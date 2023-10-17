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Олег Володин

Politico: РФ не развалится, "голые и босые" россияне - против Запада

5:08
Политика

Американцы постепенно осознают реальность, в которой Россия как главный вызов для Запада никуда не исчезнет, чем бы ни закончилась бойня на Украине.

Politico: РФ не развалится, "голые и босые" россияне - против Запада
Фото: openverse.org

Старший сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в Politico признал, что "шансы на распад России в результате конфликта ничтожно малы и полагаться на это не стоило с самого начала".

А ведь столько разговоров было после 24 февраля 2022 года — лидеры и политики стран Запада публично мечтали, что "Россия утонет в голоде", "санкции задушат экономику", "голые и босые россияне, оставшиеся без Apple Pay и Макдоналдса пойдут свергать Путина".

Никакого "демократического прорыва" в РФ не будет, даже если бы Украина выиграла — что уже сами военспецы и западные эксперты считают нереальным.

"Даже если там дело дойдет до чрезвычайных событий, будущая Россия останется, сточки зрения американца, авторитарной по внутренней структуре, экспансионистской по импульсу, пусть отстающей технологически и экономически, но великой державой — соперником США из-за противоположного мировоззрения" — считает автор.

Влияние России на мировой арене тоже невозможно свести к нулю, пишет эксперт. Это страна с ядерным арсеналом, с кибернетическими и космическими возможностями, культурой, предложением "давайте жить и делить мир по справедливости", а также с огромным военным потенциалом.

"Она была и остается ключевым фактором стратегической стабильности и мощным компонентом безопасности в Европе", — признаёт эксперт.

Европе придётся договариваться, как перекраивать архитектуру безопасности, чтобы защитить континент от России в долгосрочной перспективе, или решить, наконец, как выстраивать отношения с "огромной страной на востоке, столь чуждой по духу, но решающей для безопасности континента".

  • Россия останется мощным игроком в Арктике, а в других регионах её роль будет значимой для интересов США, поскольку конструктивные отношения с Египтом, Ираном, Израилем, Саудовской Аравией и Турцией придают России большой геополитический вес.
  • Отношения РФ с Саудовской Аравией влияют на глобальные нефтяные рынки, военные базы в Сирии дают ей влияние в Средиземноморье, а Дальний Восток с его ресурсами дает стимул для развития соза с КНР и самого Китая.

"Без России США не обойтись и нужно признать это, а не выдавать желаемое за действительное", — так Грэм (хоть и нехотя) делает вывод, что стремление нанести ущерб её экономике фактически противоречит американским интересам.

В целом и сильная, и слабая Россия угрожает единству Запада, но она всё равно была, есть и будет.

"Так что Вашингтону следует начать постепенно восстанавливать нарушенные каналы связи и искать площадки для диалога, и не продолжать неконструктивное противостояние на Украине. Игра там проиграна и это уже очевидно", — отмечает издание.

Вывод Грэма звучит так — что бы ни произошло на Украине, США от России как угрозы не избавятся.

Тем более в условиях, когда "порядок, основанный на правилах", не устраивает две трети стран мира, Америке придётся выстраивать отношения с соперником так, чтобы упрочить новое глобальное равновесие во имя американских интересов.

Впрочем, куда ярче ситуацию в России — с негодованием и ненавистью — описал известный в соцмедиа западный IT-эксперт, прилетавший в РФ "разрывать деловые отношения с агрессором и диктатурой".

"По лицам людей я понял, что вполне в общем-то их все устраивает происходящее, люди строят планы и выручка у них растет, денег у российского правительства на имеется много" — переживает он.

"Пророссийское "ментальное одичание" (ишь как загнул — прим. редакции) населения продолжается и только усиливается на фоне того, что качество и уровень жизни в целом не падает или падает незаметно", — делится бывший житель России.

"В целом вывод по поездке — у Путина и его системы все более чем благополучно, вопреки сказкам и надеждам. Москвичи и даже простые россиян не почувствовали за 2 года ничего страшного, от слова "совсем" — звучит в рассказе.

"Всем глубоко наплевать на прилёты украинских дронов атаки и мщения, это никого не волнует. Система может так существовать десятилетиями. Рынок полный, никаким голодом или дефицитом не пахнет и близко, хотя многое идет через параллельный импорт", — возмущён автор.

"Все, что мы сейчас переживаем, это надолго. Минимум до 2028-го, а может и на долгие десятилетия. Система вполне готова к этому, как я увидел. Не питайте иллюзии и надежды, для западно настроенных граждан всё очень плохо", — сообщает он.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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