В последний момент: как Путин и ФСБ спасли "Роснано" от Чубайса

Благодаря "оперативному сигналу ФСБ" президентом РФ Владимиром Путиным была остановлена приватизация корпорации "Роснано".

Анатолий Чубайс. Фото: Fotodom.ru/7Дней

Приватизировать корпорацию собирался собственный менеджмент. По крайней мере, так заявил сам Анатолий Чубайс: "Это будет именно выкуп компании менеджментом, сотрудниками, в том числе мной. Рассчитываем выйти на совет директоров с предложением. После принятия решения сообщим и долю, которую планируется выкупить, и цену".

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Однако сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что этот самый выкуп начал оформляться по заведомо заниженной цене. По сообщению из доклада генпрокурора, речь идет о почти полутора сотнях миллиардов рублей: "В результате информирования органами Федеральной службы безопасности президента РФ не допущено утраты государственного контроля над активами ОАО "Роснано" стоимостью 147 млрд рублей".

Собственно, тяга Анатолия Борисовича к тому, чтобы непременно что-нибудь приватизировать известна гражданам РФ очень давно. Примерно с девяностых. При этом, к сожалению, периодически у него получается. Как, к примеру, в 2006–2008 годах он приватизировал РАО ЕЭС, который после этого фактически и прекратил свое существование.

Там, правда, активы и энергомощности скупали преимущественно иностранные компании. При этом, государство вовремя вмешалось в процесс, обязав эти самые компании энергетику в России развивать в принудительном порядке, или платить огромные штрафы.

Поэтому, можно сказать, что отрасль энергетики у нас в стране все же защищена. Да и процессы "тихой деприватизации" Путиным были запущены еще в начале нулевых, поэтому сейчас энергетика именно под практически полным государственным контролем.

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Однако с самого начала реализации этих самых реформ, с первых попыток, а они имели место еще в 2003 году, эту деятельность Чубайса стали назвать "катастрофической для России". Собственно говоря, как уже и отмечалось выше, фактически Анатолий Борисович единую структуру РАО ЕЭС демонтировал.

При этом изначально он вообще планировал выпустить энергостанции и прочие структурные подразделения на "свободный рынок", с формулировкой "у нас была такая сумасшедшая идея, которая называлась "частная генерация должна конкурировать в полном объеме". Это означало, что все 400 электростанций, которые есть, нужно приватизировать и выпустить на рынок, пускай сильные выживают, а слабые погибают".

Правда, потом "главный энергетик страны" оговаривался, что "сами же эту идею и придушили по собственной инициативе". Но есть мнение, что Анатолию Борисовичу люди из федерального руководства настоятельно порекомендовали таких инициатив не выдвигать.

Соответственно, после того, как РАО была демонтирована, Анатолий Борисович с течением времени и перешел на новую должность, в "Роснано". Которое снова госкорпорация. И которая, вообще-то, должна обеспечивать научный прорыв и прочие нанотехнологиии, которые сделают жизнь людей лучше и безопаснее.

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Но "Роснано" при Чубайсе прославилось убытками, долгами, постоянным государственным стимулированием, и при этом многомиллионными банкетами, и премиями топ-менеджмента.

Что же касается технологических прорывов, то последним из них, было объявление о выпуске складного мопеда на электрическом моторчике по цене 600 000 рублей за штуку. Было это, к слову, осенью прошлого года. Но как видим, за это время электробайкового бума не случилось. Тем более за такие деньги. Да и в принципе электрический индивидуальный транспорт, главным внедрителем которого считается Илон Маск вызывает все больше вопросов в плане своих перспектив, а то и попросту жизнеспособности.

Однако как оказалось, Анатолий Борисович и его команда все это время не только изобретали электро-велосипед, но и готовили "Роснано" к приватизации — в свои же руки. И вот с какой целью в дальнейшем — это, кстати, тоже вопрос. Есть мнение, что для дальнейшей же продажи. Но продажи уже по более высокой цене, чем та самая, заниженная, по которой, судя по всему, собирались эти активы покупать.