СССР — единственная страна, нарушившая принцип "Разделяй и властвуй"

На 25 международном экономическом форуме Владимир Путин произнёс очень правильные слова. Не будем цитировать всё, выделим лишь критику США и Западных стран, которые, по мнению президента РФ, проводят политику, аналогичную грабительскому колониализму, а к другим странам относятся, как к своим колониям.

Владимир Владимирович не сказал ничего нового. Он повторил слова, сказанные более ста лет назад Лениным, а затем их не раз повторял и Сталин. В советской школе каждый из нас хорошо усвоил уроки колониальных войн Запада.

Неужели мы все в пылу перестройки об этом забыли, и все тридцать лет настойчиво пытались влиться в систему этого грабительского колониализма? Нет, конечно, всё мы знали. Просто лицемерно пытались придать ему ложный моральный смысл. С началом боевых действий на Украине общество, наконец, начало постепенно открывать глаза, но опасность кроется в другом — в наш век лицемерия человек-потребитель даже с широко открытыми глазами может не замечать того, что происходит у него прямо под самым носом.

Коротко о том, что лежит на поверхности

С начала двадцатого столетия наряду с фашизмом и нацизмом, которым противостояла идеология коммунизма, параллельно созревал новый тип диктатуры. Провоцируя мировые войны и революции, находясь от них на безопасном расстоянии, новая диктатура стремительно укрепляла своё влияние и власть.

Сразу после окончания Второй мировой войны на Западе принимается стратегия непрерывного экономического роста. Данная стратегия была принята как временная мера. Необходимо было восстановить разрушенные войной города, накормить голодное население. Но, как говорится, — "Ничего нет более постоянного, чем временное".

Экономические и социальные проблемы Запада начали назревать сразу после отмены золотого стандарта в 1971 году. Продолжать ранее взятый курс на непрерывный рост потребления, сохраняя золотой стандарт, стало уже невозможно. Система без возможности своего расширения начала деградировать.

Уничтожив советскую идеологию, финансовый капитал становится решающей силой во всех экономических и политических делах, он подчиняет даже те государства, которые обладали полнейшей государственной независимостью.

Закономерный процесс природы

Существует известный многим символ, на котором изображен Змей, пожирающий сам себя. Символ называется — Уробо̀рос. Уробо̀рос символизирует причину смерти, подсказывая нам — смотри в себя, корни твоей погибели в тебе самом! Это касается и системы: социальная она, политическая или экономическая, неважно. Достигнув своего предела, любая система, основанная на непрерывном росте, рано или поздно начинает пожирать себя. В научной среде этот процесс называется катаболизмом.

Ещё совсем недавно проводя колониальную политику, государства могли расширять свои границы, сохраняя рост экономики и политическое влияние. Со временем такой возможности становится меньше, ядерное оружие и страх получить "ответку" останавливает агрессора.

Господствующий класс на уровне инстинктов, находясь в замкнутом пространстве, невольно будет вынужден пожирать самый слабый и незащищённый слой населения, а затем уже и представителей своего класса. Этот процесс неизбежен для всех государств и политических блоков, в основе которых идеология материализма. Это вопрос лишь времени.

Идеология Лахновского правит современным миром

У людей должна быть только одна идеология, как говорил герой романа "Вечный зов" Лахновский:

"Человек хочет только жить и жрать, причём жить как можно дольше и жрать как можно слаще".

Кстати, если вы обратили внимание, эта фраза стала неким мерилом успеха государств в своём развитии. Продолжительность жизни и уровень потребления — главное условие оценки современного благополучия. Так что герой романа "Вечный зов" Лахновский был в чём-то прав.

Пытаясь создать видимость преимущества капитализма, система создала огромный слой потребителей, от которого господствующий класс будет просто вынужден избавляться. Также система будет избавляться и от тех, кому предоставила возможность обогатиться за счёт разграбления собственных государств. Это касается всех новых миллиардеров на всём постсоветском пространстве.

Об этом ещё в девяностых предупреждал глава еврейской общины Харькова Эдуард Ходос. Чуть позже его слова повторил Владимир Путин, обращаясь к российским олигархам. Он прямо предупредил всех новых русских о неизбежности конфискации их активов за рубежом. Держите свои бабки там, где вы их украли, не лезьте в политику и спите спокойно, возврата к советской идеологии не будет.

