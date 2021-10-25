Казань не хочет уступать Москве президента

Депутаты Госсовета Татарстана 25 октября высказались по поводу законопроекта "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", который был внесён в Госдуму почти месяц назад, 27 сентября. Высказались единодушно — все 82 депутата, присутствовавших на заседании, законопроект не поддержали.

Как можно понять из комментария главы комитета Госсовета по госстроительству Альберта Хабибуллина, основная претензия заключается в том, что в законопроекте всех руководителей субъектов РФ предлагается именовать главами регионов. В то время как Татарстан остаётся единственным регионом России, который возглавляет президент.

"В представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентирует вопросы формирования системы региональных органов государственной власти", — сказал Хабибуллин. По его словам, это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.

Хабибуллин предложил коллегам воздержаться от дискуссий по этому вопросу. В этом его поддержал спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, который, впрочем, не исключил возвращения к обсуждению данного вопроса позднее. Депутатам Госдумы от Татарстана рекомендовано поддержать позицию Госсовета.

После того, как законопроект был внесён в Госдуму, в Казани сначала воздерживались от официальных комментариев, ссылаясь на то, что не ознакомились с текстом документа. Но зато в течение месяца периодически появлялись обращения общественности с призывами сохранить пост президента Татарстана. В середине октября на митинге Всетатарского общественного центра, посвящённого памяти защитников Казани, погибших при штурме города войсками Ивана Грозного, тоже потребовали сохранения поста президента.

Стоит напомнить, что первые выборы президента Татарстана состоялись 12 июня 1991 года. То есть в тот же день, что и первые выборы президента РСФСР. Тогда президентом Татарстана был избран Минтимер Шаймиев.

К слову, за год до того в Казани председатель Верховного совета РСФСР (и будущий первый президент РСФСР) Борис Ельцин произнёс знаменитую фразу про "берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить". Да, у неё было и продолжение: "Но вы находитесь в центре России — и об этом нужно подумать". Но запомнили только часть фразы.

В общем, можно было предполагать, что реакция Казани на инициативу называть глав регионов исключительно главами регионов будет именно такой. В январе этого года спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, говоря о поправках в Конституцию, заявил, что пост президента Татарстана будет сохранён.

Хотя, конечно, сегодняшнее решение депутатов парламента Татарстана точку в вопросе не ставит. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "должность президента в стране должна быть одна", но при этом "существует специфика некоторых регионов".

"Президент с пониманием относится к этой специфике. Но, с другой стороны, будущее покажет, насколько всё-таки возможна перспектива того, чтобы это было всё приведено к единому знаменателю", — заявил Песков.

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