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Антон Куликов

Из жизни параллельных миров: Фейгин* из Киева объявил о выборах президента России

2:33
Политика

Иноагент и экс-адвокат Марк Фейгин на данный момент является одним из лидеров в списке альтернативно одарённых деятелей, именующих себя оппозицией. Никто из них не успел додуматься предложить провести выборы президента России онлайн. А он смог!

Из жизни параллельных миров: Фейгин* из Киева объявил о выборах президента России
Фото: Wikimedia Commons

Да ещё с каким размахом. Кандидатам не понадобится прохождение каких-либо фильтров, победитель выборов по-фейгински получит свидетельство о своём избрании. Что он с ним потом будет делать, вопрос не то что бы интересный, но для порядка хотелось бы и на него знать ответ.

Да, список кандидатов не будет раскрыт до дня голосования, которое Фейгин наметил на 17 марта. Интрига! Хотя уверенно можно сказать, что там будет кто-то из завсегдатаев каких-нибудь "форумов свободной России".

И нет, Фейгина в списке не будет, себе он отводит роль арбитра. Ну в самом деле, кто всё это придумал?

Заинтересовались и готовы принять участие в голосовании? Поздравляем, теперь вы точно знаете, что вам нужно к психиатру. Ну а чтобы всё же зарегистрироваться для участия в этом действе, необходим паспорт с биометрическими данными. И никак иначе.

Нет, банковские карты с кодом не просят. Пока ещё не просят, во всяком случае. Но если попросят, будьте готовы предоставить и эти данные. Они очень нужны для свободного волеизъявления, а также мошенникам из украинских колл-центров.

Затрудняемся сказать, остались ли ещё люди, которые после историй с утечками данных с сайтов всяких "умных голосований" готовы поделиться своими данными, да ещё и биометрическими, с деятелями вроде Фейгина. Если таковые найдутся, то можем им только посочувствовать (и см. выше про психиатра).

Вообще, надо очень полагаться на собственную удачу, чтобы доверить что-либо человеку, который был адвокатом "льотчицы" Надежды Савченко, Pussy Riot и ряда других деятелей. Поскольку как только становилось известно, что за дело взялся Марк Фейгин, сразу же было понятно, что его подзащитный сядет. И хорошо, если не надолго (это тоже была очень большая удача).

Так а зачем же весь этот цирк с самоназначенным несмешным клоуном во главе сейчас понадобился? Для "делегитимизации Путина", для чего же ещё.

В общем, рационального объяснения затеи — ну кроме слива данных мошенникам из колл-центров, о чём было сказано ранее — этому нет. Параллельный мир, да и только.

* Признан иностранным агентом, МВД России объявлен в розыск

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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