Лицемерие становится основой современной политики. И не только международной, но и внутренней. Много разговоров сегодня о том, что у государств нет надёжных союзников, — а как они вообще могут быть у стран с единой для всех идеологией Лахновского?

Российские элиты тридцать лет назад прямо объявили всем своим бывшим союзникам: извините, друзья, мы встраиваемся в Западную систему ценностей. Дмитрий Медведев открыто заявлял о том, что этот путь является приоритетным для молодой страны.

Я помню его заявления о необходимости приглашать в школы олигархов, чтобы те имели возможность передавать свой уголовный опыт молодым поколениям. Стоит напомнить, Дмитрий Анатольевич в юности сам был членом ВЛКСМ, а с 1986 по 1991 год — ещё и членом КПСС.

Борьба за сознание — это замысел или закономерность?

Давайте коротко проанализируем то, чему мы все в недалеком прошлом были свидетелями, и задумаемся об общей мировой тенденции!

На фоне искажения истории в СССР вспыхнули первые межнациональные конфликты. В Москве начали сносить памятники. Первым был снесён памятник Павлику Морозову, за ним последовал настоящий камнепад. После распада Союза этот процесс стремительно расползается по всем соседним государствам.

Советский народ всеми силами принуждали к покаянию за свою историю. Если кто ещё помнит, как в начале 90-х с самых высоких трибун звучали слова о том, что Россия — это молодое государство, которому отроду всего-то несколько лет.

Европа, тем временем, отрекается от своих христианских корней и начинает строить новую Вавилонскую башню. На европейском пространстве возникают новые ценности, несовместимые с человеческой моралью. В обществе насаждается свобода человеческого порока, размывается граница между мужчиной и женщиной.

Происходит невиданное по своим масштабам искажение истории. Новая Вавилонская башня под зонтиком военного блока НАТО начинает стремительно расширять свои границы. Идеология порока расползается по всем странам бывшего Союза.

В США под видом борьбы с расизмом также начинается борьба с историей, также сносятся исторические памятники и вычёркиваются из учебников основатели американской государственности. Полицейских вынуждали вставать на колени перед толпами протестующих, белых каяться перед чернокожими и оправдываться за своё историческое прошлое.

Если всё попытаться выразить в нескольких словах, то мы все являлись свидетелями того, как на глобальном уровне, была предпринята самая серьёзная попытка за короткий исторический срок изменить сознание человека.

Сварить народы, бросив их, как лягушку, в кипяток, не получилось. Лягушка выпрыгнула из кипящей воды. Тогда было принято решение варить её на медленном огне, постепенно доводя воду до кипения.

Для того, чтобы подчинить себе волю народов, хватает жёсткой политической диктатуры, но диктатура бессильна в стремлении подчинить себе человеческое сознание. История не один раз нам это доказывала, даже находясь под вековым игом иноземцев. Неутраченное сознание угнетённого народа всегда приводило к его возрождению.

Именно по этой причине Александр Невский, в своё время, не принял помощь от западных партнёров и не покончил с Ордой во времена её нашествия на Русь. Монголо-татары были захватчиками и не стремились изменить культуру и мировоззрение русского народа. Невский принял самое мудрое решение, он понимал к чему приведёт помощь от Папы Римского и его крестоносцев.

Историю мало просто помнить и знать все важные даты и события. Без понимания духа и смысла того или иного исторического периода времени, это не более, чем неосмысленная информация.

Сегодня я прекрасно понимаю, как пропагандистам так легко удалось убедить и повести за собой народы, которые своими руками уничтожили государство. Подавляющее большинство людей неосознанно повелось на ложь пропагандистов о некой свободе, которую те умело противопоставили сталинскому ГУЛАГу, извратив его предварительно до неузнаваемости.

ГУЛАГ

Чтобы как-то узаконить развал Советского Союза, новым элитам необходимо было найти оправдывающий их повод. Таким поводом стал сталинский ГУЛАГ.

