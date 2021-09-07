Почему пермский губернатор счёл трусами некоторых кандидатов от "Единой России"

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин счёл трусами некоторых кандидатов в депутаты от "Единой России", которые в агитационных материалах скрывают принадлежность к этой партии. Он полагает, что решать эту проблему должны в "Единой России".

Губернатор о кандидатах

Сам Махонин в этой партии не состоит, однако он возглавляет список ЕР на выборах в законодательное собрание Пермского края, а также региональную группу партии на выборах в Госдуму. Решение возглавить списки единороссов губернатор объяснил тем, что "Единая Россия" оказала ему поддержку на губернаторских выборах в 2020 году.

Так вот, возвращаясь к теме трусов. На встрече с главными редакторами пермских СМИ губернатора спросили, как он относится к тому, что некоторые кандидаты от ЕР скрывают в агитационных материалах принадлежность к партии.

"Трусы. Заставлять кого-то бить кулаком в грудь — не моя задача. Есть партия. Речь идёт о партии. Пускай они решают внутри партийной организации. Моя задача, и это моё взвешенное решение, я считаю, что нам нужно сформировать на следующий период нормальные законодательные органы", — сказал Дмитрий Махонин.

Проблема была и раньше

Стоит заметить, что ранее пермский губернатор участвовал в выборах от партии "Яблоко", хотя и в ней он тоже не состоял. На выборах в Госдуму в 2016 году Дмитрий Махонин возглавлял региональный список "Яблока". Но тогда партия в Госдуму не прошла.

Стоит заметить, что несколько лет назад многие кандидаты, поддерживаемые "Единой Россией", шли на выборы, стараясь не афишировать тот факт, что сотрудничают с единороссами. Однако в руководстве партии сочли такую практику неправильной и от неё было решено избавиться.

Об этом, в частности, говорил председатель партии Дмитрий Медведев в октябре 2019 года на встрече с кандидатами в региональные партсекретари "Единой России". Тогда он посетовал на тенденцию скрывать принадлежность к "Единой России". Дмитрий Медведев тогда фактически признал, что у ЕР могут возникать сложности, но отметил, что это не повод маскироваться под самовыдвиженцев.

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