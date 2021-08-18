Большинство россиян мечтают об "СССР с гаджетами"

Россияне в большинстве своём были бы не против вернуться в "стабильный СССР". Все социологи отмечают: люди хотят справедливости, гарантий и жёсткого правителя, который будет отвечать за всё и всех.

По данным "Левада-центра" (признан в РФ иноагентом), большая половина россиян считает августовский путч 1991 года трагедией, погубившей СССР. За последние 30 лет количество людей с таким мнением достигло рекордных значений.

Оглушающая бедность и отсутствие перспектив привели к тому, что у россиян появился образ СССР как "социального и справедливого государства мечты". Что характерно, про СССР тепло отзываются даже те, кто родился много позже развала Союза. Примерно 37% молодого поколения россиян хотели бы "попасть в СССР" или жить при строе, похожем на него.

Ещё немного цифр о прокремлёвского ВЦИОМ.

Как минимум половина россиян хотели бы восстановления СССР.

Больше 67% жалеют о распаде Союза.

72% считают, что его воссоздание невозможно — республики не захотят.

Также 66% россиян ответили зарубежным (!) и российским социологам, что хотят жить при социализме.

Под "современным социализмом" наши сограждане имели в виду:

гарантированные зарплаты,

достаточные пенсии,

получение жилья без ипотек,

гарантированную работу для всех,

прощение кредитов (или замену их на рассрочку),

медицину и образование от социального государства.

Теперь давайте выясним, каким же именно кажется россиянам СССР "с высоты 2021 года".

Сама фраза "советская эпоха" ассоциируется со стабильностью и уверенностью в завтрашнем дне (16%). Многие думают о хорошей жизни в стране (15%) и о личной жизни — детстве, молодости, родителях (11%). Негативные оценки возникают гораздо реже: о дефиците, очередях и талонах вспоминают 4% опрошенных, о железном занавесе, застое и репрессиях — по 1%.

В общем, отзываются об СССР позитивно 76% респондентов, нейтрально — 38%, а отрицательно — лишь 7%.

При этом нет никакого страха перед идеологией, да и в целом участники опросов понимают, что восстановление того строя невозможно.

Не зря в социальных сетях и СМИ обыватели и аналитики пишут: люди хотят госгарантий и гособслуживания, пусть даже с "госстрахом и госужасом", но без коммунистических речёвок и с современными иностранными гаджетами.

Как предположили эксперты "Ведомостей", "люди считают, что сейчас есть дефицит справедливости и солидарности, что они живут в непредсказуемое время, где много вызовов и угроз, им тяжело решать за себя и нести за это ответственность — и на этом фоне им вспоминается некий "золотой век", когда всё было более понятно, спокойно и стабильно".

Советская утопия представляется многим как время не слишком высокого уровня жизни, но справедливости. Капитализм воспринимается как несправедливость — в распределении, доступе к благам и инфраструктуре, уровне жизни и перспективах.

Поэтому и больше половины россиян поддерживают установку памятников Сталину, желая не "воронков в ночи" и расстрелов по приказу особой тройки, но некоего "справедливого царя". Правителя, который будет жестоко карать воров, коррупционеров, халтурщиков и "слишком богатых", заставлять людей трудиться, гарантировать достойную оплату и отдых, обеспечение услугами и отвечать за будущее всех и каждого.

Майский опрос "Левада-центра" по СССР показывает, что чем дальше от событий этой эпохи, тем больше россияне идеализируют времена Советского Союза. СССР рассматривается опрошенными как государство всеобщего благоденствия, где заботились о простых людях (59%), отсутствовали межнациональные конфликты (46%), успешно развивалась экономика (43%), а культура и наука были самыми передовыми в мире (31%).

Показательно, что наиболее позитивное отношение к советскому прошлому демонстрируют вовсе не возрастные группы (55+), а "поколение перестройки" (25-39) и молодёжь (от 18-24).

"Негативные моменты, связанные с идеологической монополией КПСС, товарным дефицитом и внешней изоляцией, стираются из памяти или становятся частью мифологического антуража", — подытожили в проекте "Околокремля".

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