Задумываться о происходящем я начал ещё во времена перестройки в СССР. Меня поражали масштабы информации, которая буквально захлестнула всё информационное пространство Союза. Как человек, который родился уже в конце пятидесятых в самом сердце КАРЛАГа, которого в то время окружали десятки людей, прошедших войну, лагеря и ссылки, хочу сказать: я никогда ранее не слышал от них ничего из того, что доносилось в то время буквально из каждого утюга. Если кто-то думает, что люди просто боялись говорить правду, тот сильно ошибается.

Известный философ Конфуций говорил о людях так:

"Благородный муж помогает людям увидеть то, что есть в них доброго, и не учит людей видеть то, что есть в них дурного. А низкий человек поступает наоборот".

Говоря простыми словами, тот, кто видит только плохое, не замечая хорошего, просто лжец и лицемер по своей природе.

Я сам был свидетелем того, как в середине 60-х в самом сердце КАРЛАГа автобусы и трамваи ездили с портретом Сталина на лобовом стекле, а такое выражение — "Сталина на вас нет!" — употреблялось в обществе чаще, чем лагерный мат.

Помню, когда появились выдержки из книги Александра Солженицына о ГУЛАГе, впервые они были напечатаны в каком-то самиздате ещё в семидесятых, многие из тех, кто сам прошёл лагеря, шутили по поводу его воспоминаний.

Я не могу плохо говорить о человеке, которого уже нет, но и в случайности я тоже не верю. Видимо, так распорядилась судьба, что мне пришлось столкнуться с людьми, которые знали его лично.

Первый раз это произошло в степях южного Казахстана, где Солженицын отбывал свою последнюю ссылку и, кстати, работал он там учителем. Затем уже в девяностых я встретил людей, которые находились с ним в Экибастузе. Там Александр Солженицын находился в лагере и занимал должность бригадира.

Солженицын был предан ленинским идеалам, настойчиво убеждал в этом окружающих. О своей преданности делу Ленина он писал и в своём ходатайстве о помиловании ещё на имя Хрущёва.

Я могу понять человека, который невольно оказался на Западе, и которому нужно было не просто выжить, а выжить с комфортом. Мне непонятно другое: как легко люди могут не только менять свои идеалы, но и публично обливать их грязью. А, может, это вовсе уже не те люди, которыми они были раньше?

Вся современная элита Литвы, которая ещё совсем недавно верой и правдой служила советским идеалам, по этой же причине резко сменила свою маску. Они, или уже их дети, и даже внуки сегодня являются активными участниками разжигания антисоветской истерии и ненависти между людьми.

Причину их ненависти я прекрасно понимаю: они ненавидят всё то, что напоминает им о собственном прошлом. Это прошлое преследует их повсюду. Эти люди пытаются разрушить всё, чему недавно поклонялись, становясь при этом мелкой пешкой в чужой игре.

Вспомните речи Бориса Ельцина, в которых он в 80-е боготворил идеи Ленина и коммунизма. И вспомните его же послания уже в 90-е годы. Я долго не мог поверить в то, что это говорит один и тот же человек. Наблюдая за происходящим, иногда в голову приходила мысль, что многих людей просто подменили.

Думаю, прав был Никола Тесла, когда утверждал:

"Наши достоинства и наши недостатки неразделимы, как сила и материя. Когда они отделяются, то человека больше нет".

Я также ранее неоднократно говорил и писал о том, что люди, сознание которых находится во власти их же инстинктов, становятся уже совершенно другими. Этот вывод я сделал не просто так, и не вчера. Этот вывод — результат глубокого многолетнего анализа.

Скрытые процессы гораздо глубже, чем то, что мы видим в реальности.

Сам я не экономист и, тем более, не политик, но я очень тонко чувствую окружающий мир и всё, что с ним связано.

Обострённое чувство во мне возникло давно, и на это была причина, но вот одно трагическое событие, которое произошло в 2004 году в Беслане, заставило меня взглянуть на мир уже другими глазами. Я на себе ощутил боль людей, потерявших своих детей. На чужую боль я всегда остро реагировал, но этот случай был особый. Я почувствовал некую невидимую связь, понял, что всё вокруг взаимосвязано. Это событие подтолкнуло меня к более глубокому размышлению, возникло острое желание найти причину происходящего в современном мире.

