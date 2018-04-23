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Автор Редакция рубрики "Политика"

"Фавориты" против "Томагавков": закроет ли Россия небо Сирии

Политика » Силовые структуры

Россия может поставить Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит". Причем на безвозмездной основе. Об этом сообщает ряд СМИ. Однако минобороны данную информацию не комментирует. Эффективны ли данные комплексы против ракет "Томагавк"? И не помешает ли это дружбе с Израилем?

Помогут ли Сирии российские

Рассуждает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

— Израиль будет очень серьезно волноваться. Мы с пониманием относимся к той сложной ситуации, которая выстраивается, и выстраивалась, и будет, к сожалению, выстраиваться между странами Ближнего Востока. И мы знаем сложности, которые испытывает Сирия во взаимодействии с Израилем.

Если разобраться, то в основном почему так прикрыто небо зенитно-ракетными комплексами со стороны голландских высот? Потому что нет опыта мирного договора. Все решается только боевыми действиями.

Ракетчики ПВО знают, откуда надо ждать угрозы, которую придется нейтрализовать. Кроме того, мы помним, как перед ракетным ударом два истребителя F-15 атаковали территорию Ливана. Оказалось, что это истребители Израиля. В итоге погибли люди.

Более того, после ракетного удара была также произведена атака девятью ракетами. То есть израильтяне считают, что они имеют право спокойно наносить удары. Ведь мирного договора с Сирией нет. Они держат арабскую республику в неких ежовых рукавицах, потому что над территорией Сирии разворачиваются силы Ирана.

Кроме того, у Иерусалима и Тегерана сейчас серьезные проблемы. Но сегодня, после ракетного удара, сложилась именно та ситуация, при которой сторону США, Великобритании и Франции морально занял Израиль.

Эта страна во взаимодействии со Штатами чувствует себя более уверенно на Ближнем Востоке. Потому мы, наверное, больше склонны к тому, чтобы защитить мирное небо над Сирией с помощью зенитно-ракетных комплексов, даже если Израиль будет против. Дело в том, что надо вести себя более сдержанно. Сейчас мы получили просто антисирийскую агрессию группы государств, к тому же ядерных.

Дамаск оказался под прикрытием только дипломатических мер, прежде всего, России. Мы также занимались подготовкой специалистов для комплексов еще во время Советского Союза.

Так что, скорее всего, мы будем поставлять "Фавориты", потому что надо предотвратить разбойнические нападения на государство и эту необузданную агрессию. Я больше чем уверен, что этот процесс был согласован.

— Сколько надо таких комплексов, чтобы закрыть небо над Сирией?

— Тут вопрос чрезвычайно сложный, а ответ на него носит секретный характер. Он исходит из соображений выстраивания системы безопасности. Вот сейчас военные специалисты и делают расчеты, против каких сил надо обезопаситься.

Надо понимать и каковы материальные затраты. Все эти безвозмездные поставки должны быть тоже просчитаны. Что касается оптимального количества поставленных "Фаворитов", о нем мы узнаем в ближайшее время.

Но, как говорят женщины, мужчин много не бывает. Хотелось бы, чтобы по периметру были прикрыты все воздушные границы. Но тут надо учитывать, что там стоят две наших базы, полностью прикрытые, так что все будет нормально.

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Темы ПВО Сирия ракеты ракета война в Сирии противоракетная оборона
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