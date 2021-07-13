Красный диплом, за который краснеют

КПРФ на выборы поведёт "академик" с криминальной "крышей".

На выборы в Госдуму-2021 зюгановская компартия выставила первым номером в региональной группе №26 кандидатов от КПРФ в Курганской и Челябинской областях одиозного Михаила Берулаву.

Еще в 1990-е годы этот "верный зюгановец" создал бесперебойный конвейер по продаже в рассрочку всем желающим дипломов о высшем образовании гособразца на базе сети собственных частных псевдовузов. В учебных заведениях Берулавы, по сведениям очевидцев, ни знания студентов, ни квалификация преподавателей не имеют значения. Главное — исправно платить, тогда через несколько лет гарантированно получишь "корочку", а если кошелёк позволит, то даже красную.

На этой нехитрой схеме "красный" "поборник" коммерческого образования приобрёл миллиарды рублей, немало недвижимости в России и за рубежом, а также ехидное прозвище "Беру лавэ". А страна получила множество псевдоспециалистов с фиктивным образованием, деградацию человеческого капитала и рынка труда, а также девальвацию престижа высшей школы. Но в КПРФ явно не считают всё это чем-то предосудительным, поэтому в 2019 году "академику" Берулаве передали освободившийся думский мандат покойного великого учёного и настоящего академика Жореса Алфёрова.

В 1994 году Берулава вместе с несколькими знакомыми учредил "Международную академию гуманизации образования" (МАГО) и стал её президентом. "Гуманизация", вероятно, заключалась в том, что вместо научных изысканий "академия" занималась в основном пышными "культурными и кулинарными наслаждениями" на берегу Чёрного моря, как писал в своих мемуарах соучредитель МАГО и профессор Магдебургского педагогического института Рейнхард Гольц. С помощью банкетов и увеселений для статусных и авторитетных членов российского и зарубежного научного сообщества Берулава методично расширял круг полезных знакомств в образовательной среде.

Первые полезные связи в академических кругах он завёл еще в 1992 году, став членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО), а уже в 1996 году с их помощью успешно масштабировал свой образовательный бизнес, заняв должность директора Научно-образовательного центра РАО в Сочи. Там талантливый коммерциализатор образования всего через год создал и возглавил Научно-образовательное учреждение "Черноморская государственная академия", позднее преобразованное в "Международный инновационный университет". Уже тогда новообразованная "академия" прославилась тем, что исходила из д'Артаньяновского принципа "любой гасконец с детства академик" и образовательной "инновации" Берулавы — были бы деньги, а диплом приложится.

В том же 1992 году в городе Бийске, где раньше работал Берулава, открылся филиал Института повышения квалификации (ИПК) Академии педагогических наук СССР. В 1995 году ИПК реорганизовали в Университет Российской академии образования (УРАО). А в 2006 году Берулава стал его ректором. Уже к 2013 году образовательная сеть УРАО разрослась до 22 филиалов и представительств по всей России. В одном Дагестане их было три. А число обучающихся в сети УРАО достигло 18 тыс. человек. По данным СМИ, годовой доход одного филиала составлял в среднем 14 млн рублей, а выручка головной организации приближалась к полумиллиарду рублей в год.

При этом семейство "академика" всегда прекрасно знало истинную цену образованию в своих "вузах", поэтому:

дочь Берулавы Мария училась в Межконтинентальном американском университете в Лондоне,

а его внучка Алина в 2018 году поступила в Высшую школу экономики, чем её отец (Михаил Берулава-младший) очень гордится.

Впрочем, ничего удивительного в этом как раз нет. В рамках "самообследования", которое УРАО проводил по приказу минобрнауки, выяснилось, что количество научных публикаций, подготовленных, например, непосредственно сотрудниками Тольяттинского филиала вуза, составило ноль целых ноль десятых. При этом на весь филиал, из которого ежегодно выходят сотни выпускников, всего две полных преподавательских ставки. Остальные сотрудники — совместители, работающие по срочным трудовым договорам или договорам подряда. Каково реальное качество профессиональной подготовки у выпускников этого филиала догадаться несложно. Или, например, что за высококлассных "юристов" массово выпускает дагестанский филиал УРАО всего за 105,5 тыс. рублей за весь срок обучения. Понятно, что дипломы этого "вуза", как и образовательный процесс, по свидетельствам самих студентов, являются фейком и профанацией.

За подобные финансовые практики Рособрнадзор в январе 2016 года лишил возглавляемое Берулавой УРАО аккредитации. Однако спустя буквально месяц после закрытия "вуза" в том же месте по адресу Москва, ул. Краснобогатырская, 10 открылся "Университет российского инновационного образования" (УРИО), который принадлежал, как не трудно догадаться, самому Берулаве, его супруге и дочери.

Помимо дочери у Берулавы, как уже говорилось, есть также сын-тезка, обеспечивающий папе и его товарищам по коммунистической партии политическую "крышу" и протекцию в высших эшелонах власти. Михаил Берулава-младший раньше работал заместителем главы департамента по взаимодействию с Федеральным собранием и политическими партиями Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ и замруководителя аппарата Центризбиркома. Более того, по данным некоторых источников, Берулава-младший до сих пор на короткой ноге с бывшим "серым кардиналом" Кремля Владиславом Сурковым. После создания УРИО, имеющего, к слову, лицензию только на услуги в области допобразования, Берулава-младший вполне ожидаемо занял пост проректора по развитию и внешним связям этого учебного заведения.

