти - все было построено по европейским меркам. Можно сказать, что европейский стиль поглотил все традиции в архитектуре, но только на какое-то время.

Возрождение стиля присущего израильской земле началось тогда, когда новые иммигранты прибыли на территорию и укрепился сионизм. Так вот, независимая культура евреев - теперь стала целью, к которой нужно прийти всеми силами. Культура иврита, по задумке иммигрантов, должна была сложиться из того, что они увидели - европейского стиля, и из местной культуры, от которой остались осколки. Музыка и мода, танцы и многое другое постепенно видоизменялись, конечно, не обошлось и без архитектурных преобразований. Яркие тому примеры - здание Еврейской гимназии в Тель-Авиве, Технион в Хайфе.

Как называется новый, испеченный стиль? Эрец-Исраэль, речь о сплетении восточной традиции и западного строительства. Строили симметрично, размеры были внушительными, все, как в Европе - длинные коридоры, арки, украшения, крыши плоские, балконы в обязательном порядке и некоторые библейские мотивы, допустим, алтарные рога.

В Метуле активно строили дома в арабском стиле, речь о месте, где жили иммигранты из Румынии. Там Ротшильд приказал возвести каменные постройки, которые имели острые арки, у них были довольно-таки высокие потолки и купола на крышах. Сейчас процесс создания этого стиля продолжается, его можно увидеть в постройках, как эклектических, так в современных.

 Фото: il4u.org.il

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