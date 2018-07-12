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Как власть лжет о пенсионной реформе

Политика » Власть » Кремль

По мнению ряда экспертов, вокруг темы пенсионной реформы фактически началась своеобразная аппаратная информационная война. Вот только вместо боев "под ковром" некоторые чиновники Кремля лупят по головам и умам собственного народа.

Как власть лжет о пенсионной реформе. 389421.jpeg

В частности, как отмечает автор телеграм-канала "Козлов Дейли", "УВП (Кириенко. — Ред.) и ГД (Володин. — Ред.) через газету "Ведомости" поспорили, кто больше ответственен за то, что регионы не спешат присылать в центр одобрямсы на повышение пенсионного возраста.

В регионах не горят желанием это делать. И многие под шумок ушли в отпуска, хотя центр их настоятельно попросил остаться. Осталось только дождаться, когда стороны поймут, в чем угрозы, а в чем плюсы для каждой из сторон.

Это, конечно, успокаивает. Остается только надеяться, что опытные аппаратчики не потеряют за деревьями лес.

И не забудут, что главное в этой истории не они и не плюсы для них, а простые люди.

И нежелание региональных ЗАКСов давать свое добро, волатильность рейтингов власти — все это четкий маркер отношения к идее "А давайте повысим пенсионный возраст!".

Это аппаратное противостояние, вполне естественно, вышло и на страницы СМИ, поскольку тема эта резонансная для пресловутого "путинского большинства", да и вообще для населения всей страны.

Но информационная отработка через государственные и окологосударственные СМИ выглядит, мягко говоря, странно. Яркими примерами здесь служат cюжеты на федеральном ТВ — в частности, на канале "Россия-1". К примеру, "Россия" дала сюжет, в котором намекает на то, что противники пенсионной реформы — это "украинские боты". А Киселев, критикуя демонстрации и митинги против реформы, также намекнул на то, что "вы же не хотите, чтобы было, как на Украине?".

В сети "кремлевский пул" также выдает материалы за реформу таким массированным и натужным залпом, что заказ на подобного рода пропаганду становится очевидным даже людям, далеким от информационных технологий и политики в принципе.

Как власть лжет о пенсионной реформе. 389422.jpeg

Кстати, многие отмечают: на скриншоте "веселые и довольные пенсионеры"... Но только западные. Из фотобанков (сборников иллюстраций для статей). Видимо, найти фотографию счастливого (!) российского пенсионера "за реформу" авторы по понятным причинам не смогли.

Социальная сторона вопроса освещается также весьма предсказуемо: якобы активные пенсионеры хотят работать. И вообще, не собираются ни на какую пенсию. Отчасти, кстати, это правда. Пенсионеры на пенсию не хотят. Потому что пенсии по сравнению с заработной платой не то, чтобы хватало на полноценную жизнь. И даже после повышения на "целую тысячу рублей" — тоже, в общем, хватать не будет.

И проблема тут как раз не в нынешних "почти пенсионерах", а в том, что молодые специалисты начнут со временем смотреть на этих активных стариков волком. Потому что не будет продвижения по работе, не будет увеличения ставок, не будет возможности для карьерного роста в течение еще нескольких лет.

Тема с Украиной, в общем, тоже ни у кого особого доверия и приятия сейчас не вызывает. Ровно потому, что нынешние протестующие против реформы совершенно не собираются "свергать Путина", да даже и правительство не собираются свергать. Они требуют отменить вполне конкретный закон и вполне конкретную социальную, а не политическую реформу.

И, в общем-то, насмотревшись на Украину, наше общество знает, как "не уподобиться". Потому, собственно, наша несистемная оппозиция категорически не смогла возглавить этот протест. Была послана далеко, надолго и со спецэффектами.

Более того, если возвращаться к региональным законодательным собраниям, то и здесь все не так, как на первый взгляд. Новость о том, что 61 региональный парламент уже поддержал реформу, облетела уже всю Сеть и продолжает распространяться. Но есть нюанс: в регионах поддержку реформе оказывают не законодательные собрания, а лишь их выбранные органы типа советов заксобраний.

И второй важный момент. Той же Государственной Думе можно вообще не учитывать мнение региональных парламентов. То есть все эти "одобрения" носят абсолютно рекомендательный характер. А педалируются они так широко ровно по означенной выше причине: никто не хочет брать на себя ответственность за эту непопулярную реформу.

Федеральные органы власти просто пытаются перекинуть ответственность на регионы. Регионы от такой перспективы, мягко говоря, не в восторге. В итоге со всех сторон нам рассказывают про "бодрых пенсионеров", про то, что "на пенсии люди спиваются от депрессии", ну и пугают Украиной и Майданом... Куда же без этого?

Проблема только в том, что весь этот агитационный инструментарий абсолютно не работает. И, более того, в случае с "вечно активными пенсионерами" вообще дает противоположный эффект.

В общем-то, понимают это и соответствующие федеральные структуры, и их руководители. Потому "аппаратное противостояние" постепенно и вышло в публичную сферу. Но в данном случае это очередной показатель некомпетентности, а не демократии. Потому что вместо того, чтобы предоставить возможность людям быть услышанными (а несколько петиций на эту тему на сайте РОИ набрали необходимые 100 тысяч голосов), идут попытки взаимных обвинений.

И в этой связи становится крайне интересным, что в итоге скажет президент РФ Владимир Путин, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, "внимательно наблюдает за происходящим". В итоге последнее слово именно за ним...

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К чему может привести новая пенсионная реформа
Темы пенсия Кремль пенсионеры Сергей Кириенко Вячеслав Володин пенсионная реформа пенсионный возраст Администрация президента
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