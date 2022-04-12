У Жириновского был бы сейчас карт-бланш на пророчества: мнение эксперта

Каким политиком и человеком был Владимир Жириновский, как ему удалось ещё в 1994 году предсказать раскол на Украине, и почему умение формировать информационную повестку дня так важно в период спецоперации, которую проводит Россия, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

Харизматичный лидер

— Людмила Фёдоровна, мы простились с лидером фракции ЛДПР Владимиром Вольфовичем Жириновским. В своё время я делала с ним несколько интервью, он был очень интересный, образованный человек. Как вы его оцениваете?

— О нём писали разное. Он был очень противоречивый человек. Жаль, что он ушёл в такое время, когда у него был бы карт-бланш на его высказывания. Многие его высказывания были пророческими, и он очень бы сейчас помог бороться с информационной кампанией против России.

Это был незаурядный человек, с ярким лидерским потенциалом. Он умел использовать ситуацию, подбирать нужных людей в нужное время. У него было хорошее образование, он постоянно развивался. Я на интервью задала ему вопрос: "У вас такие интересные выступления. Как вы к ним готовитесь?" Он сказал, что для каждого выступления набирает материал в течение длительного периода. Он никогда не знал, с чего начнёт и чем закончит речь: он был маэстро экспромта. Очень часто (это бывает именно у лидеров) во время речи к нему приходило озарение.

Ему нужна была аудитория, он получал информацию, флюиды от людей, и в процессе речи к нему приходили новые идеи, которые он потом вбрасывал в массовую аудиторию.

Он любил и умел нравиться. Хотя иногда он любил и тишину: он играл, но чувствовал меру. Он не был актёром, но использовал смеховые ресурсы в политике. Он знал, когда серьёзную ситуацию нужно и можно разрядить. Помните, на встрече у Путина он предложил трактовку "Му-Му" Тургенева? Там смеялись все. Это не было домашней заготовкой, просто он почувствовал, что надо разрядить ситуацию. Часто в политике нужна подпитка хорошего здорового смеха. Но у него были ситуации, с которыми он справиться не мог. Например (я даже спрашивала его об этом), когда он облил Немцова соком. Он просто не мог сдержаться. Это не было заготовкой.

Жириновский использовал ресурсы, которые у него были:

ораторское мастерство,

смех,

технологии влияния и управления обществом.

Сегодня многие политики открещиваются от того, что изучают технологии влияния на аудиторию. А он не стеснялся об этом говорить. У него была хорошая теоретико-методологическая подготовка для работы с разными аудиториями.

У человека, который знает несколько языков, развит интеллект. Лидер с высоким коэффициентом интеллектуального развития имеет возможность правильно подбирать команду. У него был призыв молодых людей — "Сокол Жириновского". Он умел подбирать сотрудников, и эти люди сегодня успешно работают у него. Он был щедрым по отношению к людям, с которыми работал. Один молодой человек мне рассказал, что он переехал из Белоруссии, встретился с Жириновским, и тот ему помог с работой, дал квартиру. Просто так, представляете, в такое сложное время он дал человеку квартиру? Владимир Вольфович вникал в проблемы людей.

Умение предвидеть

— Не у каждого политического лидера есть проектное мышление. Жириновский мыслил проектом. Проектное мышление позволяло ему совершать открытия.

Очень жаль, что сейчас, когда он нужен был бы как лидер мнений, как человек, который предвидел это сложное время, Владимира Вольфовича с нами нет.

— Сейчас появилось много эфиров, где Жириновский делает прогнозы про Украину, причём в 1994 году, когда даже помыслить нельзя было о таком развитии ситуации. Это интуиция, дар?

— Это дар предвидения, которое бывает, когда вдруг происходит озарение. Такое случается у великих людей. Просто Жириновский себя во многом растрачивал на эпатаж. А вот его большой интеллектуальный потенциал оказался не полностью задействован, к сожалению. А ведь он мог быть сегодня использован во время специальной операции, которую мы проводим. Жириновский мог находить множество информационных поводов. Он сам:

создавал информационную повестку дня,

управлял ею,

вбрасывал новости,

знал, в какой момент какая новость пойдёт, какой у неё потенциал.