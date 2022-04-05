Делягин: Россия способна "сломать” Европу в любой момент

Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Россия может за несколько часов добиться полной отмены европейских санкций. Для этого, полагает он, достаточно перекрыть экспорт ряда товаров.

Делягин считает, что Россия должна была предельно жёстко отвечать на западные санкции с самого начала, особенно после заморозки международных резервов. По его мнению, Россия способна "сломать Европу в любой момент".

При желании вечером дня блокирования резервов РФ могла вернуть себе право ими распоряжаться, прекратив поставки европейцам всех углеводородов, металлов и прочего сырья, а также полуфабрикатов. Ограничиваться нефтегазовыми статьями, как считает Делягин, не следует. В этом случае ЕС уже бы разблокировал все замороженные резервы России — их объём Делягин оценивает в 150 млрд долларов.

"И мы бы уже забыли, что такое санкции, понятия бы не имели, что можем что-то из Европы не получить", — сказал Делягин в эфире YouTube-канале "Рой ТВ".

По его мнению, перевод расчёта за поставки природного газа на рубли шаг правильный, но недостаточной. Михаил Делягин предлагает воздействовать на США ограничениями поставок наиболее важной для американской экономики российской продукции. А именно:

минеральных удобрений;

урана;

титана.

Кроме того, он напомнил, что Россия играет важную роль в производстве микросхем, поставляя сапфировые подложки, палладий, а также неон.

Напомним, во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила решения по пятому пакету санкций Евросоюза против России:

запрет российским судам заходить в порты Евросоюза;

запрет экспорта в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму €10 млрд;

запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС;

запрет на любую финансовую поддержку для российских государственных органов;

предложение о запрете на импорт угля из России на сумму €4 млрд в год;

предложение ввести полный запрет на сделки с четырьмя "ключевыми российскими банками", включая ВТБ;

предложение ввести запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов;

ЕС разрабатывает новые санкции в отношении импорта нефти из России.

запрет на импорт российских товаров на сумму €5,5 млрд, включая древесину, цемент, морепродукты и спиртные напитки;

Евросоюз готовит новые санкционные списки физических лиц.