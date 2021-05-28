Глава Татарстана предложил запрет шутеров для прикрытия?

В СМИ и телеграм-каналах активно обсуждают последнее заявление главы Татарстана Рустама Минниханова о том, что одной из причин казанской трагедии с массовым расстрелом людей в школе могли послужить видеоигры. А в частности, "онлайн-шутеры".

Минниханов при этом предложил "ставить фильтр" на пути к подобной информации для детей, подростков, а в перспективе, кажется, и взрослых людей.

Так, по словам главы республики, "для этого есть специальные наши службы, которые должны подумать, как это сделать. Если все эти вредоносные игры будут в прямой доступности, это неправильно. Почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Не только дети, но и взрослые превращаются в игроманов".

К слову, вчера, 27 мая, выступила с очень похожим заявлением глава "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

По её мнению, "необходима возрастная маркировка компьютерных игр, которая до сих пор не была введена. Важно обращать внимание родителей на то, в каком возрасте в какие игры можно играть, важно ограничивать продажу детям очень жестоких игр с содержанием насилия".

В общем, понятно, что в случае актов насилия тема компьютерных игр поднимается регулярно. Не только у нас, но и в условных странах Запада. Где некоторые политические и общественные деятели, кажется, вообще всё зло видят в разного рода "стрелялках".

И понятно, что тема эта всегда "выстреливает" и вызывает в обществе дискуссию.

Действительно, есть радикальные противники компьютерных игр, ВОЗ пару лет назад расширила понятие "игромании" с зависимости от влечения к трате денег в игровых автоматах до болезненных психических состояний у определённого процента людей, которые слишком много времени проводят в компьютерных играх.

С другой стороны, есть и те, кто не видит корреляции между актами насилия и увлечением компьютерными играми. И не вдаваясь в данные исследований, которые велись десятилетиями и которые связи между "шутерами" и агрессивным поведением не нашли, стоит просто напомнить, что "все люди едят огурцы, все люди умирают, но это не значит, что огурцы смертельно опасны".

Впрочем, есть конспирологическая версия, что нынешнее заявление Минниханова было сделано вовсе не в контексте компьютерных игр и даже "казанского стрелка", а из сугубо политических соображений.

Чтобы отвлечь на себя внимание.

Дело в том, что незадолго до рассказа главы Татарстана о вреде "шутеров" и необходимости "установки фильтров" муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин публично заявил о том, что в Татарстане будет праздноваться, фактически "день памяти защитников Казани от русских".

В частности, председатель Духовного управления мусульман Татарстана отметил: "Сегодня — 13-й день месяца шавваль. В этот день в 959 году по хиджре войска под предводительством царя Ивана Грозного после продолжительной осады штурмом взяли Казань. Учитывая, что Казанское ханство было мусульманским государством и что события 1552 года шли в дни священного месяца Рамазан, старейшины предложили ежегодно отмечать Хэтер коне по хиджре".

Понятно, что поскольку это заявление было "покрыто" словами про "шутеры" от главы РТ, то на него поначалу особо не обратили внимания. Ну, просто компьютерные игры — это шутка достаточно известная и понятная. А вот кто там, когда и по какому случаю брал Казань — это уже вопрос, требующий определённых фундаментальных знаний.

Впрочем нашлись те, кто однозначно промаркировал заявление татарского муфтия. В частности, редакция канала "Адекват" высказалась следующим образом: "Татарские идеи с отмечанием "дня памяти защитников Казани от русских" — это местечковый национализм последнего разбора, с заходом на раскол общества на пустом месте, в чистом виде российский извод BLM.

Оставлять такие вещи без реакции нельзя, и надеюсь, что старшие коллеги казанских муфтиев поправят, мягко указав на неуместность инициативы".

Вообще, любые намёки на угрозу сепаратизма российскими политическими элитами воспринимаются достаточно болезненно. К примеру, когда в конце апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин высказал мнение о том, что нужно укрупнять регионы и "85 регионов России не нужно", первым контраргументом этой позиции как раз стала "угроза сепаратизма": слишком крупные и самодостаточные регионы, мол, начнут разыгрывать эту карту в диалоге с федеральной властью.

Можно вспомнить и иные примеры из девяностых и начала нулевых.

Не забыто ещё явление "сибирского сепаратизма", до сих пор существуют сторонники отделения от России Ингерманландии.

В 2016 году весьма странное решение принял Конституционный суд Республики Саха (Якутия), фактически отказав русским и чукчам считаться коренными народами этого региона.

В общем, прецеденты то тут, то там случаются, и ничего хорошего в них нет.

Что касается того же Татарстана, то там разного рода инициативы по обособлению и даже противопоставлению себя с Россией, увы, возникают с периодичностью раз в несколько лет.

Что, кстати, уже много лет вызывает вопросы, поскольку у федеральной власти Татарстан всё же на особом счету. В том числе и в плане финансовых вливаний в этот регион.

И понятно, что после казанской трагедии заявление от главы ДУМ РТ о том, что в регионе будет новый праздник, который несколько "против русских", не может вызвать никакой позитивной реакции ни у народа, ни у элит.

Поэтому, думается, в данном случае Минниханов "принял удар на себя", отвлекая внимание общественности.

Но также хочется надеяться, что "старшие товарищи" действительно обратят внимание на данную инициативу татарского муфтия и как-то объяснят ему, что она совсем не вписывается в концепцию национальной политики РФ.

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