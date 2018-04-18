На основе выводов ОЗХО Путину надо подавать в суд

ОЗХО не смогла назвать формулу и страну происхождения отравившего Юлия и Сергея Скрипалей вещества. Есть ли возможность привлечения Бориса Джонсона и его коллег к международному суду за клевету?

18 апреля состоялось второе закрытое совещание Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. Оно было созвано Великобританией по делу об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей.

Как сообщает РИА "Новости", представитель Великобритании в ОЗХО Петер Уилсон заявил, что специалисты организации не смогли определить страну производства вещества, при помощи которого был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

Мало того, добавим, что сама организация публично не озвучила название вещества, которое британскими специалистами было определено как "Новичок" — нервно-паралитический газ, якобы впервые разработанный в Советском Союзе в 1970-х годах и имеющийся у российских спецслужб на вооружении.

На сегодняшнем заседании еще раз было подтверждено отсутствие указаний на то, где же было произведено вещество, которым отравили Скрипалей.

Именно на основании этих голословных утверждений министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Россию и ее президента в причастности к отравлению Скрипалей, что повлекло за собой санкции со стороны западных стран. В подобной же манере высказались и лидеры некоторых других государств.

"Россия должна дать ответ, объяснить, как это получилось, что в Великобритании произошла, по существу, попытка убийства с использованием нервного газа. И мы разделяем оценку, что, со всей очевидностью, ответственной за это является Россия", — заявил, например, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Возникает вопрос, может ли Россия в данных обстоятельствах привлечь Джонсона и того же Лёвена к суду за клевету.

Как сказал "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, "можно поставить вопрос в международном суде и потребовать возмещения".

"Мне кажется, что наша генеральная прокуратура идет по правильному пути. Она обнародовала документы, где многое не сходится, и ответственность за это ложится на Великобританию. Проблема заключается в том, что Великобритания не отвечает на наши запросы", — сказал эксперт "Правды.Ру".

По его мнению, надо "больше привлекать внимание к этой тематике и больше теребить и британцев, и всех остальных, не дать в перспективе этой теме замереть или заглохнуть".

"Надо ставить новые и новые вопросы, требовать на них ответа, придавать всему этому международное звучание", — подчеркнул в интервью "Правде.Ру" Владимир Оленченко.

Добавим, уголовная ответственность за клевету в западных странах действительно существует. В США и в Великобритании под клеветой понимается распространение заведомо ложных сведений порочащего характера. России необходимо доказать, что заявления Лондона были основаны на заведомо ложной информации и пошатнули репутацию ее президента. Почему бы российским адвокатам не подготовить такой иск прямо от имени Путина и прямо в суд в Великобритании?

Напомним, основанная в 1997 году ОЗХО осуществляет надзор за применением Конвенции о химическом оружии (КХО), направленной на ликвидацию мировых запасов химического оружия.

Несколько дней назад министр иностранных дел Сергей Лавров выдвинул версию, что Скрипалей отравили с помощью газа BZ, который не разрабатывался в России.

По его словам, информация была получена на условиях конфиденциальности и содержит данные, полученные Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) из Центра радиологического и химико-биологического анализа в швейцарском Шпице.

"Только ОЗХО может комментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что говорили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун (британская лаборатория) идентифицировала "Новичок". Их стандарты работы настолько жесткие, что их выводы не подлежат сомнению", — ответили в Twitter из швейцарской лаборатории.

На заседании в среду, 18 апреля, эксперты ОЗХО не подтвердили наличие вещества BZ в образцах, собранных в Солсбери. Об этом заявил глава лаборатории ОЗХО и руководитель посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум.

"Вещество BZ, о котором упоминается в публичных заявлениях, находилось в контрольных образцах, подготовленных лабораторией ОЗХО в соответствии с порядком контроля качества. Они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов ОЗХО в Солсбери", — сказал он.

Как мы видим, в ОЗХО прокомментировали, но тоже "не подвергая выводы британских коллег сомнению". Как говорится, "рука руку моет". Или есть еще одна хорошая русская поговорка: "Бесстыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса".

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