Наряду с УРИО семейство Берулавы учредило в 2016 году Образовательное частное учреждение высшего образования "Московский инновационный университет", а также"Международный инновационный университет" в Сочи по адресу ул. Орджоникидзе, 10А. Оргструктура, программа обучения и стиль управления обоих МИУ полностью копирует аналогичные в УРАО. О качестве образования там, а также о коммерческой ориентации учредителей красноречиво говорят отзывы людей на сайте ucheba-otziv.ru.

Елена:

"Я проживаю в РБ и поступила в магистратуру, но по семейным обстоятельствами была вынуждена забрать документы. Чего мне это стоило… вырванные нервы. Такого хамского и некомпетентного коллектива я нигде не видела. Заметьте, на сайте этого МИУ очень мало информации, совсем нет контактов для связи. Сайт малоинформативный…. Оплаченных денег не могу дождаться уже два месяца! Я не обучалась ни дня! Но главбух просто кидает трубки на мой прямой вопрос о возврате денежных средств. Дозвониться по добытым, в прямом смысле этого слова, телефонам — непросто! Такое ощущение, что там работает два человека: это вечно раздражённая канцелярша и приемная, где с десятого раза берут трубку. И люди ещё пишут в отзывах, что вуз хороший? Выкачивание денег, да и только".

Анонимный отзыв:

"Учусь в МИУ, поборы страшные, за пересдачи деньги берут, хотя по законодательству не имеют права! При поступлении со среднеспециальным обещали, если мы закроем первую сессию, экстерном перевести на следующий курс. Сейчас за каждый предмет мы должны заплатить, и если не сдадим 20 штук, выбросим, и платить еще!!! Разочарована в данном университете, про преподавательский состав вообще молчу! Не поступайте туда!"

Лорд:

"Знакомый там учился. Приходит он устраиваться на работу в солидную фирму, есть высшее, есть опыт работы, а ему говорят, что с дипломом МИУ его не возьмут! Этот универ имеет чёрную (плохую) репутацию в хороших фирмах. Пришлось опять к частникам устраиваться, так как дорога в хорошие фирмы с дипломом МИУ ему закрыта!!!"

Студентка:

"Да, это правда, в МИУ за всё надо платить!!! Только переступил за порог, тебе улыбнутся один раз при поступлении. Когда надо внести первый взнос за обучение, как только зачислили, тут всё и начнётся… Окажется, что есть какие-то дисциплины, которые надо оплатить и досдать, а с первого раза сдать не вариант, так как там всё так устроено для того, чтобы студент несколько раз платил по 500 руб. за пересдачу. Говорят, можно посмотреть в личном кабинете на сайте МИУ, но там информация месяцами не обновляется! Не знаю уж, как перевестись оттуда, это тоже проблема, не так-то просто забрать академсправку, надо, чтобы добро дали все инстанции. ТАК ЧТО БЕГИ, ДЕТОЧКА, БЕГИ".

Несмотря на такую репутацию "вузов" семейной бизнес-империи Берулавы, эксперты оценивают их доход примерно в миллиард рублей в год. Когда в 2011 году Берулава-старший избрался депутатом Госдумы от КПРФ в Красноярском крае, в декларациях о доходах он указывал заработок на уровне примерно миллион рублей в месяц. Кроме того,

в собственности парламентария находились многочисленные земельные участки для садоводства и жилищного строительства в Краснодарском и Красноярском крае, а также в Тюменской области.

В личном автопарке Берулавы, согласно декларации, числились автомобили ГАЗ 13, "Мерседес Гелендваген", "Мини Купер". А у жены — Mercedes Viano, БМВ Х6, БМВ 325 I и БМВ 750 LI.

В апреле 2015 года выяснилось, что жена депутата Берулавы приобрела в 2013 году две квартиры общей площадью 104 кв. м в Болгарии.

Сейчас, по данным СМИ, депутату в России принадлежит лишь квартира площадью почти 84 кв. м и земельный участок в шесть соток. А за прошлый год Берулава якобы заработал всего около 15 млн рублей. Зато его супруга задекларировала доход в 26 млн рублей. Галина Берулава в настоящее время является директором Института образовательных технологий РАО.

В собственности Берулавы указаны также участки и нежилое здание, общий метраж которого превышает 1 тыс. квадратных метров. Кроме того, чета Берулава владеет двумя квартирами в Болгарии площадью около 50 "квадратов" каждая. Народный избранник имеет также вид на жительство в Чехии. Более того, по данным СМИ, несмотря на запрет для депутатов заниматься бизнесом, Михаил Берулава-старший по сей день является учредителем (и, возможно, владельцем) ООО "Южный Берег" и ООО "Росторгэкспорт", занимающихся гостиничным и ресторанным бизнесом.

Причина "непотопляемости" Берулавы проста. Этот весьма состоятельный депутат от "партии трудового народа" имеет влиятельных друзей и покровителей не только в академической среде и политических кругах, но и в преступном мире. Михаил Берулава, в частности, является родственником "авторитетного" в криминальном мире "вора в законе" Тенигиза Берулавы по прозвищу Тенго Абинский.

Однако такие "мелочи" в биографии крупного "кошелька" явно не заботят руководство КПРФ, как и его зарубежный ВНЖ. Пока Берулава щедро пополняет партийную кассу, ни у руководства зюгановской компартии, ни у самого Геннадия Зюганова не возникает ни малейших вопросов к моральному облику платежеспособного однопартийца. Более того, под трескотню о патриотизме и борьбе с криминалом откровенно западно ориентированного бизнесмена с ярко выраженным криминальным окрасом делают "паровозом" регионального партсписка. Видимо, деньги для коммунистов никогда не пахнут.