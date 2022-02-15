Госдума признала ЛДНР: дальнейшие действия и последствия

Госдума приняла проект обращения к российскому президенту с просьбой признать независимость ЛДНР.

Прежде чем отправиться к президенту, документ должен пройти обсуждение в МИД.

В пояснительной записке к документу говорится, что депутаты Госдумы однозначно поддерживают жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в 2014 году провели референдум о независимости на своей территории.

Напомним, тогда за образование нового государства выступили 89% жителей ДНР и 96% жителей ЛНР. В обращении говорится, что за последние восемь лет на территории этих государств были построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

Эксперты считают, что в Кремле давно подготовили "мирный" вариант решения "украинской проблемы". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов ранее заявил, что его фракция готова поддержать проект. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже за такое развитие событий.

Документ, внесённый депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артёмом Туровым , предусматривал сначала консультации с МИД РФ

и , предусматривал сначала консультации с МИД РФ Проект постановления от фракции КПРФ предусматривал немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

В итоге первый проект набрал 310 голосов, второй — 351.

"Принятие того или другого постановления не означает сразу же признания ДНР и ЛНР. Решать этот вопрос будет только президент РФ", — заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Многие считают, что стартовое "продвижение" документа специально отдали в руки так называемой парламентской "оппозиции", тем самым как бы снимая ответственность с российских властей.

Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал вопрос признания Россией ЛДНР: "Здесь мы рассчитываем на правильное и своевременное, и с учётом в том числе внешних факторов, решение со стороны Российской Федерации. Каким это решение будет, мы не знаем. Но мы готовы к любым решениям".

Политолог Константин фон Эггерт считает, что Москва занялась этим вопросом, поскольку понятно, что никаких гарантий безопасности, никакого права вето на решения НАТО не получит.

Потому готовится поставить Украину и Запад перед новым свершившимся фактом — если не юридическим признанием, то "взятием под защиту" ЛНР и ДНР и легализацией российского военного присутствия на этой фактически контролируемой Москвой территории Украины".

Многие аналитики негативно относятся к этой инициативе и предрекают Москве нешуточные проблемы в связи с возможным решением, указывая на Абхазию и Южную Осетию. Однако эксперты отмечают: хуже российской экономике "уже не будет", а в Донбассе "проживают не менее 600 тысяч граждан РФ".

"Я уверен, что народ России сегодня поддерживает полностью наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты", — заявил депутат от КПРФ Казбек Тайсаев сразу после оглашения итогов голосования.

Такое заявление он сделал в ответ на вопрос представителя партии "Новые люди" Антона Ткачёва, усомнившегося в том, что жители России готовы "отказаться от зарплаты и части холодильника" ради перспективы признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

"По сути, признание ЛДНР — это реализации "плана Б", так как Киев по факту отказывается от реализации Минских соглашений. Закрывать и дальше глаза на затянувшуюся гуманитарную катастрофу в республиках и делать вид, что это чужая проблема, попросту нельзя, поскольку через Донбасс проходит линия фронта, а это неизбежно приведёт к возобновлению активных боевых действий", — пишут авторы "Выпускайте Кракена".

А вот российский сенатор Андрей Климов пояснил: обращение Госдумы к президенту Владимиру Путину по признанию ДНР и ЛНР "не предполагает какого-то "вторжения" на Украину и отражает мнение большой части россиян".

Вот что сказал сразу после принятия решения спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Принято решение… направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке".

"В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединённых Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств", — закончил он.

Зачем это всё потребовалось?

"Россия подаёт очередной "мяч" — заявляет об отводе войск после учений в места дислокации. В зависимости от того, как будет принята подача, будет сделан очередной ход. Но чтобы партнёры не впали в искушение расценить нашу добрую волю как свою "победу" в рамках кампании по информационному давлению и санкционным угрозам, фиксируется возможность принятия уже необратимых решений. Этих изменений геополитического ландшафта вполне можно избежать, если конструктивно подходить к удовлетворению справедливых и вполне умеренных требований гарантий безопасности РФ", — пишут авторы "Темника".

"Чтоб вы понимали, так проголосовали за проект КПРФ о признании ДНР и ЛНР, который направляется сразу президенту. Почти единогласно. Так в Госдуме по разнарядке не голосуют. Это скорее выражение воли избирателей. Ну и если уж признавать независимость, то в границах бывших областей", — поясняет журналист Александр Коц.

"В случае признания Россией ЛДНР, непризнанные пока республики заключат "лежащие под сукном с 2016 года" международные соглашения, в которых будут зафиксированы обязательства по оказанию поддержки и помощи", — заявил Pravda.Ru источник, близкий к "лицам, принимающим решения" в ДНР.

"Помощь традиционно бывает экономической, социальной, гуманитарной и, наконец, военной — например, в виде ввода контингента для обеспечения безопасности по примеру Абхазии и Южной Осетии. Будем ждать русских защитников, если президент (Путин) примет такое решение", — поделился он. Добавив пример: "После 2008 года ни одна страна (в смысле — Грузия) не рискует связываться с Абхазией, после того как РФ её признала".

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