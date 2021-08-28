Союз коммунистической молодежи: в КПРФ – одни буржуи

В рамках перфоманса на Охотном ряду художественное объединение ARTель "БОЛТ" Союза коммунистической молодежи (СКМ) призвало Геннадия Зюганова снять с выборов в Госдуму весь партийный список КПРФ, чтобы "не позорить честных коммунистов".

"В списке кандидатов от "партии трудового народа" вновь не оказалось ни одного человека труда, одни олигархи-спонсоры и партийные функционеры-миллионеры. А это уже откровенный плевок в душу идейных коммунистов и надругательство над здравым смыслом", — считают комсомольцы.

Активисты заявили, что современные "зюгановцы" не имеют никакого отношения к левым идеям и коммунизму.

Эти заявления представители СКМ сделали у здания Государственной Думы, откуда публично обратились к лидеру КПРФ. При этом они были одеты в черные фраки и цилиндры в стиле советских карикатур на буржуазию.

"Маркс, Ленин, Сталин и Мао были бы в шоке от таких "коммунистов", живущих в роскошных особняках, владеющих офшорами за границей и элитной зарубежной недвижимостью, ложками жрущих черную осетровую икру и упивающихся французским шампанским Dom Perignon, — сказала член СКМ и "БОЛТ" Дарья Анисимова. — А именно так у нынешних коммунистов принято гулять на партийных съездах. Разумеется, у таких самозванцев нет морального права говорить от лица трудового народа. Однако господа-товарищи из зюгановской свиты имеют наглость постоянно лицемерно причитать о судьбах Родины и нелегкой доле рабочего человека, которого они видят исключительно из окон своих элитных автомобилей".

Кстати, именно любителей дорогих иномарок из предвыборных партсписков КПРФ в первую очередь обличали активисты "БОЛТ" в рамках акции.

У бизнесмена, депутата Смоленской областной думы, кандидата в депутаты Госдумы Андрея Митрофаненкова 12 машин — восемь грузовых и четыре легковых, в том числе "БМВ X6 xDrive30d", "инфинити QX70" и "тойота камри", а также четыре земельных участка, гараж почти на 152 квадратных метра и семь нежилых помещений. У члена фракции КПРФ в Госсовете Республики Татарстан Николая Атласова 13 авто, среди которых есть и премиальный "лексус", подсчитали члены СКМ.

Досталось олигархам-коммунистам из Марий Эл, владельцам агрохолдинга "Звениговский", именуемого в PR-целях "совхозом", отцу и сыну Казанковым. "Красный" депутат Госдумы Сергей Казанков — сын бывшего думского депутата от КПРФ Ивана Казанкова, неоднократно судимого за мошенничество, владеет автомобилем "порше". Именно эту парку автомобилей предпочитает и другой депутат Госдумы, один из ближайших соратников Зюганова, рыботорговец Владимир Блоцкий, включенный на предстоящих выборах в список региональной группы № 25 от Кировской и Нижегородской областей. Таких автомобилей у Блоцкого даже два. А его официально задекларированный доход в 2020 году составил 284 млн рублей.

Другим аграрным олигархом-миллиардером из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ оказался владелец ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин. По оценке молодых коммунистов из СКМ, типичный "кулак-мироед" с многомиллиардным состоянием недостоин представлять на выборах коммунистическую партию. Грудинин не патриот, отмечают "болтовцы", у него двухэтажный особняк ценой почти 800 тысяч евро и площадью в две сотни квадратных метров в курортном испанском городке Салоу, а также акции офшорных компаний и многочисленные счета в австрийских и швейцарских банках на миллионы долларов и евро. Кроме того, "болтовцы" утверждают, что Грудинин не верен не только Родине, но и своей венчанной по православному обряду супруге. По их словам, олигарх сожительствует еще и с молодой подчиненной и даже завел с ней общих детей. При всем этом КПРФ поставила Грудинина третьим номером федеральной части партсписка на предстоящих выборах в Госдуму. Но ЦИК снял его кандидатуру, выявив его офшор.

По мнению участников акции у Госдумы, аномалия в рядах компартии — еще один миллиардер, депутат Госдумы и кандидат от КПРФ на предстоящих думских выборах Михаил Берулава. Он является президентом сети коммерческих вузов под брендом "Университет Российской академии образования" (УРАО). Берулава сколотил многомиллиардное состояние на торговле дипломами о высшем образовании гособразца. При этом в "образовательных заведениях" Берулавы не играют роли ни знания студентов, ни квалификация преподавателей, важна лишь толщина кошелька "обучаемого". За деньги коммерциализатор высшего образования готов снабдить дипломом абсолютно любого. Студенты его "вузов" даже наградили Берулаву ехидным прозвищем "Беру лавэ". По данным СМИ, годовой доход одного только филиала сети УРАО составляет в среднем 14 миллионов рублей, а выручка головной организации приближается к полумиллиарду рублей в год.

Члены СКМ отметили также, что Берулава является близким родственником "вора в законе" Тенгиза Берулавы по кличке Тенго Абинский. Комсомольцы уверены, что именно такие связи помогают Михаилу Берулаве скрывать свои колоссальные доходы. Берулава задекларировал в 2020 году всего чуть более 15 миллионов рублей дохода, скромную квартиру площадью в 84 квадратных метра и земельный участок в шесть соток. За тот же период супруга олигарха указала доход примерно в 26 миллионов рублей. Кроме того, в России семья Берулавы владеет также садовым участком в 17 соток, еще семью сотками земли под застройку и неким нежилым зданием более чем в тысячу квадратных метров. И это слишком скромные цифры относительно истинных масштабов семейной бизнес-деятельности, считают в СКМ. По их данным, чета Берулава владеет также двумя пятидесятиметровыми квартирами в Болгарии, а у главы семьи имеется вид на жительство в Чехии. Это позволяет предположить, что основные свои капиталы Берулава хранит вовсе не в России.

