Украина-террорист: КТО, уничтожение Зеленского, запрет флага, переводов и "договорняков"

Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО

4:40 Your browser does not support the audio element. Политика

Украину давно пора признать страной — спонсором терроризма, но российские власти не готовы к смену формата спецоперации. Впрочем, подготовка к объявлению Украины "государством-террористом" уже ведётся — и к последствиям такого решения тоже.

Фото: Midjouney: Украину объявили государством-террористом by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

После уничтожения ВСУ российского Ил-76 в небе над Белгородом парламентарий от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что данный инцидент — настоящий государственный терроризм. И пора заканчивать любые мирные переговоры и начинать процедуру юридического закрепления этого факта.

С Беликом согласны руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и сенатор Владимир Джабаров. По их мнению, Киеву давно пора ответить за убийства мирных граждан, сбитые Ил-76 и малайзийский "Боинг", атаку на детский новогодний праздник в Белгороде, Крымский мост и т. д.

Политолог Андрей Сидорчик в интервью "Свободной прессе" заявил, что должно быть "принято политическое решение о признании Украины государством-террористом на самом высшем уровне" — за ним логично последует прекращение каких-либо контактов с террористами (кроме связи для принятия капитуляции).

Он добавил, что "это не помешает Западу поддерживать Украину, но останется прецедент для будущего трибунала над ней".

"Никакие оценки действий Гитлера не влияли на нацистский режим в Германии — пока Берлин не был взят Красной Армией", - заключил эксперт.

К чему приведёт признание Украины террористическим государством, и какими будут последствия объявления ей "спонсором терроризма"?

В случае признания режима Украины "террористическим государством" прекращается режим СВО и начинается режим КТО (контртеррористической операции). Об этом, например, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По закону "О противодействии терроризму" это означает максимально жёсткие военные меры, ограничения для граждан, изменение формата работы органов власти.

Объявление Украины государством-террористом навсегда закрывает возможность для проведения мирных переговоров — в том числе о признании новых границ РФ с новыми (историческими) регионами.

Впрочем, здесь большинство граждан и экспертов задаются вопросом — а надо ли нам такое признание, если после Крыма новые регионы РФ "наши навсегда и так"? Ещё многие пишут в соцсетях - "зато не будет "договорняков".

С государством-террористом нельзя торговать, в том числе прокачивать через него газ и аммиак для европейских потребителей, продавать ей или через неё электричество, осуществлять любые сделки,

Как сообщила "Ведомостям" член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова, флаг (гимн, герб) Украины официально могут быть отнесены к экстремистской символике и запрещены (без вариантов разговоров про "случайное совпадение").

За поддержку же Украины (страны-террориста) могут быть открыты уголовные дела за пропаганду терроризма с огромными тюремными сроками.

Будет считаться финансированием терроризма любой денежный перевод от частных лиц — частным лицам (гражданам Украины), даже родственникам и даже криптовалютой. Также любая сделка с украинским юрлицом будет означать сделку с террористами.

Возможен разрыв контактов и связей с другими странами, осуществляющими поддержку страны-террориста (деньгами, политически, вооружением и т. д.) — вплоть от прекращения дипломатических отношений.

Объявление Украины страной-террористом будет означать, что руководство Украины и органы власти являются террористическими, а террористов нужно уничтожать. В том числе — ракетными ударами, в том числе Владимира Зеленского, Кирилла Буданова, Валерия Залужного, Верховную Раду и т. д.

Кратко о главных последствиях объявления Украины страной-террористом:

Объявление любой визуальной, музыкальной и словесной символики Украины — террористической и запрещённой,

Запрет на любой бизнес, переводы частным лицам, прокачку ресурсов, оплату за услуги или товары на Украину — иначе это "финансирование терроризма",

Разрешение на уничтожение руководства террористического режима на Украине.

Разрыв связей и контактов с любой страной, поддерживающей Украину,

Ввод режима КТО вместо СВО и ужесточение военных ударов и действий на Украине

Исключение любых переговоров с Украиной (с террористами) и "договорняков", "зерновых сделок", и т. д.

По данным источников Pravda. Ru, близких к аппарату Госдумы и высокопоставленным представителям экспертного сообщества при Совбезе и правительстве России, "президенту доложены все предложения" и принятие решения по объявлению Украины "страной-террористом" теперь за ним.