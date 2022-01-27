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Автор Антон Куликов

Фёдор Лукьянов об ответе США: игра только началась, слабонервным лучше отвлечься

Политика

Политолог Фёдор Лукьянов считает, что параметры ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности понятны, а потому следует ожидать следующей фазы эскалации.

Фёдор Лукьянов об ответе США: игра только началась, слабонервным лучше отвлечься

Ответы из Вашингтона и Брюсселя были переданы накануне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты не ответили на главный вопрос о недопустимости расширения НАТО и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать России.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания на госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где "они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией". По словам Пескова, "основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма".

При этом пресс-секретарь президента России воздержался "от каких-то концептуальных оценок" в отношении ответа США на предложения РФ.

Политолог Фёдор Лукьянов полагает, что после ответов США и НАТО следует ожидать следующей фазы эскалации.

"Содержание — демонстрация силы, но не её применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательные бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны", — написал он в telegaram-канале "Россия в глобальной политике".

Эксперт полагает, что инициатива будет исходить от России, "ответ с другой стороны, вероятно, в нескольких точках и не один раунд". При этом коммуникации на политическом и дипломатическом уровне будут сохраняться, "возможно, вплоть до высшего уровня (Байден-Путин), происходит прощупывание возможностей перехода к снижению напряжённости".

По мнению Лукьянова, "всё это представляет собой малопривлекательное зрелище, а слабонервным лучше постараться на что-нибудь пока отвлечься".

"Успокаивать должно одно. Урон от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех. Поэтому цель каждого — избежать её, заменив иными формами поведения. И чем выше нервное напряжение и накал страстей, тем более убедительной заменой войны они служат. Пожелаем участникам соревнований успеха на этом поприще. От всей души", — констатировал Фёдор Лукьянов.

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Куратор: Олег Артюков
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