Происходящее очень легко объяснить стремлением к однополярному миру, борьбой за ресурсы и так далее, но если внимательно присмотреться, то всё окажется не так просто. Нарастающий хаос затрагивает все капиталистические страны, включая и Россию. Критическое падение рождаемости, высокая смертность, деградация политической, экономической и социальной сферы объединяет их все. Но и эти факты на фоне климатического хаоса покажутся незначительными.

Лесные пожары, наводнения, резкие перепады атмосферного давления и множество других природных аномалий усиливаются из месяца в месяц, даже вода начинает менять свои свойства. Все разговоры о причинах глобального потепления на планете и попытка свалить все грехи на технологические выбросы хоть и имеют определённые основания, но только лишь отчасти. Природа имеет свойство самоочищения и восстановления, как, впрочем, и сам человек.

Не берусь утверждать, что за этими процессами стоит какая-то конкретная сила. Скорее всего, развитие человечества имеет определённое ограничение, выйти за рамки которого оно не в силах. Многие историки давно обратили внимание на цикличность исторических процессов. Этот факт лишь подтверждает закономерное развитие цивилизации.

Более двадцати лет я внимательно отслеживаю перемены в людях, в начале двухтысячных даже запустил видеопроект под названием "Вперёд в прошлое". Сегодня я просто уверен: все проблемы кроются внутри самого человека, они зарождаются в его сознании и разрушают окружающий его мир.

Граница между добром и злом

В 19 веке в своём произведении "По ту сторону добра и зла" Фридрих Ницше сказал:

"Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем".

Ницше считал, что то, как развивается современная цивилизация, отравляет душу человека. Люди в борьбе со злом сами становятся чудовищами, потому что они пытаются делать добро такими же злыми и бесчеловечными методами, а их душа при этом грубеет, и в ней остаётся мало человеческого.

Для меня всё более очевидным становится то, что в нашем сознании происходит неосознанное размытие границы между положительными и отрицательными сторонами нашего быта. Назовём эту границу "гранью между добром и злом".

Грань между ними всегда была тонкой. Как гласит народная мудрость: от любви до ненависти всего один шаг. Наш мир так устроен даже на клеточном уровне. Как говорили мудрые люди, если существует что-нибудь, обязательно должно существовать и "анти-что-нибудь". Если бы не было зла, то откуда тогда взяться добру?

Наверное, мне не стоит объяснять принцип получения электрической энергии, которая питает всю нашу цивилизацию? Положительный заряд без отрицательного не зажжёт вашу лампочку в квартире и не согреет вас в суровый мороз.

Принцип взаимодействия противоположных энергий заложен во всей нашей природе, и человек, как носитель добра и зла, разума и плоти, является первоисточником этого процесса.

Основой стабильности в нашем мире является гармония, нарушение которой всегда вызывает хаос. Именно поэтому все традиционные религии и философские учения делают особый упор на внутреннюю борьбу человека со своими порочными инстинктами. В Исламе борьба с пороками называется Великий Джихад. Это не только нравственный аспект, это главное условие существования нашего мира.

В Советском Союзе эта борьба была оформлена на идеологическом уровне, она отражалась в детских мультфильмах, фильмах, в школьном образовании. Каждый советский ребёнок знал, что такое хорошо, а что такое плохо.

Наверное, не только я обратил внимание на один очевидный факт — то, что ещё тридцать лет назад считалось пороком, сегодня считается уже достоинством. В своё время Федор Достоевский писал о будущем человечества: нет больше зла, а, значит, нет и преступления.

Где она, эта свобода?

Мне неоднократно в своей юности приходилось слышать слова о некой внутренней свободе человека. Как правило, об этом упоминали люди, прошедшие лагеря и ссылки. Эти слова высказывал и мой отец, говоря о том, что и в тюрьме человек может быть свободным, а, находясь на свободе, оставаться в неволе. Долгое время я не понимал значения этих слов, но озарение с годами всё же пришло: свобода в сознании каждого из нас.

Доктор Уильям Тиллер, физик с мировым именем, в своей монографии "Наука и трансформация человека" убеждает читателя в том, что "современная наука, игнорирующая сознание, поместила человечество в глубокую потенциальную яму, выбраться из которой практически невозможно для подавляющего большинства ныне живущих людей".

