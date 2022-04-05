Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что Россия может за несколько часов добиться полной отмены европейских санкций. Для этого, полагает он, достаточно перекрыть экспорт ряда товаров.
Делягин считает, что Россия должна была предельно жёстко отвечать на западные санкции с самого начала, особенно после заморозки международных резервов. По его мнению, Россия способна "сломать Европу в любой момент".
При желании вечером дня блокирования резервов РФ могла вернуть себе право ими распоряжаться, прекратив поставки европейцам всех углеводородов, металлов и прочего сырья, а также полуфабрикатов. Ограничиваться нефтегазовыми статьями, как считает Делягин, не следует. В этом случае ЕС уже бы разблокировал все замороженные резервы России — их объём Делягин оценивает в 150 млрд долларов.
"И мы бы уже забыли, что такое санкции, понятия бы не имели, что можем что-то из Европы не получить", — сказал Делягин в эфире YouTube-канале "Рой ТВ".
По его мнению, перевод расчёта за поставки природного газа на рубли шаг правильный, но недостаточной. Михаил Делягин предлагает воздействовать на США ограничениями поставок наиболее важной для американской экономики российской продукции. А именно:
Кроме того, он напомнил, что Россия играет важную роль в производстве микросхем, поставляя сапфировые подложки, палладий, а также неон.
Напомним, во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен огласила решения по пятому пакету санкций Евросоюза против России:
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