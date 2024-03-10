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Дмитрий Плотников
Папа Римский — "русня". Киев бесится от слов Папы Римского о переговорах

Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге

3:38
Политика

Киев сегодня переваривает мысли вслух католического лидера — Папы Римского Франциска.

Киев возмущён словами Папы Римского Франциска о белом флаге
Фото: cyprus-mail.com

В интервью телекомпании RSI (Швейцария), которое выйдет 20 марта, понтифик, кстати, не называя стран конкретно, сказал, что одной из конфликтующих на Украине и в Секторе Газа сторон необходимо признать поражение и согласиться на мирные переговоры.

"Считаю, что сильнее видящий ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры. Когда ты видишь, что терпит поражение, что дела идут не так, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколько смертей закончится? Нужно вести переговоры, искать какую-нибудь страну, которая выступит посредником", — ответил Франциск на вопрос относительно своего отношения к капитуляции.

Он подчеркнул, что сегодня в российско-украинском конфликте немало желающих выступать посредником. Например, та же Турция. Папа просит "не стесняться вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась".

На Украине, конечно, восприняли его слова, как обращенные к ним и в свою очередь стали убеждать, что заявление Франциска о "белом флаге" уже старое и "извращённое".

К примеру, сотрудник Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главкома ВСУ Тарас Дзюба заявил, что сказано это было после того, как Реджеп Эрдоган предложил включить РФ в очередной формат переговоров, подчеркнув, что он готов предоставить площадку и быть гарантом этих переговоров.

Опущу оговорки по Фрейду спикеров Украины и соглашусь с мнением главного католика, что абстрактные призывы к переговорам не имеют смысла. У самого понтифика нет конкретной дорожной карты урегулирования. А без неё, сопровождающей чёткой линии условий перемирия, бестолку разговаривать. Поэтому Папу Римского не услышат ни в Киеве, ни в Кремле.

Позже из Ватикана пришло разъяснение, что же их "начальник" имел в виду, говоря о белом флаге. Растолковал всё миру глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Он якобы подхватил и развил в разговоре предложенный местным корреспондентом образ "белого флага в ознаменование прекращения боевых действий, перемирия, через мужество вести переговоры". Папа подтвердил "глубокую приверженность" украинцам и призвал обе стороны дипломатически найти справедливый и прочный мир.

"Переговоры никогда не бывают капитуляциями", — добавили в пресс-службе.

Однако и это не убедило граждан Незалежной, и там сегодня немало возмущенных украинцев.

"В наступившие времена гуманизма очень странно слышать от понтифика предложение жертве агрессора — да сдавайтесь уже, и поищите кого-то, кто поможет поторговаться, чтобы меньше потерять. В чём гуманизм, каковы принципы, и на чём, с таким подходом, должен базироваться авторитет Ватикана, понять сложно", — отреагировал на демарш Франциска и пресс-службы депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Самое смешное в том, что Киев почему-то решил, что речь идёт именно о капитуляции Украины. Но главу Ватикана можно упрекнуть в отсутствии конкретики, однако в непоследовательности не упрекнёшь. В сентябре 2023 года он говорил, что война в Европе "выгодна торговцам оружием", и сделал предположение, что "некоторые" государства пользуются Украиной как инструментом.

А в конце лета 2023 года в обращении к русской католической молодежи Франциск призвал их "не забывать о наследии своей великой просвещенной империи", назвав Екатерину Вторую и Петра Великого.

Папа Римский Франциск - о том, что Украина «должна поднять белый флаг и начать переговоры о мире
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы киев украина папа римский
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