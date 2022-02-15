Госдума приняла проект обращения к российскому президенту с просьбой признать независимость ЛДНР.
Прежде чем отправиться к президенту, документ должен пройти обсуждение в МИД.
В пояснительной записке к документу говорится, что депутаты Госдумы однозначно поддерживают жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в 2014 году провели референдум о независимости на своей территории.
Напомним, тогда за образование нового государства выступили 89% жителей ДНР и 96% жителей ЛНР. В обращении говорится, что за последние восемь лет на территории этих государств были построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.
Эксперты считают, что в Кремле давно подготовили "мирный" вариант решения "украинской проблемы". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее заявил, что его фракция готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже за такое развитие событий.
В итоге первый проект набрал 310 голосов, второй — 351.
"Принятие того или другого постановления не означает сразу же признания ДНР и ЛНР. Решать этот вопрос будет только президент РФ", — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Многие считают, что стартовое "продвижение" документа специально отдали в руки так называемой парламентской "оппозиции", тем самым как бы снимая ответственность с российских властей.
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал вопрос признания Россией ЛДНР: "Здесь мы рассчитываем на правильное и своевременное, и с учётом в том числе внешних факторов, решение со стороны Российской Федерации. Каким это решение будет, мы не знаем. Но мы готовы к любым решениям".
Политолог Константин фон Эггерт считает, что Москва занялась этим вопросом, поскольку понятно, что никаких гарантий безопасности, никакого права вето на решения НАТО не получит.
Потому готовится поставить Украину и Запад перед новым свершившимся фактом — если не юридическим признанием, то "взятием под защиту" ЛНР и ДНР и легализацией российского военного присутствия на этой фактически контролируемой Москвой территории Украины".
Многие аналитики негативно относятся к этой инициативе и предрекают Москве нешуточные проблемы в связи с возможным решением, указывая на Абхазию и Южную Осетию. Однако эксперты отмечают: хуже российской экономике "уже не будет", а в Донбассе "проживают не менее 600 тысяч граждан РФ".
"Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты", — заявил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев сразу после оглашения итогов голосования.
Такое заявление он сделал в ответ на вопрос представителя партии "Новые люди" Антона Ткачёва, усомнившегося в том, что жители России готовы "отказаться от зарплаты и части холодильника" ради перспективы признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
"По сути, признание ЛДНР — это реализации "плана Б", так как Киев по факту отказывается от реализации Минских соглашений. Закрывать и дальше глаза на затянувшуюся гуманитарную катастрофу в республиках и делать вид, что это чужая проблема, попросту нельзя, поскольку через Донбасс проходит линия фронта, а это неизбежно приведёт к возобновлению активных боевых действий", — пишут авторы "Выпускайте Кракена".
А вот российский сенатор Андрей Климов пояснил: обращение Госдумы к президенту Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР "не предполагает какого-то "вторжения" на Украину и отражает мнение большой части россиян".
Вот что сказал сразу после принятия решения спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Принято решение… направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке".
"В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", — закончил он.
Зачем это всё потребовалось?
"Россия подаёт очередной "мяч" — заявляет об отводе войск после учений в места дислокации. В зависимости от того, как будет принята подача, будет сделан очередной ход. Но чтобы партнёры не впали в искушение расценить нашу добрую волю как свою "победу" в рамках кампании по информационному давлению и санкционным угрозам, фиксируется возможность принятия уже необратимых решений. Этих изменений геополитического ландшафта вполне можно избежать, если конструктивно подходить к удовлетворению справедливых и вполне умеренных требований гарантий безопасности РФ", — пишут авторы "Темника".
"Чтоб вы понимали, так проголосовали за проект КПРФ о признании ДНР и ЛНР, который направляется сразу президенту. Почти единогласно. Так в Госдуме по разнарядке не голосуют. Это скорее выражение воли избирателей. Ну и если уж признавать независимость, то в границах бывших областей", — поясняет журналист Александр Коц.
"В случае признания Россией ЛДНР, непризнанные пока республики заключат "лежащие под сукном с 2016 года" международные соглашения, в которых будут зафиксированы обязательства по оказанию поддержки и помощи", — заявил Pravda.Ru источник, близкий к "лицам, принимающим решения" в ДНР.
"Помощь традиционно бывает экономической, социальной, гуманитарной и, наконец, военной — например, в виде ввода контингента для обеспечения безопасности по примеру Абхазии и Южной Осетии. Будем ждать русских защитников, если президент (Путин) примет такое решение", — поделился он. Добавив пример: "После 2008 года ни одна страна (в смысле — Грузия) не рискует связываться с Абхазией, после того как РФ её признала".
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