В поле внимания СКМ попал и первый номер в региональной группе №14 Иван Бабич. Его банк "Кредит Экспресс" в Ростове-на-Дону лишился лицензии из-за отмывания денег. Со счетов подконтрольной Бабичу финансовой организации исчезло почти 1,3 миллиарда рублей.

Вопиюще непристойно в рядах коммунистов, по мнению участников акции против КПРФ, смотрится и банкир Вадим Кумин. Только за 2020 год он указал доход почти в 47,5 миллиона рублей. В собственности его семьи находятся коттедж площадью в 687 квадратных метров, а также две квартиры по 153 и 63,5 "квадрата" и гараж еще на 16 квадратных метров. Кроме того, жене банкира принадлежит земельный участок вокруг их особняка площадью почти в 4,6 тысячи квадратных метров. При этом за прошлый год она заработала всего около миллиона рублей.

И Вадим Кумин, и следующая цель для критики СКМ — банкир Леонид Калашников — члены чубайсовской команды. Хотя Калашников задекларировал за прошлый год менее 5,5 миллиона рублей, он через сына Дмитрия является одним из бенефициаров самарского банка "Солидарность", связанного с кипрской офшорной компанией Solidarity Finance Limited. Коммунистическая молодежь уверена, что через этот банк высокопоставленные члены КПРФ перекачивают деньги из России на зарубежные счета.

Кроме того, региональную группу КПРФ №20 возглавляет строительный магнат Роман Лябихов. В собственности у него находятся 16 квартир и 16 земельных участков, а также десять жилых домов и нежилых помещений. В коронавирусный 2020 год он задекларировал доход более чем в 50 миллионов рублей.

Роман Лябихов связан общим крупным стройбизнесом с сенатором от КПРФ Александром Некрасовым и бывшим владельцем ГК "Лидер Групп", которая обманула сотни дольщиков.

"Коллегой" Романа Лябихова и Александра Некрасова по ГК "Лидер Групп" является и депутат питерского заксобрания от КПРФ Александр Рассудов. В прошлом году он задекларировал доход в 775 миллионов рублей, став самым богатым народным избранником в заксе Северной столицы. Кроме того, в собственности у Рассудова шесть элитных квартир, несколько земельных участков, иномарки "мерседес" и "вольво", а на супругу записаны еще и апартаменты в Испании.

Очень колоритными личностями в партсписках зюгановской компартии являются "авторитетные" коммерсанты с говорящими фамилиями — Василий Обломей и Валерий Могильный. Первый является депутатом гордумы Арзамаса и владельцем фирмы "РусАтомЭкспертиза". На его счетах в банках хранятся более 72 миллионов рублей. Второй входит в первую пятерку богатейших депутатов Волгоградской облдумы с почти 37 миллионами рублей дохода за 2020 год и еще более 40 миллионами на банковских счетах. Ему же принадлежат 2 земельных участка, 3 жилых дома, 3 квартиры и 1 нежилое помещение.

В региональных списках КПРФ оказался также Александр Сыров — депутат гордумы Ижевска и глава фирмы "Бастион", выручка которой в прошлом году превысила 783 миллиона рублей. Этому "защитнику прав трудящихся" принадлежит два десятка земельных участков, квартира и 18 нежилых объектов, шесть транспортных средств, в том числе автомобиль "тойота" и, возможно, судно "Старвельд", утверждают в СКМ. Более того, на банковских счетах "коммуниста" хранится более 35 миллионов рублей.

Не менее примечателен в списках КПРФ также генеральный директор компании "Оборонэлектронпроект" с выручкой за прошлый год в почти 187 миллионов рублей Григорий Пономаренко. В 2020 году он заработал свыше 23 миллионов рублей, владеет тремя земельными участками в Ставропольском крае и Московской области, шестью жилыми домами в тех же регионах, двумя квартирами и девятью нежилыми объектами, включая недостроенные квартиры, а также двумя автомобилями "кадилак", "мерседес-бенц" и катером "уттерн".

Неудивительно, отмечают в СКМ, что настоящие коммунисты бегут из КПРФ. Как пример молодежь приводит скандал, связанный с коммунистом с почти полувековым стажем Иваном Никитчуком. Он прямо на предвыборном съезде назвал "зюгановцев" "мерзавцами", "проходимцами" и "белогвардейцами" и положил свой партбилет на стол. Другой старый большевик с 55-летним стажем Юрий Воронин и вовсе обвинил Зюганова и его приближенных в "оппортунизме" и работе на Кремль.

"Так что, Геннадий Андреевич, лучше не позорьтесь сами и не позорьте честных коммунистов. Снимитесь, пока не поздно, с выборов, прежде чем разъяренный народ обеспечит вам сокрушительный разгром на голосовании. Лучше уйти из политики достойно и самому, чем под презрительное улюлюканье бывших сторонников и гневные крики обманутых избирателей", — такими словами участники акции завершили свой перфоманс.

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