Прозрение: почему люди тоскуют по СССР?

Истина — это дочь времени. Никакие архивные документы, тем более, государственная пропаганда, не смогут дать ответа на все вопросы.

Прошло уже более тридцати лет с того времени, как не стало Советского Союза, и, чем больше истина начинает проявлять себя в сознании людей, тем сильней это сознание искусственно заполняется страхом и ненавистью.

Я давно обратил внимание, говорил и писал о том, как изменились глаза людей. Ещё совсем недавно глаза называли зеркалом души, а сегодня это утверждение полностью потеряло смысл.

Ностальгию по советскому прошлому пропагандисты объясняют, как ностальгию людей по своей молодости. Это лживое утверждение. Большинство людей тоскуют по тем человеческим отношениям, по чувству единства и уверенности в завтрашнем дне. Сегодня этого нет нигде. Всё вокруг оценивается с точки зрения материальной прибыли, человек человека рассматривает как пищу для получения личной выгоды.

Ещё совсем недавно я считал, что за всем злом, происходящим на планете кроется чей-то замысел. Сегодня я так не считаю. Все негативные процессы, происходящие вокруг, — результат помыслов в нашем сознании, которое, к огромному сожалению, у большинства потребителей, находится в полной зависимости их же негативных инстинктов и эмоций. Впадая в зависимость от порока, человеческое сознание теряет связь с разумом, а значит, и с окружающим миром. Природа не допустит подобных отклонений.

Это означает только одно: окружающий нас мир неизбежно начнёт погружаться в хаос независимо от технологических достижений, которые существуют лишь для того, чтобы удовлетворять растущие материальные запросы человеческого воображения.

Остановить глобальные разрушительные процессы можно попытаться только одним способом: остановить их прежде в своём сознании. Для этого просто необходимо воссоздать образ будущего в сознании человека.

Идеология в этом смысле является главной составляющей. Сегодня многие говорят о возрождении государственной идеологии, но не говорят о её смысловом наполнении. Главный смысл идеологии — указать достоинства и пороки общества, провести чёткую границу между чёрным и белым, между добром и злом.

Когда ребенок с детства знает, что такое хорошо и что такое плохо, он не переступит внутреннюю границу между ними. Вспомните стих Маяковского, который знал каждый советский ученик. Стих так и назывался "Что такое хорошо и что такое плохо", и он был написан в середине двадцатых годов прошлого столетия.

В силу общественного сознания можно верить, можно и не верить, даже несмотря на то, что историческая практика доказывала эту силу не один раз. Именно благодаря общественному сознанию в СССР за короткий срок были достигнуты такие успехи, которые не в силах повторить ни одна другая страна в мире. Сознание людей помогло одолеть фашизм, в короткий срок восстановить экономику и отправить первого человека в космос.

Я долго разглядывал лица людей на параде 7 ноября 1941 года. В их глазах не было страха, в их лицах чувствовалась уверенность, у некоторых присутствующих людей на лицах были улыбки. Этот парад имеет наиболее важное, сакральное значение, чем парад, проведённый уже 24 июня 1945 года. Солдаты, пройдя Красную площадь, сразу шли на передовую, а весь мир, затаив дыхание, ждал исхода битвы за Москву. Этот парад предопределил исход войны.

Вера советских людей способствовала самой высокой рождаемости в мире, и этот факт опровергнуть не сможет никто. Люди были уверены в завтрашнем дне, они были спокойны за будущее своих детей. Сегодня молодые семьи боятся иметь детей, они предпочитают заводить животных, и дело тут вовсе не в деньгах. На подсознательном уровне люди не хотят растить детей, они просто не верят в справедливое будущее их жизни. Люди не хотят, чтобы их дети обслуживали инстинкты узкой группы ненасытных особей.

Задайте себе вопрос: почему глобальные Западные структуры настаивают на запрещении любой государственной идеологии в странах своих сателлитов? Их просто пугает даже возможность пробуждения массового сознания людей. Разделяй и властвуй — этот принцип не меняется веками, исключением был лишь советский период.

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